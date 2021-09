OSE Immunotherapeutics : Présentation d'OSE Immunotherapeutics à la 23ème H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference 13 – 15 septembre 2021 (conférence virtuelle)

Présentation d'OSE Immunotherapeutics à la 23ème

H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference

13 - 15 septembre 2021 (conférence virtuelle)

Nantes, le 1er septembre 2021 - 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce sa présentation à la conférence H. C. Wainwright

Annual Global Investment Conference qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2021 sous format virtuel.

Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, présentera la Société, ses avancées, ses perspectives de développement et rencontrera les investisseurs institutionnels présents à la conférence.

Les investisseurs institutionnels souhaitant assister à la présentation d'OSE Immunotherapeutics peuvent s'inscrire via le lien : www.hcwevents.com. Dès confirmation de leur inscription, ils pourront se connecter au site de la conférence pour demander une rencontre avec la Société.

H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference

Présentation : 13 septembre 2021 à 13 heures CET

Lien pour suivre la présentation : https://journey.ct.events/view/1b40e088-bf69-4e6c- 8e43-dea8f9a58b2d

La présentation sera retransmise en direct puis sera disponible pendant 90 jours en suivant le lien : www.hcwevents.com.

À propos d'OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno- Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins

Tedopi® (combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l'étape-1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR).

En Phase 2 dans le cancer de l'ovaire en combinaison avec pembrolizumab (TEDOVA), promotion ARCAGY-GINECO.

En Phase 2 dans le cancer du poumon non à petites cellules en combinaison avec nivolumab, promotion fondation FoRT.

SARS-CoV-2 contre les variants actuels et futurs. Résultats positifs en préclinique et ex vivo chez l'homme. Suspension volontaire et temporaire de la Phase 1 clinique en cours (juillet 2021).

Plateforme Immuno-Oncologie