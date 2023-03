L'OSB voit son bénéfice annuel augmenter grâce à l'accroissement des marges d'intérêt nettes

(Alliance News) - OSB Group PLC a déclaré jeudi que ses bénéfices avaient augmenté en 2022 et qu'il avait augmenté son dividende total de 62%.

OSB est un spécialiste des prêts hypothécaires basé à Chatham, dans le Kent, anciennement connu sous le nom de OneSavings Bank PLC.

La société a déclaré un bénéfice avant impôt de 531,5 millions de livres sterling en 2022, en hausse de 14% par rapport à 464,6 millions de livres sterling en 2021, en raison de la croissance du portefeuille de prêts de la société, de l'amélioration de la marge d'intérêt nette et des gains nets de la juste valeur sur les instruments financiers.

OSB a déclaré que la marge d'intérêt nette en 2022 était de 2,78%, en hausse par rapport aux 2,53% de l'année précédente, tandis que le revenu net d'intérêt était de 709,9 millions de livres sterling, en hausse de 21% par rapport aux 587,6 millions de livres sterling en 2021, en raison de la croissance du portefeuille de prêts et des avantages liés à la hausse des taux d'intérêt.

OSB a annoncé un dividende final de 21,8 pence par action, en hausse de 3,3 % par rapport aux 21,1 pence de l'année précédente. En outre, elle a déclaré un dividende spécial de 11,7 pence. Si l'on tient compte de son versement intermédiaire, cela signifie que son dividende total a augmenté de 62 %, passant de 26,0 pence à 42,2 pence.

OSB, comme certains de ses homologues à grande capitalisation, a également annoncé un rachat d'actions en même temps que ses résultats annuels. La société a déclaré qu'elle rachèterait pour 150 millions de livres sterling d'actions d'ici à la fin de l'année prochaine.

L'objectif de ce rachat est d'aider à fournir "des rendements attrayants et durables aux actionnaires tout au long du cycle", a déclaré OSB.

Le président-directeur général, Andy Golding, a déclaré : "Notre modèle d'entreprise et notre stratégie continuent de progresser : "Notre modèle d'entreprise et notre stratégie continuent de produire de bons résultats. Nous capitalisons sur la demande continue pour nos produits de prêts spécialisés et nous identifions des opportunités pour numériser davantage nos opérations commerciales afin de réaliser des gains d'efficacité supplémentaires.

"Nous continuerons à investir dans le groupe pour nous assurer qu'il reste bien positionné pour répondre aux besoins changeants de nos clients, courtiers et autres parties prenantes. Je reste confiant dans les perspectives du groupe et dans notre capacité à offrir des rendements durables et attrayants à nos actionnaires".

Les actions d'OSB ont augmenté de 9,8 % à 521,75 pence chacune à Londres jeudi matin.

