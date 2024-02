Pennon Group PLC - Société de distribution d'eau basée à Exeter - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) invite les intéressés à présenter leurs observations sur l'accord de rachat de Sutton & East Surrey Water PLC par Pennon, qui a été annoncé le mois dernier. La CMA a immédiatement signifié à Pennon une première ordonnance d'exécution en rapport avec l'acquisition. En janvier, Pennon a accepté de racheter Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd et les activités connexes à Sumitomo Corp et Osaka Gas pour 89 millions de livres sterling, ce qui représente une valeur d'entreprise, dette comprise, de 380 millions de livres sterling. Sumisho Osaka est propriétaire de Sutton & East Surrey Water, ou SES Water. L'autorité de surveillance de la concurrence a déclaré mardi qu'elle n'avait pas encore lancé d'enquête formelle sur l'opération, mais qu'elle examinait "si la création de cette situation est susceptible de nuire à la capacité de l'Ofwat [autorité de régulation de l'industrie de l'eau], dans l'exercice de ses fonctions, d'effectuer des comparaisons entre les entreprises du secteur de l'eau".

Cours actuel de l'action : 665,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

