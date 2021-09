OSE Immunotherapeutics : A suivre aujourd'hui

OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) avait octroyé l'accord de délivrance d'un nouveau brevet portant sur Tedopi, une combinaison de néo-épitopes, protégeant l'induction d'une réponse précoce des lymphocytes T mémoires dans l'utilisation du produit dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules chez les patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protègera le produit jusqu'en 2035.



La botech présentera par ailleurs les résultats finaux de l'étude Atalante 1 à l'ESMO (European Society for Medical Oncology) le 20 septembre prochain.



Cette essai vise à évaluer les bénéfices de Tedopi chez des patients HLA-A2 positifs en 2ème ou 3ème ligne de traitement après échec d'un checkpoint inhibiteur dans le cancer du poumon non à petitescellules, en stade IIIB invasif ou IV métastatique. Tedopi est comparé à une chimiothérapie par docetaxel ou pemetrexed et le critère d'évaluation principal est la survie globale.



Dans le même temps, Tedopi est en cours d'évaluation clinique dans d'autres études : dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires et dans d'autres indications, en combinaison avec un checkpoint ou avec une chimiothérapie, pour renforcer la valeur thérapeutique du produit dans des indications de cancer avancé.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.