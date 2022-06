OSE Immunotherapeutics : 23/06/2022 Résultats de l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2022

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en Immuno-Oncologie et Immuno-Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Ils ont également approuvé le renouvellement pour une durée de trois ans du mandat de Madame Maryvonne Hiance, de Monsieur Didier Hoch et de Monsieur Nicolas Poirier en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, expirant à l'issue de la présente Assemblée générale. Les actionnaires ont également ratifié la nomination de Monsieur Alexandre Lebeaut en qualité d'administrateur jusqu'à la date de la présente Assemblée, et renouvelé son mandat d'administrateur pour une durée de 3 ans.

CoVepiT : vaccin prophylactique de seconde génération activant les lymphocytes cytotoxiques T contre la COVID-19, développé

partir d'épitopes optimisés issus des protéines virales du SARS-CoV-2, épitopes non impactés par les différents variants. Bonne tolérance de CoVepiT et très bon niveau de réponse immune des cellules T. En phase clinique, une réponse mémoire long terme a été confirmée à 6 mois.

Plus d'informations sur http://ose-immuno.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln

Contacts OSE Immunotherapeutics Media : FP2COM Sylvie Détry Florence Portejoie sylvie.detry@ose-immuno.com fportejoie@fp2com.fr +33 1 53 19 87 57 +33 6 07 76 82 83 Thomas Guillot, PharmD Directeur des Relations Investisseurs thomas.guillot@ose-immuno.com +33 6 07 38 04 31

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires.

Bien que la direction d'OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l'AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Ce communiqué n'inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d'Enregistrement Universel d'OSE Immunotherapeutics, enregistré par l'AMF le 15 avril 2022, incluant le rapport financier annuel 2021, disponible sur le site internet d'OSE Immunotherapeutics.

OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

2