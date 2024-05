OSE Immuno : vers une évolution de conseil d'administration

OSE Immunotherapeutics annonce renforcer son modèle économique grâce aux partenariats stratégiques signées avec AbbVie et Boehringer Ingelheim au cours des trois derniers mois.



Cette stratégie soutient le développement avancé de ses actifs en immuno-oncologie (Phase 3 pour le cancer du poumon non à petites cellules) et en inflammation (Phase 2 pour la rectocolite hémorragique et autres indications potentielles).



En outre, la société fait savoir qu'elle progresse dans ses programmes précliniques first-in-class issus de plateformes de recherche innovantes.



Dans ce contexte, une évolution stratégique du Conseil d'administration, incluant des profils internationaux et pharmaceutiques, sera présentée à la prochaine Assemblée générale pour renforcer le positionnement global de la société.



