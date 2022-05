Une fuite d'eau dans le centre du Japon affecte des plantes près du centre de Toyota

L'accident survenu dans le cœur manufacturier du Japon a menacé d'interrompre les activités des grandes entreprises automobiles et des compagnies d'électricité.

Un porte-parole de Toyota a déclaré que l'entreprise utilisait de l'eau de puits dans ses usines pour faire face à la fermeture. JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, a déclaré que l'approvisionnement en eau avait été interrompu dans deux usines.

La principale fuite s'est produite dans les travaux d'irrigation de Meiji plus tôt dans la journée, affectant l'approvisionnement de la station de traitement d'eau d'Anjo dans la préfecture d'Aichi, au centre du Japon, selon un communiqué des responsables. La panne a affecté l'approvisionnement de 131 entreprises, principalement dans le secteur de l'automobile, selon le communiqué.

L'approvisionnement n'était pas complètement interrompu à 11h15, a déclaré à Reuters un responsable du Bureau des entreprises publiques d'Aichi, ajoutant qu'il n'était pas possible de savoir quand la perturbation serait réparée.

La cause de la fuite est toujours en cours d'investigation, et les travailleurs tentent d'endiguer le flux en versant des pierres concassées dans la zone affectée, a déclaré un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche lors d'un briefing en ligne.

Toyota serait en mesure de fonctionner comme d'habitude pour mercredi et surveillerait la situation par la suite, a déclaré le porte-parole.

Denso Corp, un important fournisseur de Toyota, a déclaré que cinq de ses usines dans la région avaient puisé dans les réserves d'eau pour poursuivre leurs activités. Elle déploiera des camions d'approvisionnement en eau et utilisera de l'eau de puits si nécessaire, a déclaré un porte-parole de la société.

Certaines chaînes de montage importantes des usines Toyota de la région avaient déjà prévu de suspendre la production, avant le problème d'approvisionnement en eau, en raison d'une pénurie de pièces découlant du verrouillage du COVID-19 à Shanghai.

Toyota Industries Corp a déclaré que cinq de ses usines économisaient l'eau et utilisaient de l'eau de stockage pour contourner le problème d'approvisionnement en eau industrielle.

Osaka Gas Co suspendrait l'exploitation de deux centrales thermiques dans la préfecture en raison de la suspension de l'eau, a rapporté Kyodo News.