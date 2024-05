Oscar Health, Inc. est une compagnie d'assurance maladie qui a construit une plateforme technologique complète axée sur le service à ses membres. Elle propose des plans individuels, familiaux et de petits groupes, et +Oscar, sa plateforme technologique complète, à d'autres prestataires et payeurs. Son marché individuel se compose principalement de polices souscrites par des particuliers et des familles par l'intermédiaire des marchés de l'assurance maladie. Le marché des petits groupes est constitué d'employés d'entreprises comptant jusqu'à 50 travailleurs à temps plein dans divers États et jusqu'à 100 travailleurs à temps plein dans certains États. Elle propose des plans de santé sur le marché individuel, en bourse et hors bourse, dans les cinq catégories de plans métalliques : catastrophique, bronze, argent, or et platine. Ces plans diffèrent en fonction du montant de la prime mensuelle et du niveau de partage des frais médicaux entre Oscar et ses membres. Oscar propose des produits d'assurance sur le marché pour répondre aux différents besoins des consommateurs en matière de soins de santé.

Secteur Assurance vie et santé