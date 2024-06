OSE : perspectives de traitement avec l'ARNm thérapeutique

OSE Immunotherapeutics s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à la présentation de données précliniques sur sa plateforme ARNm thérapeutique dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.



Il apparaît, suivant ses résultats, que son ARNm thérapeutique utilisant un vecteur par nanoparticules lipidiques permet une délivrance sélective et l'expression locale de la cytokine immunosuppressive IL-35 dans le foie.



Autre enseignement, l'ARNm thérapeutique IL-35 peut supprimer l'inflammation hépatique auto-immune chronique et aiguë dans différents modèles précliniques murins grâce à l'inhibition de l'activation des cellules B et T.



Enfin, une inhibition spécifique des auto-anticorps a été observée après traitement par ARNm thérapeutique IL-35 dans un modèle inflammatoire d'hépatite chronique.



Du point de vue d'OSE, ces résultats ouvrent des perspectives de traitement, en particulier dans l'hépatite auto-immune, un désordre inflammatoire et immunitaire grave du foie, dont le besoin médical non satisfait est important.



Ces données ont été présentées sous forme de 'poster' à l'occasion du congrès annuel de la FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) qui se tient en ce moment à San Francisco.



