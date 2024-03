Updated Incidence and Prevalence of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis in Olmsted County, Minnesota

La RCH est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche 3,3 millions de patients aux États-Unis, en Europe et au Japon (1), ce qui représente chaque année 12,2 personnes sur 100 000 (2). Le marché mondial des maladies inflammatoires de l'intestin devrait atteindre 27 milliards de dollars en 2028 dont 10 milliards de dollars dans la rectocolite hémorragique (1). Malgré les options de traitement disponibles, le taux de rémission n'est que de 25/30 % (3), ce qui laisse une grande partie des patients sans traitement efficace. La recherche préclinique et translationnelle menée par les équipes d'OSE Immunotherapeutics a montré que la voie du récepteur à l'IL-7 était fortement surexprimée dans la muqueuse intestinale de patients souffrant de RCH modérée à sévère ou de la maladie de Crohn, et que Lusvertikimab pouvait contrôler l'inflammation du côlon dans des modèles précliniques humanisés ou dans des biopsies de côlon inflammatoires issues de patients atteints de RCH et cultivées ex vivo (4).

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes très heureux de la fin du recrutement dans la Phase 2 évaluant Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique, une étape majeure pour la Société et le développement du produit. Nous remercions les investigateurs et les patients pour leur implication dans cette étude. Nous attendons maintenant les principaux résultats de cette étude d'efficacité prévus dans les 6 prochains mois pour confirmer le potentiel de Lusvertikimab comme une option thérapeutique 'first-in-class'innovante dans une maladie inflammatoire chronique et invalidante de l'intestin. L'annonce récente de notre partenariat mondial avec AbbVie sur un programme préclinique illustre la qualité de nos recherches dans le domaine de l'inflammation. Des résultats positifs d'efficacité clinique de Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique mi-2024pourraient également susciter un fort catalyseur dans les mois à venir et dynamiser la présence d'OSE dans ce domaine en croissance de l'inflammation chronique ».

Plateforme Anticorps monoclonaux pro-résolutifs qui vise à améliorer la résolution de l'inflammation et à optimiser le potentiel thérapeutique du ciblage des neutrophiles et des macrophages en I&I. OSE-230 (licencié

qui vise à améliorer la résolution de l'inflammation et à optimiser le potentiel thérapeutique du ciblage des neutrophiles et des macrophages en I&I. (licencié AbbVie) est le premier candidat issu de cette plateforme, d'autres programmes de recherche sont en cours sur des nouvelles cibles GPCRs.

Plateforme Points de contrôle myéloïdes qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO en ciblant les récepteurs immunitaires régulateurs exprimés par les macrophages et les cellules dendritiques. BI 765063 et BI 770371 (licenciés à Boehringer Ingelheim) sont les candidats les plus avancés générés par cette plateforme. D'autres programmes de recherche sont en cours, en particulier le nouvel anticorps monoclonal anti-CLEC-1 qui a montré des résultats précliniques positifs en monothérapie.

qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO en ciblant les récepteurs immunitaires régulateurs exprimés par les macrophages et les cellules dendritiques. et (licenciés à Boehringer Ingelheim) sont les candidats les plus avancés générés par cette plateforme. D'autres programmes de recherche sont en cours, en particulier le nouvel anticorps monoclonal qui a montré des résultats précliniques positifs en monothérapie. Plateforme Cytokines dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d'une ossature centrale anti-PD-1 fusionnée

dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I. est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d'une ossature centrale anti-PD-1 fusionnée de nouvelles cibles d'immunothérapies pour augmenter l'efficacité antitumorale. BiCKI®-IL-7 est le candidat BiCKI® le plus avancé, ciblant anti-PD1xIL-7. D'autres programmes de recherche sont en cours sur les technologies de démasquage des cytokines.



Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction d'OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l'AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n'inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d'Enregistrement Universel d'OSE Immunotherapeutics, enregistré par l'AMF le 2 mai 2023, incluant le rapport financier annuel 2022, disponible sur le site internet d'OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

