OSE Immunotherapeutics : Invest Securities abaisse sa cible

Invest Securities confirme son conseil d'achat sur le titre OSE Immunotherapeutics mais abaisse nettement son objectif de cours, passant de 14,3 à 10,3 euros.



Le bureau d'études indique qu'à l'occasion de la publication des résultats semestriels, Alexis Vandier, CEO nommé en juillet, a fait savoir que le programme Tedopi, développé pour le traitement du cancer des poumons non à petites cellules (NSCLC), ' nécessiterait très probablement' une nouvelle étude de phase III.



A ce jour, la société s'oriente d'ailleurs vers ce scénario qu'elle estime le plus probable, indique Invest Securities.



Néanmoins, deux semaines après cette annonce, 'le Conseil d'administration de la société annonçait le départ d'Alexis Vandier avec effet immédiat, peu convaincu par sa période de prise de fonctions qui aura duré quelques semaines seulement'.



Dans ce contexte confus, Invest Securities met donc à jour son modèle et abaisse son objectif de cours sur le titre.





