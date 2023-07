Osirium Technologies plc est un fournisseur de logiciels de cybersécurité. La société propose des solutions de gestion des accès privilégiés (PAM), de gestion des points d'extrémité privilégiés (PEM) et d'automatisation Osirium. Elle opère sur le segment de la vente d'abonnements aux logiciels et des services de conseil. Ses produits peuvent être déployés dans le nuage ou sur site pour protéger les actifs, les infrastructures et les appareils informatiques critiques en empêchant les cyberattaques ciblées d'accéder directement aux comptes privilégiés, en supprimant les accès et les pouvoirs inutiles des utilisateurs de comptes privilégiés, en dissuadant les utilisateurs légitimes de comptes privilégiés d'abuser de leur rôle et en limitant les effets d'une violation si elle se produit. Sa solution PEM permet d'équilibrer la sécurité et la productivité en supprimant les droits d'administrateur local risqués des utilisateurs tout en autorisant l'escalade des privilèges pour des applications spécifiques. Cette solution est utilisée dans divers secteurs, notamment l'éducation, la finance, le gouvernement et la défense, les soins de santé, les systèmes de contrôle industriel et d'autres encore.

Secteur Logiciels