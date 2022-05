Le Timor oriental vise la production du champ gazier Greater Sunrise d'ici 2030

Le Timor oriental, la plus jeune nation d'Asie, fait pression pour un développement rapide de Greater Sunrise comme principal moteur de son économie, car le champ pétrolier et gazier de Bayu Undan arrive à maturité et cessera de produire en 2023.

La société d'État Timor Gap prévoit de finaliser un cadre juridique et un contrat de partage de la production (CPP) pour Greater Sunrise cette année, puis de passer à une deuxième phase de développement, a déclaré le directeur général Antonio Loiola de Sousa en marge de l'Offshore Technology Conference.

"Pour le Sunrise, je pense que nous avons une très bonne opportunité, surtout en cette période de crise", a déclaré Loiola de Sousa, faisant référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La crise ukrainienne - Moscou qualifie ses actions là-bas d'"opération spéciale" - a mis en lumière la sécurité de l'approvisionnement énergétique, ce qui a donné un nouvel élan aux projets de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde.

Le développement du Greater Sunrise, découvert pour la première fois en 1974, a été retardé par un différend frontalier maritime entre le Timor oriental et l'Australie, désormais résolu, et par un désaccord avec l'opérateur Woodside Petroleum sur la question de savoir s'il fallait acheminer le gaz au Timor oriental ou en Australie pour produire du GNL destiné à l'exportation.

Le précédent directeur de Timor Gap a déclaré en 2019 qu'il prévoyait une production vers 2026, tandis que l'opérateur australien Woodside a mis le projet en veilleuse, sans calendrier.

La négociation d'un PSC entre l'Australie et le Timor-Leste "a été lente, mais peut-être que la crise (énergétique) actuelle pourrait aider à accélérer le rythme", a déclaré Meg O'Neill, directrice générale de Woodside, dans un commentaire envoyé par e-mail.

Interrogé sur le calendrier, un porte-parole de Woodside a déclaré que le cadre fiscal et réglementaire devait d'abord être convenu.

Les participants au Greater Sunrise comprennent Woodside, avec une participation de 33,44 %, Timor Gap à 56,56 % et Osaka Gas à 10 %.

Le Timor oriental recherche également des investisseurs pour un nouveau bloc offshore potentiel proche de Greater Sunrise, a déclaré Loiola de Sousa.

Le bloc en eau profonde se trouve dans les eaux du Timor oriental, a-t-il précisé, ajoutant qu'il existait également un potentiel pour développer certains champs terrestres.