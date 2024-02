Oscar Health, Inc. est une compagnie d'assurance maladie qui a mis en place une plateforme technologique complète au service de ses membres. Elle propose des plans individuels et familiaux, des plans de petits groupes et des plans Medicare advantage, ainsi que la plateforme +Oscar. Ses plans individuels et de petits groupes consistent en des polices souscrites par des individus et des familles par l'intermédiaire de marchés d'assurance santé. Elle propose des plans de santé sur le marché individuel, en bourse et hors bourse, dans les cinq catégories de plans métalliques : catastrophique, bronze, argent, or et platine. Elle propose des plans Medicare advantage aux adultes âgés de 65 ans et plus qui ont droit à l'assurance maladie traditionnelle. Son Campaign Builder est sa solution modulaire +Oscar, une plateforme d'engagement et d'automatisation qui permet des interventions personnalisées et automatise les flux de travail. Ses plans de santé comprennent l'accès à un réseau de médecins et d'hôpitaux, ainsi qu'à une équipe de soins personnalisée qui aide les membres à trouver un médecin et à gérer les coûts.

Secteur Assurance vie et santé