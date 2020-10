Oshkosh : La Belgique signe un contrat avec Oshkosh Defense pour la fourniture de 322 JLTV (Joint Light Tactical Vehicles ou véhicules tactiques légers interarmées)

Oshkosh Defense, LLC, une entreprise d’Oshkosh Corporation (NYSE : OSK), a annoncé aujourd’hui que le ministère belge de la Défense avait décerné à Oshkosh Defense un contrat portant sur 322 véhicules de commandement et de liaison (Command and Liaison Vehicles, CLV) d’Oshkosh Defense destinés aux forces de défense belges.

Le CLV belge, qui est la plateforme JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) éprouvée d’Oshkosh, est équipé des systèmes de communication belges. Le JLTV est actuellement utilisé par l’armée américaine.

« Oshkosh Defense est honorée que la Belgique ait choisi d’équiper ses forces armées avec le CLV d’Oshkosh », a déclaré John Bryant, vice-président exécutif d’Oshkosh Corporation et président d’Oshkosh Defense.

« Le CLV d’Oshkosh permettra aux soldats belges de bénéficier du véhicule militaire léger le plus avancé au monde, offrant des niveaux de protection de nouvelle génération, la mobilité hors route, la vitesse, la transportabilité ainsi qu’une interopérabilité opérationnelle et logistique transparente avec les alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) », a poursuivi M. Bryant.

« La Défense belge a choisi de faire jouer la concurrence mondiale en se basant sur un seul critère : le rapport qualité-prix », a déclaré le colonel Filip De Varé, directeur des Systèmes terrestres. « Le CLV sera intégré dans le programme CaMo, un partenariat international entre les forces terrestres françaises et belges. »

Traditionnellement acquis via des ventes militaires étrangères, l’achat belge marque la première grande vente commerciale directe de véhicules de type JLTV pour Oshkosh Defense. En choisissant ce véhicule, la Belgique rejoint les États-Unis, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Slovénie et le Monténégro.

En tant que leader mondialement reconnu dans la conception et la production de systèmes de véhicules militaires, Oshkosh Defense a la capacité de répondre à la demande des clients nationaux et internationaux.

À propos d’Oshkosh Defense

Oshkosh Defense est un leader mondial dans la conception, la production et l’entretien des meilleurs véhicules militaires et systèmes de mobilité de leur catégorie. En tant que pionnier des solutions de véhicules prêts au combat, Oshkosh développe et applique des technologies émergentes qui font progresser la sécurité des troupes et le succès des missions. En établissant la norme de l’industrie pour le maintien en état de disponibilité du parc, Oshkosh garantit que chaque véhicule est pris en charge tout au long de son cycle de vie dans le monde entier.

Oshkosh Defense, LLC est une entreprise d’Oshkosh Corporation [NYSE : OSK].

Pour en savoir plus sur Oshkosh Defense, veuillez consulter www.oshkoshdefense.com

À propos d’Oshkosh Corporation

Chez Oshkosh (NYSE: OSK), nous fabriquons des équipements innovants et essentiels à la mission pour aider les héros de tous les jours à faire progresser les communautés à travers le monde. Basée dans le Wisconsin, Oshkosh Corporation emploie plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde, tous unis derrière une cause commune : faire une différence dans la vie des personnes. Les produits d’Oshkosh peuvent être trouvés dans plus de 150 pays sous les marques JLG®, Pierce®, Oshkosh® Defense, McNeilus®, IMT®, Frontline™, Jerr-Dan®, Oshkosh® Airport Products, CON-E-CO® et London™. Pour plus d’informations, visitez oshkoshcorp.com.

®, ™ Tous les noms de marques auxquels le présent communiqué de presse fait référence sont des marques déposées d’Oshkosh Corporation ou de ses filiales.

