OSE Immunotherapeutics : coopte Alexandre Lebeaut comme administrateur indépendant

OSE Immunotherapeutics a annoncé la nomination d’Alexandre Lebeaut par cooptation en qualité d’administrateur indépendant de la Société. Docteur en médecine, Alexandre Lebeaut dispose de plus de 25 ans d’expérience et d’un leardership à la fois dans l’innovation, la recherche et le développement, allant de la préclinique au marché, avec de larges succès notamment dans les domaines de l’immunologie, de l’oncologie, de l’immuno-inflammation et des maladies infectieuses. Il a occupé différents postes d’envergure internationale, essentiellement aux États-Unis.



Plus récemment, Alexandre Lebeaut était " Executive Vice-President R&D and Chief Scientific Officer " chez Ipsen aux États-Unis. Il dirige actuellement une organisation américaine à but non lucratif, I-ACT for Children (Institute for Advanced Clinical Trials for Children), basée dans le Maryland et dédiée au développement de médicaments en pédiatrie.