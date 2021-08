OSE Immuno : essai de phase 2 sur le cancer de l'ovaire

Données financières EUR USD CA 2021 17,2 M 20,3 M - Résultat net 2021 -10,8 M -12,7 M - Tréso. nette 2021 19,6 M 23,0 M - PER 2021 -15,1x Rendement 2021 - Capitalisation 189 M 223 M - VE / CA 2021 9,86x VE / CA 2022 6,26x Nbr Employés 51 Flottant 64,4% Graphique OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 10,38 € Objectif de cours Moyen 17,09 € Ecart / Objectif Moyen 64,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexis Peyroles Chief Executive Officer & Director Anne-Laure Autret-Cornet Chief Financial & Administrative Officer Dominique Costantini Chairman Bernard Vanhove COO, Director-Research & Development Frédérique Corallo Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 44.17% 223 MODERNA, INC. 280.85% 160 599 LONZA GROUP AG 35.13% 62 429 IQVIA HOLDINGS INC. 44.39% 49 572 CELLTRION, INC. -20.75% 33 082 SEAGEN INC. -3.04% 30 896