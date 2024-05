OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim étendent leur collaboration pour développer des traitements first-in-class dans le cancer et dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques Nantes, France et Ingelheim, Allemagne - le 22 mai 2024, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et Boehringer Ingelheim annoncent aujourd'hui une extension majeure de leur collaboration. Deux nouveaux projets visant à développer des traitements first-in-class s'ajoutent aux programmes anti-SIRPα déjà en cours de développement en immuno-oncologie. Le premier concerne l'ouverture d'un nouveau domaine thérapeutique pour l'actif déjà développé en partenariat, il concernera un plus grand nombre de patients. Le second porte sur l'acquisition d'un nouvel actif : - Un amendement à l'accord actuel de collaboration et de licence portant sur les programmes anti- SIRPα BI 765063 et BI 770371 (en évaluation clinique dans des études de Phase 1 dans les tumeurs solides avancées) prévoit l'extension du développement de ces programmes aux maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM). Un nouveau programme préclinique sera également lancé pour développer des traitements d'activation des cellules immunitaires via l'acquisition d'un actif issu de la plateforme 'cis- targeting' 1 Touchant plus d'un milliard de personnes dans le monde2, les maladies CVRM sont responsables de 20 millions de décès par an. Ces maladies sont interconnectées entre elles, co-existent et peuvent se renforcer mutuellement, entraînant un fardeau significatif sur la vie des patients. Le cancer est à l'origine de près de 10 millions de décès par an et pour un grand nombre de patients, il n'existe pas de traitement ou seulement des options de traitement limitées. Les nouveaux programmes de développement renforcent le portefeuille de Boehringer Ingelheim et reflètent son engagement fort pour explorer et faire progresser des nouveaux traitements répondant aux besoins non satisfaits des patients, notamment dans les maladies CVRM et le cancer. L'actif issu de la plateforme anti-PD1/cytokine va élargir la gamme de potentiels traitements anticancéreux immunomodulateurs innovants de Boehringer Ingelheim. Le développement des anticorps anti-SIRPα Cis-targeting: les anticorps bispécifiques ont la capacité de cibler des cellules dans une orientation de liaison cis ou trans. Dans la liaison trans, l'anticorps reconnaît deux antigènes différents, chacun exprimé sur une population de cellules distincte de l'autre, et peut lier entre elles deux populations différentes de cellules (par exemple, les cellules T « engagers »). L'anticorps bispécifique de la liaison cis cible deux antigènes exprimés sur la même cellule, permettant une activation préférentielle des types souha ités de cellules immunitaires tout en minimisant l'activation des autres cellules (Segués A. et al. International Review of Cell and Molecular Biology 2022). Schechter M, Melzer Cohen C, Yanuv I, et al. Epidemiology of the diabetes-cardio-renal spectrum: a cross-sectional report of 1.4 million adults. Cardiovascular Diabetology. 2022;21(1):104. doi:10.1186/s12933 -022-01521-9 1

en cours dans une nouvelle indication s'ajoute au portefeuille CVRM global de la société avec le démarrage d'une étude clinique de Phase 2 prévu dans le courant de l'année. Nous sommes très heureux d'élargir notre portefeuille de traitements potentiels first-in-class à la fois dans les maladies CVRM et dans notre portefeuille de traitements anti-cancéreux ciblant les lymphocytes T » , déclare Clive R. Wood, Corporate Senior Vice President and Global Head of Discovery Research de Boehringer Ingelheim. « L'extension de notre partenariat avec OSE reflète notre mission commune pour améliorer l'état de santé des patients touchés par deux des plus grandes menaces pour la santé dans le monde ». Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes ravis d'ajouter deux nouveaux programmes de développement très innovants à notre fructueuse collaboration avec Boehringer Ingelheim. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes scientifiques de notre partenaire sur ces programmes qui pourraient apporter de nouvelles options thérapeutiques de rupture aux patients souffrant de maladies CVRM ou de cancer ». OSE Immunotherapeutics recevra un paiement à la signature de 13,5 millions d'euros et un paiement d'étape potentiel à court terme de 17,5 millions d'euros dans le cadre de l'achat de l'actif préclinique innovant issu de la plateforme 'cis-targeting'anti-PD1/cytokine. Concernant les deux programmes en cours anti-SIRPα BI 765063 et BI 770371, les deux sociétés ont convenu d'un rachat partiel des futures royalties et d'un paiement unique de 25,3 millions d'euros. Par ailleurs, Boehringer Ingelheim bénéficiera d'une option de rachat supplémentaire lors d'un développement ultérieur qui déclenchera un paiement unique ainsi que l'augmentation d'un paiement d'étape sur les ventes. Tous les autres paiements d'étapes de développement, réglementaires et sur les ventes jusqu'à 1,1 milliard d'euros sont maintenus, comme convenu entre les parties dans leur accord initial. À PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM Boehringer Ingelheim est une entreprise biopharmaceutique active dans la santé humaine et animale. En tant que l'un des investisseurs les plus importants du secteur en recherche et développement, le laboratoire a pour objectif de développer des traitements innovants dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Indépendant depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s'appuie sur une vision à long terme, en intégrant le développement durable tout le long de sa chaîne de valeur. Plus de 53 500 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays pour construire un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com. PROPOS D'OSE Immunotherapeutics OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno- oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I). Son portefeuille clinique first-in-class comprend : Tedopi® (immunothérapie d'activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses, « off- the-shelf » à base de néo-épitopes) : le produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l'essai de Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) chez les patients en résistance secondaire après échec d'un inhibiteur de point de contrôle. D'autres essais, promus par des groupes cliniques en oncologie, de Tedopi® en combinaison sont en cours dans des tumeurs solides.

Plateforme bifonctionnelle d'inhibiteurs de points de contrôle / Cytokines dédiée à l'optimisation de la Cis-délivrance de cytokines en IO et I&I. BiCKI® est une plateforme bifonctionnelle de protéines de fusion construite autour d'une ossature centrale anti-PD-1 fusionnée à de nouvelles cibles d'immunothérapies pour augmenter l'efficacité antitumorale. Plus d'informations sur les actifs d'OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose- immuno.com