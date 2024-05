L'investisseur mondial en infrastructures I Squared Capital envisage d'investir 5 milliards de dollars dans la région Asie-Pacifique entre 2025 et 2027, afin d'exploiter les secteurs à croissance rapide, notamment les énergies renouvelables, dans la région, a déclaré son associé principal.

I Squared, qui gère plus de 38 milliards de dollars d'actifs dans le monde, déploiera l'argent de son fonds phare mondial de 15 milliards de dollars et de son fonds des marchés de croissance de 2 milliards de dollars levés en 2022, a déclaré à Reuters son associé principal, Harsh Agrawal.

L'expansion de la société en Asie-Pacifique souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les actifs d'infrastructure dans la région en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la demande d'énergie et de l'accroissement de la richesse et de la numérisation de la population.

"Dans les trois ou quatre prochaines années, nous considérons que ce marché présente de très bonnes caractéristiques, une croissance élevée, une forte croissance de la consommation tirée par les consommateurs de l'Asie émergente, l'expansion de la classe moyenne", a déclaré M. Agrawal à Reuters dans les bureaux d'I Squared à Singapour.

Les investissements dans les actifs de production d'énergie éolienne et solaire renouvelable de la région devraient doubler pour atteindre 1,3 billion de dollars dans les années 2020 par rapport aux années 2010, selon le cabinet de consultants Wood Mackenzie.

Outre les énergies renouvelables, I Squared prévoit de se concentrer sur des secteurs tels que l'infrastructure numérique, le transport et la logistique, ainsi que l'infrastructure environnementale.

Elle envisagera des opérations d'une valeur comprise entre 150 et 500 millions de dollars en moyenne, a précisé M. Agrawal.

I Squared, qui est déjà l'un des investisseurs en infrastructures les plus actifs de la région, prévoit d'ouvrir un nouveau bureau à Séoul cette année, a indiqué M. Agrawal, qui s'ajoutera à sa présence à Singapour, New Delhi, Sydney et Taipei.

I Squared, dont le siège est à Miami, a investi près de 3,5 milliards de dollars en Asie-Pacifique depuis sa création en 2012, a indiqué M. Agrawal.

En avril, des investisseurs japonais, dont Osaka Gas et Sumitomo Corporation, se sont associés à I Squared pour un investissement stratégique de 370 millions de dollars dans des infrastructures de gaz naturel en Inde.

L'année dernière, elle a acquis Rentco, une société de location de matériel de transport en Australie.