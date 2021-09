OSE Immunotherapeutics : Présentation à venir des résultats positifs pour Tedopi® dans l'essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules en résistance secondaire aux Checkpoint Inhibiteurs Immunitaires au congrès virtuel ESMO 2021 (European Society for Medical Oncology)

Présentation à venir des résultats positifs pour Tedopi® dans l'essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules en résistance secondaire aux Checkpoint Inhibiteurs Immunitaires

Au congrès virtuel ESMO 2021 (European Society for Medical Oncology)

OSE Immunotherapeutics rappelle la présentation aujourd'hui à 13 h 30 (CEST) de données

positives de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

Nantes, le 20 septembre 2021 - 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce qu'une présentation sur les résultats cliniques de Phase 3 de Tedopi® aura lieu en session orale « late-breaking» au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) aujourd'hui à 13 h 30 (CEST).

Cette présentation orale par le Professeur Benjamin Besse, Directeur de la Recherche Clinique à Gustave Roussy (Villejuif, France) et Investigateur principal, fait suite à la publication par l'ESMO de l'abstract des résultats positifs de l'essai de Phase 3 de Tedopi® (Atalante 1), son vaccin thérapeutique à base de néo- épitopes, chez des patients HLA-A2 positifs souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un checkpoint inhibiteur immunitaire (PD-1/PD-L1).

L'abstract est disponible sur le site web du congrès de l'ESMO : https://tinyurl.com/42y4rrt6

Détails de la présentation

Session "Proffered Paper" - NSCLC, Metastatic 2

"Activity of OSE-2101 in HLA-A2+non-small cell lung cancer (NSCLC) patients after failure to immune checkpoint inhibitors (IO): Final results of Phase 3 Atalante-1 randomised trial"

Numéro de la présentation : LBA47

Speaker : Benjamin Besse (Villejuif, France) Date : Lundi 20 septembre Heure : 13 h 30 - 13 h 40 CEST Emplacement : Channel 4

À PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno- Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins