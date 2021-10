OSE Immunotherapeutics annonce l'accord de délivrance

d'un nouveau brevet sur Tedopi® en Europe

Ce brevet renforce la propriété intellectuelle de Tedopi® jusqu'en 2038

Nantes, France, le 11 octobre 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN:

FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que l'Office Européen des Brevets (OEB) a donné son accord pour la délivrance d'un nouveau brevet sur Tedopi®, un vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, qui protègera le procédé de fabrication d'une émulsion prête à l'emploi (« ready- to-use ») pour l'utilisation du produit dans le traitement de cancers chez des patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protégera Tedopi® jusqu'en 2038.

Ce nouvel accord de délivrance octroyé en Europe renforce la protection brevet de Tedopi® et confirme un procédé de fabrication industrielle optimisé sous forme d'émulsion de peptides prête à l'emploi.

Tedopi® a montré des résultats positifs finaux de l'essai clinique de Phase 3 (Atalante 1) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules en seconde résistance aux checkpoints inhibiteurs immunitaires (résultats présentés au congrès 2021 de l'ESMO(European Society for Medical Oncology). En parallèle, des essais cliniques de Phase 2 sont en cours pour évaluer Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique après échec d'une première ligne de chimio- checkpoint inhibiteur immunitaire et dans d'autres indications de cancer en association avec un checkpoint inhibiteur immunitaire ou avec une chimiothérapie. De telles associations vont renforcer la valeur thérapeutique de Tedopi® dans des indications de cancer de stade avancé.

À PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins