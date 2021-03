OSE IMMUNOTHERAPEUTICS : soutenu par une trésorerie solide et des perspectives favorables

OSE Immunotherapeutics progresse de 0,4% à 12,85 euros après la publication de résultats annuels dégradés mais l'annonce d'une visibilité financière sécurisée jusqu’en 2023 et de perspectives encourageantes. La société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats a accusé en 2020 une perte nette de 16,5 millions d'euros, contre une perte de 4,7 millions en 2019. La perte opérationnelle est ressortie à 19 millions, contre une perte de 1,5 million un an plus tôt. Les revenus ont chuté à 10,4 millions, contre 26 millions en 2019.



La trésorerie à fin 2020 est ressortie à 29,4 millions contre 25,8 millions fin 2019, soit un renforcement net de 3,6 millions sur l'exercice 2020.



Le groupe a en effet réalisé une augmentation de capital de 18,6 millions en novembre dernier. Il également contracté un PGE de 7 millions et obtenu un financement de 200 000 euros de Nantes Métropole.



Cette trésorerie sécurise les activités opérationnelles de la société jusqu'au deuxième trimestre 2022. Cette visibilité financière devrait être prolongée à court terme notamment grâce à un renforcement de la trésorerie via 25 millions de la BEI, 5,2 millions de Bpifrance pour CoVepiT, son vaccin contre le Covid-19, et 5,1 millions de CIR au titre de la recherche menée sur 2020.



Pour ce qui concerne le financement de la BEI, il s'agit d'un contrat de financement composé de 3 tranches dont deux tranches de 10 millions et une troisième tranche de 5 millions. La première tranche sera versée avant fin mai 2021 et 850 000 BSA seront émis en faveur de la BEI.



Invest Secutities estime que ces financements perçus en 2021 ou à venir, pourraient prolonger l'horizon financier de près de cinq trimestres, soit jusqu'au troisième trimestre 2023 à périmètre constant.



Degroof Petercam a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 18,5 euros dans le sillage de cette publication, estimant que 2021 devrait être une année de transformation pour Ose grâce notamment aux premiers résultats du BI 765063 dans les tumeurs solides avancées et de CoVepiT, vaccin de seconde génération contre le Covid.