OSE Immunotherapeutics : Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité OSE Immunotherapeutics

AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

En date du 26 janvier 2021, la société OSE Immunotherapeutics (FR0012127173) a décidé d'augmenter le solde espèces de son contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES, par un apport complémentaire d'un montant de 150.000 €.

Cet apport en numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres afin d'améliorer la régularité de la cotation du titre OSE IMMUNOTHERAPEUTICS et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par la tendance du marché.

Pour rappel, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Solde espèces : 126.252,68 €

Solde titres : 32.030

Lors de la mise en place du contrat de liquidité avec INVEST SECURITIES le 7 janvier 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Solde espèces : 300.000 € Solde titres : 0

PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno- Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins

Tedopi® (combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l'étape 1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR), en combinaison.

(combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l'étape 1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs. En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR), en combinaison. CoVepiT : vaccin prophylactique contre le COVID-19 développé à partir de néo-épitopes optimisés du SARS-CoV-2. Résultats

positifs en préclinique et ex vivo chez l'homme publiés en août 2020 et phase clinique prévue 1er trimestre 2021.

Plateforme Immuno-Oncologie

BI 765063 (OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l'axe SIRPα/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim ; inhibiteur de point de contrôle myéloïde en Phase 1 dans les tumeurs solides avancées.

(OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l'axe SIRPα/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim ; inhibiteur de point de contrôle myéloïde en Phase 1 dans les tumeurs solides avancées. CLEC-1 (nouvelle cible de point de contrôle myéloïde) : identification d'anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 bloquant le signal "Don't Eat Me" qui augmentent à la fois la phagocytose des cellules cancéreuses par les macrophages et la capture d'antigènes par les cellules dendritiques.

1