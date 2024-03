Osaka Gas Company., Ltd. est spécialisé dans la distribution de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - transmission et distribution de gaz naturel (84%). En outre, le groupe développe une activité d'installation de conduites de gaz ; - autres (11,7%) : notamment développement et promotion d'actifs immobiliers. Le solde du CA (4,3%) concerne l'activité énergétique assurée à l'international.

Secteur Services aux collectivités de gaz