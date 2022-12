OSE Immunotherapeutics : données précliniques encourageantes

OSE Immunotherapeutics a dévoilé lundi de nouvelles données précliniques d'efficacité concernanr son anticorps monoclonal humanisé OSE-127 dans la leucémie aiguë lymphoblastique.Dans une vaste cohorte prospective, le potentiel thérapeutique d'OSE-127 pour cibler et bloquer l'expression de l'IL-7R, à l'origine de la prolifération et de survie des cellules leucémiques, a été observé chez 84% des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules précurseurs B ou à cellules T (LAL-B -T).Par ailleurs, OSE-127 a démontré une efficacité préclinique in vivo en monothérapie dans 96% patients atteints de LAL-B et de LAL-T, y compris dans des échantillons de patients réfractaires et en rechute, selon les données publiées par la société.Ces conclusions ont été dévoilées à l'occasion du congrès annuel de l'ASH (American Society of Hematology) qui se tient actuellement à la Nouvelle Orléans.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.