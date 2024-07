OSE IMMUNO : Invest Securities relève sa cible sur le titre

Le 25 juillet 2024 à 12:47 Partager

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Ose Immuno, avec un objectif de cours relevé de 12,4 à 13,5 euros.



L'analyste rappelle qu'hier, la société a publié les données à 10 semaines de traitement pour son essai de Ph IIa évaluant l'actif OSE-127 dans la rectocolite hémorragique.



'Les résultats sont ressortis positifs et statistiquement significatifs, validant ainsi l'efficacité du produit à la phase d'induction', souligne Invest qui ajoute que les données en phase de maintenance (6 mois de traitement) étant par ailleurs attendus en fin d'année.



'Suite à l'intégration du succès de cet essai de Ph IIa, nous modifions la probabilité d'atteindre le marché de 17% à 53%', conclut le broker.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.