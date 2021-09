OSE Immunotherapeutics : et Boehringer Ingelheim présentent des résultats de Phase 1 de BI 765063, inhibiteur first-in-class de SIRPα, dans les tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO 2021

La dose et le schéma d'administration de BI 765063 recommandés pour la Phase 2 ont été établis à 24 mg/kg avec une pleine occupation des récepteurs et une administration toutes les trois semaines.

La partie expansion de cette phase 1 est désormais en cours de recrutement chez des patients atteints de cancer avancé colorectal et de cancer avancé de l'endomètre avec microsatellites stables (Étape 2 de la phase 1).

Les tumeurs microsatellites instables (MSI) peuvent être traitées efficacement par les inhibiteurs de checkpoints immunitaires en monothérapie. En revanche, la majorité des cancers colorectaux et des cancers de l'endomètre sont microsatellite stables (MSS) et dans ces cancers, le bénéfice des inhibiteurs de checkpoints immunitaires en monothérapie est limité (2). Cela met en évidence le besoin de nouvelles combinaisons de traitements efficaces telles que BI 765063 et BI 754091 pour les patients MSS.

Les résultats précédemment présentés au congrès de l'ASCO 2021 avaient montré une bonne tolérance de BI 765063 et une efficacité en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides et lourdement prétraités. Une réponse partielle durablea notamment été observée chez un patient souffrant d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé.

L'étude clinique de Phase 1 de BI 765063 est menée par OSE Immunotherapeutics dans le cadre d'un accord de collaboration selon lequel Boehringer Ingelheim détient les droits exclusifs du produit.

Présentation ePoster sur demande - A partir du 16 septembre 2021

(1)983P - Phase I dose escalation study in patients (pts) with advanced solid tumours receiving first-in-class BI 765063, a selective signal-regulatory protein α (SIRPα) inhibitor, in combination with ezabenlimab (BI 754091), a programmed cell death protein 1 (PD-1) inhibitor

Presentation Number: 983P

Speaker : Nuria Kotecki (Brussels, Belgium)

propos de BI 765063 (précédemment nommé OSE-172)

BI 765063 est un anticorps monoclonal sélectif antagoniste de SIRPα et inhibiteur de point de contrôle myéloïde ligand de CD47. Les études précliniques ont montré la capacité de BI 765063 à inhiber les cellules pro-tumorales au sein du micro-environnement tumoral tout en activant les cellules antitumorales. En mars 2019, OSE Immunotherapeutics a reçu l'accord des agences de santé (France et Belgique) pour évaluer BI 765063 dans une étude de phase 1 clinique chez les patients souffrant de tumeurs solides avancées. Cette étude est menée par OSE Immunotherapeutics dans le cadre de son accord de licence et de collaboration avec Boehringer Ingelheim (avril 2018) qui a acquis les droits exclusifs de BI 765063.

À propos d'OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

