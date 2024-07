OSE Immunotherapeutics : bondit après la publication de résultats positifs contre la leucémie

OSE Immunotherapeutics (+8,42% à 5,92 euros) affiche une des plus fortes hausses du marché SRD ce lundi après avoir annoncé la publication dans ‘Blood’ d’un article sur les dernières données précliniques d’efficacité de son produit lusvertikimab (OSE-127), dans le traitement de la leucémie aiguë. "Blood" est une revue scientifique à comité de lecture publiée par l’American Society of Hematology. Le lusvertikimab est capable de cibler et bloquer l’expression élevée et dérégulée de l’IL-7R chez 85 % des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).



“Nous sommes très heureux de cette publication sur Lusvertikimab dans ‘Blood', un journal de renom dans le domaine de l'hématologie dont les projets d'articles sont évalués par des spécialistes de niveau international", commente Nicolas Poirier, directeur général d'OSE Immunotherapeutics. "Nous avons besoin de nouvelles options d'immunothérapie ciblée pour tous les patients souffrant de LAL à cellules B et T ".