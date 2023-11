Oscar Properties Holding AB est une société holding basée en Suède qui appartient au groupe Oscar Properties (le groupe). Le groupe achète, développe et vend des biens immobiliers dans le centre de Stockholm, en se concentrant à la fois sur les nouvelles propriétés et sur la conversion de bâtiments plus anciens, tels que des écoles, des usines ou des bureaux de poste, à des fins résidentielles. Le portefeuille de projets achevés d'Oscar Properties Holding AB s'élève à environ 500 appartements. En août 2014, elle a acquis toutes les actions d'Oscar Properties Gasklockor AB.

Secteur Développement et opérations immobilières