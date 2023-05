OSE Immunotherapeutics : A suivre aujourd'hui

OSE Immunotherapeutics annonce qu’elle poursuit son étude clinique de phase 2 de Lusvertikimab en ayant obtenu l’intégralité des droits mondiaux du produit. OSE et Servier ont signé un accord d’option de licence en deux étapes en décembre 2016, décidant d’un commun accord de mettre fin à cette option. Les raisons sont premièrement l’engagement stratégique d’OSE dans la rectocolite hémorragique et, deuxièmement pour Servier la revue des priorités de son portefeuille suite aux résultats négatifs de l’étude clinique exploratoire de phase 2a dans le syndrome de Sjögren primaire.



" Récupérer l'intégralité des droits sur le Lusvertikimab nous permet de retrouver toute la valeur de cet actif et de capitaliser sur des opportunités stratégiques clés, principalement sur son potentiel thérapeutique dans le domaine attractif de la rectocolite hémorragique ", déclare Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics. " Nous attendons un point d'inflexion majeur d'ici moins d'un an avec les résultats cliniques de notre étude de phase 2 internationale. Nous sommes impatients de démontrer, à court terme, l'intérêt clinique de Lusvertikimab fondé sur un rationnel biologique fort 1 de l'IL-7, dans une indication à fort besoin médical ".