Ose Immunotherapeutics : plus forte hausse du SRD à la clôture du lundi 22 avril 2024

Le 22 avril 2024 à 18:08 Partager

Ose Immunotherapeutics (+10,97% à 5,97 euros)



Ose Immunotherapeutics a terminé en hausse pour la cinquième séance d'affilée. L'action gagne plus de 32% depuis le début de l'année. Le groupe a annoncé mercredi dernier l'entrée en vigueur de la licence mondiale pour développer un anticorps monoclonal innovant dans le traitement de l'inflammation chronique. Selon les termes de cet accord, Ose recevra maintenant le paiement initial prévu de 48 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 665 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étapes de développement, réglementaires et de commercialisation et des redevances potentielles échelonnées sur les ventes nettes mondiales d'OSE-230.