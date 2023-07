OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et en immuno-inflammation (I &I). Son portefeuille clinique se présente comme suit : - Tedopi® (immunothérapie d'activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses) : vaccin thérapeutique ; résultats positifs de la Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules chez les patients en résistance secondaire après échec d'un inhibiteur de point de contrôle. D'autres essais en combinaison, promus par des groupes en oncologie, sont en cours dans des tumeurs solides ; - OSE-279 (anti-PD1) : Phase 1/2 en cours dans les tumeurs solides ou les lymphomes (premier patient inclus). OSE-279 est l'ossature de base de la plateforme BiCKI® ; - OSE-127/S95011 (mAb IL-7R antagoniste) : développé en partenariat avec Servier ; Deux Phase 2 en cours : dans la rectocolite hémorragique (promoteur OSE) et le syndrome de Sjögren (promoteur Servier) ; - VEL-101/FR104 (mAb anti-CD28) : développé en partenariat avec Veloxis dans la transplantation ; Phase 1/2 en cours dans la transplantation rénale (promoteur CHU Nantes) ; Phase 1 en cours aux Etats-Unis (promoteur Veloxis) ; - BI 765063 (mAb anti-SIRP? sur l'axe SIRP?/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim (BI) dans les tumeurs solides avancées ; résultats positifs de la Phase 1 d'escalade de dose en monothérapie et en association, en particulier avec l'anticorps anti-PD1 ezabenlimab ; Phase 1b promue par BI en cours en association avec ezabenlimab seul ou avec d'autres médicaments dans le cancer tête & cou en rechute ou métastatique et dans le carcinome hépatocellulaire. Ses plateformes de recherche brevetées se présentent comme suit : - Plateforme BiCKI®, ciblée sur l'IO, plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d'une ossature centrale anti-PD-1 fusionnée à de nouvelles cibles d'immunothérapies. Candidat le plus avancé : BiCKI®-IL-7 cible anti-PD1xIL-7 ; - Plateforme Myéloïdes, vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO et I&I. OSE-230 (anticorps agoniste de ChemR23) : candidat le plus avancé de cette plateforme.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale