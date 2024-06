OSE Immunotherapeutics: résultats positifs en transplantation rénale

Le 05 juin 2024 à 09:45 Partager

OSE Immunotherapeutics et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes ont présenté une analyse positive des données issues de la première utilisation en transplantation rénale du produit FR104/VEL-101 au congrès annuel " American Transplant Congress " qui se tient à Philadelphie (du 1er au 5 juin 2024). L'objectif de l’étude est d’évaluer la sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique de FR104/VEL-101, un fragment d’anticorps monoclonal antagoniste de CD28, ainsi que son efficacité clinique potentielle dans la prophylaxie du rejet aigu et sur la fonction rénale chez des patients.



"Les données présentées montrent la sécurité du produit utilisé en combinaison et les premiers signes d'efficacité sans épisode de rejet aigu après un an de suivi post-transplantation rénale chez tous les patients de l'étude", commente le Pr. Gilles Blancho, investigateur principal de l'étude. "Les résultats de l'exploration du profil de tolérance de FR104/VEL-101 semblent prometteurs et encourageants pour la poursuite du développement en Phase 2 chez des patients transplantés rénaux, en attente de solutions innovantes ".