OSE Immunotherapeutics : présente les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules au congrès virtuel ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology)

Le taux de survie globale à un an de 47,5 % est confirmé dans la population per protocole modifiée*** (déviations majeures exclues), considérée comme la population cible dans cette indication [IC 95 % : 34,3 % - 60,9 %], par rapport au traitement standard à 34,4 % [IC 95 % : 18,6 % - 53,2 %].

Mnémo: OSE), a présenté les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de l'essai de Tedopi®, vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire, au congrès virtuel ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology).

La différence de médiane de survie globale est statistiquement significative dans la population ciblée per protocole à 11,1 mois dans le groupe Tedopi® versus 8,7 mois dans le groupe traitement standard, p = 0,037 ; HR : 0,57 [IC 95 % : 0,34 - 0,97].

Dans les autres principaux critères secondaires, le taux de contrôle de la maladie à 6 mois et 12 mois est comparable dans les deux groupes de traitement.

Le temps jusqu'à détérioration du statut ECOG est significativement plus long dans le groupe Tedopi® (8,4 mois versus 4,4 mois ; p = 0,002). De même, le temps de survie après progression est significativement plus long dans le groupe Tedopi® (7,5 mois versus 4,4 mois ; p = 0,022).

Bon profil de tolérance de Tedopi® avec significativement moins d'effets indésirables sévères imputables au traitement (14 % Tedopi® versus 43 % traitement standard, p < 0,001).

Au total, le ratio bénéfice/risque est favorable à Tedopi® et meilleur que celui du traitement standard chez ces patients précédemment traités par checkpoint inhibiteur.

Le Dr Giuseppe Giaconne, M.D., Chef du département d'oncologie thoracique au Weill Cornell Medical College (New York), expert du cancer du poumon et des produits en développement reconnu à l'international et investigateur principal d'Atalante aux Etats-Unis, a présenté ces données en présentation mini-orale au congrès de l'ESMO 2020 (présentation #1260MO). Les données de l'étape 1 de l'essai portaient sur les 103 premiers patients inclus ayant finalisé un suivi de 12 mois avant l'impact de la pandémie COVID-19 (fin février 2020).

L'étude clinique a été menée chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, en 2ème ou 3ème ligne de traitement, après progression sous checkpoint inhibiteur immunitaire, une population de patients à très mauvais pronostic et à ce jour sans option thérapeutique validée.

*Le score ECOG est une échelle de performance permettant d'évaluer l'état de santé général d'un patient. Elle est sous-divisée en 5 grades de 0 à 5, allant de pleinement actif (0) à complètement handicapé, puis au décès (5).

**Population en mITT (multiple Intention-To-Treat) : tous les patients randomisés évaluables (données de survie ≥ 12 mois) ayant reçu au moins une dose du traitement à l'étude.

***Population PP (Per Protocole) : population en ITT sans déviations majeures au protocole, définie après une revue en aveugle par des experts du cancer du poumon non à petites cellules.

A PROPOS D'OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes.

