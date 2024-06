Osai Automation System SpA est une entreprise italienne qui opère dans le domaine de l'automatisation des processus industriels. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre divisions : Automation & Robotics, Electronic, Laser Micromachining et Semiconductor. La division Automation & Robotics propose notamment des bancs, des tables rotatives, des lignes et des modules de machines. La division Electronic est spécialisée dans la fabrication de machines d'assemblage, de marquage, de routeur et de dépannelisation au laser. La division Laser Micromachining propose des équipements de marquage laser, de soudage, de soudage plastique et de découpe. La division Semiconducteurs se concentre sur les tests de capteurs, les dispositifs de puissance et les solutions d'automatisation de la gravure. Les produits sur mesure de la société sont basés sur des systèmes standard ou sur des machines spéciales pour l'assemblage et le test de composants de haute technologie pour les industries des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'électronique. La société possède des succursales en Allemagne, en Chine et aux États-Unis d'Amérique et exerce ses activités à l'échelle mondiale.