OSE Immunotherapeutics : Résultats de l'Assemblée générale mixte à huis clos du 24 juin 2021

une étape passionnante de la Société où plusieurs actifs progressent en phase clinique de leur développement et suis impatiente de travailler avec l'équipe de direction pour positionner OSE comme un leader mondial et reconnu en immunothérapie »,

Je remercie vivement les actionnaires de m'avoir renouvelé leur confiance. Je remercie également les membres du Conseil d'administration d'OSE pour leur implication dans l'évolution de la Société et dans le succès de ses avancées. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Elsy qui, grâce à son expérience en stratégie d'entreprises et dans des sociétés leaders en biotech et en pharma, va contribuer à enrichir l'expertise du Conseil et à soutenir la Société à un moment clé de sa croissance »,

Au cours de cette Assemblée générale, Dominique Costantini, Présidente, et Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, ont rappelé les dernières avancées et la stratégie de croissance de la Société.

L'Assemblée générale d'OSE Immunotherapeutics s'est tenue sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par l'ordonnance publiée le 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

Elsy Boglioli est fondatrice et directrice générale de Bio-Up, une société de conseil en santé qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique. Elle possède une vaste expertise et un réseau important dans les sociétés pharma et medtech.

Elsy est diplômée de l'école Polytechnique de Paris, et titulaire d'un master en économie et gestion de l'Université Pompeu Fabra à Barcelone (Espagne). Elle est également diplômée en immuno-oncologie de l'Institut Gustave Roussy à Paris.

L'assemblée Générale 2021 est disponible en webcast sur le site internet de la Société : https://ose- immuno.com/en/general-shareholders-meetings/

À PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto- immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins

Tedopi® (combinaison innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l'étape-1 de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR).

En raison de la crise du COVID-19, la reprise du recrutement de nouveaux patients dans l'essai clinique TEDOPaM est prévue en 2021.

En Phase 2 dans le cancer de l'ovaire (TEDOVA), promotion ARCAGY-GINECO, en combinaison avec pembrolizumab.

En Phase 2 dans le cancer du poumon non à petites cellules en combinaison avec nivolumab, promotion fondation FoRT.

SARS-CoV-2 contre les variants actuels et futurs. Résultats positifs en préclinique et ex vivo chez l'homme publiés en août 2020. En Phase 1 clinique.

Plateforme Immuno-Oncologie

BI 765063 (OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l'axe SIRPα/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim dans les tumeurs solides avancées ; résultats positifs de Phase 1 en monothérapie et étude d'escalade de dose de BI 765063 en cours en combinaison avec Ezabenlimab (antagoniste de PD1).

antitumorale. D'autres programmes innovants en recherche.

Plateforme Auto-Immunité & Inflammation

FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) : Accord de licence avec Veloxis dans la transplantation d'organes ; Phase 1/2 en cours dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes) ; prêt à entrer en

Phase 2 dans une indication de niche dans les maladies auto-immunes.

