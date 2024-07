OSE Immuno : résultats de phase 2 positifs dans la RCH

OSE Immunotherapeutics s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Paris mercredi après avoir dévoilé des résultats positifs pour son essai clinique de phase 2 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH).



D'après ces premiers résultats, le Lusvertikimab a montré des résultats d'efficacité intéressants avec les deux doses testées à la semaine 10, en particulier sur l'amélioration endoscopique, ainsi qu'un signal d'efficacité renforcé pendant 34 semaines durant la phase d'extension



Cette étude dite de 'preuve de concept' randomisée, en double aveugle et contrôlée par rapport au placebo, visait à mesurer l'efficacité de cet antagoniste du récepteur de l'IL-7, sur la base du score de Mayo modifié, un indice d'activité de la maladie.



OSE Immuno ajoute qu'un profil de sécurité favorable a été observé à la fois pendant la phase d'induction et pendant les six mois de la phase d'extension ouverte de l'essai.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam, qui affichent une recommandation d'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 7,3 euros, disent désormais s'attendre au lancement d'une étude de phase 3 qui pourrait, selon eux, être sponsorisé par un grand laboratoire.



Ils expliquent néanmoins attendre de disposer de données additionnelles sur l'étude de phase 2 afin de renforcer leur confiance dans le potentiel de Lusvertikimab.



