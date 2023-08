Oscar Health Inc est une compagnie d'assurance santé qui a développé une plateforme technologique complète. La société se concentre principalement sur l'offre de petits groupes individuels et familiaux pour trouver des médecins dans les zones locales et proposer des plans d'avantages médicaux. La plateforme technologique de la compagnie permet d'offrir des informations et des avantages personnalisés et aide ses membres à trouver des soins de qualité à des tarifs abordables. Sa plate-forme offre une expérience de soins virtuelle qui permet aux utilisateurs de parler à un médecin à tout moment par vidéoconférence ou par appel téléphonique.

Secteur Assurance vie et santé