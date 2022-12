Oryzon : Invest Securities réitère son opinion

Oryzon a présenté hier, dans le cadre d'une communication orale, les données finales de son essai de Ph IIa ALICE dans la LAM (leucémie aigüe myéloïde) au congrès ASH.Suite à cette présentation, Invest Securities réitère son opinion à l'achat avec un objectif de cours de 6,6E.' Les données à 4 ans confirment les observations faites jusque-là tant sur le plan de la sécurité - critère primaire de cette étude - que sur le plan de l'efficacité avec des signaux prometteurs à ce stade ' indique le bureau d'analyses.' La société réaffirme son intention de poursuivre le programme en combinaison avec d'autres traitements, en particulier chez des sous-groupes de patients présentant des patterns génétiques spécifiques qui semblent correspondre à des profils de meilleurs répondeurs. Oryzon mène actuellement 4 essais dans sa franchise oncologie dans 3 indications différentes ' rajoute Invest Securities.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.