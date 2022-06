L'incendie de Freeport LNG coupe une source clé d'approvisionnement en gaz des États-Unis vers l'Europe et l'Asie

L'arrêt de l'usine, qui fournit environ 20 % de la capacité de traitement du GNL américain, a commencé par une explosion dans son installation de la côte du Golfe du Texas mercredi. Elle a déclenché des sonnettes d'alarme parmi les acteurs d'un marché déjà aux prises avec la réduction de l'offre russe et la résurgence de la demande en Asie.

Historiquement, l'usine envoyait la plupart de ses cargaisons vers le Japon et la Corée, mais la panne affectera l'Europe, qui a attiré les cargaisons américaines de l'Est en raison des prix plus élevés. L'invasion de l'Ukraine par la Russie - actions que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" - a déplacé les flux de l'Asie vers l'Europe.

Une fermeture de trois semaines entraînera la perte d'environ 13 à 15 cargaisons, même si l'Europe devrait être en mesure de compenser ses pertes grâce au stockage de gaz. Mais le risque demeure si l'arrêt se prolonge, ont déclaré les analystes.

"Un arrêt de trois semaines minimum représente une perte d'environ 940 000 tonnes de GNL. Si vous prenez une taille moyenne de cargaison d'environ 70 000 tonnes, cela représente environ 13 cargaisons", a déclaré Alex Froley, analyste GNL à la société de renseignement de données ICIS.

L'arrêt coïncide avec la maintenance de Nord Stream 1 et certaines mesures de maintenance du gaz norvégien ; toutefois, le marché pourrait être en mesure d'y faire face en retirant potentiellement certains volumes du stockage, a déclaré une personne connaissant bien le marché.

"Si la panne dure des mois plutôt que des semaines, la perte totale peut être beaucoup plus importante, et la situation plus confortable des stocks européens ne sera pas aussi rassurante. Nous nous attendrions alors à ce que la forte prime de prix du GNL européen par rapport à l'Asie revienne", a déclaré Tamir Druz, directeur général chez Capra Energy.

La nouvelle a initialement fait chuter les prix à terme du gaz naturel américain jusqu'à 14 %, car les traders prévoyaient que la panne libérerait les approvisionnements et aiderait à reconstituer le stockage américain pour la demande hivernale.

Toutefois, les prix se sont redressés plus tard dans la journée de jeudi et étaient en hausse d'environ 2 %, le marché se concentrant davantage sur la forte demande de climatisation due à la canicule qui sévit dans certaines régions des États-Unis, notamment au Texas. [NGA/]

En Europe, les prix du gaz ont augmenté de près d'un cinquième jeudi matin, par crainte que les pertes d'expéditions américaines ne stressent un marché déjà en proie à la réduction des approvisionnements russes. Les prix se sont refroidis à la clôture du marché. [NG/EU]

Les prix du Japan-Korea-Marker (JKM) - qui sont largement utilisés comme référence pour le GNL asiatique - ont également augmenté, le GNL JKM de The Platts étant évalué à 23,486 $ par million de British thermal units (mmBtu) jeudi, soit une augmentation de 1,694 $, ou 7,8 %, par rapport à la veille.

LES ACHETEURS DE FREEPORT

BP, TotalEnergies, Osaka Gas, le plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA, et la société sud-coréenne SK Gas Trading figurent sur la liste des acheteurs des cargaisons de GNL de Freeport, selon des sources industrielles. BP a le plus gros contrat, soit 4,4 millions de tonnes par an jusqu'en 2040.

Le Japon importe généralement 6 à 7 % de son approvisionnement total en GNL des États-Unis au mois de juin, le GNL de Freeport représentant au moins la moitié du volume, a déclaré Ryhana Rasidi, analyste en gaz et GNL chez Kpler.

Au cours des deux dernières années, la Corée du Sud a importé en moyenne environ 20 % de son GNL des États-Unis en juin. Elle pourrait potentiellement perdre au moins 0,13 million de tonnes de GNL, soit environ 17 % de sa consommation, à cause de cette installation, a-t-elle ajouté.

En mars, 21 cargaisons ont été chargées à l'installation de Freeport, transportant environ 64 milliards de pieds cubes de gaz vers des destinations en Europe, en Corée du Sud et en Chine, selon le département américain de l'énergie. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 15 cargaisons de février et aux 19 de janvier.

Environ 70 % des livraisons mensuelles de Freeport au cours des derniers mois étaient destinées à l'Union européenne et à la Grande-Bretagne. La France, la Grande-Bretagne, la Turquie et les Pays-Bas ont été les plus gros importateurs européens de GNL de Freeport cette année, selon des sources industrielles.

"Sur les 14 cargaisons de Freeport arrivées à destination en mai, 10 sont allées en Europe, deux en Asie et deux à

les Amériques." a déclaré M. Froley.