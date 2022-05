Osisko Développement annonce son inscription à la Bourse de New York et la satisfaction des conditions de libération des fonds entiercés pour la somme de 119,4 millions de dollars US liée au financement par reçus de souscription

MONTRÉAL, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou la « Société ») (TSX-V et NYSE : ODV) est heureuse d’annoncer que ses actions ordinaires (chacune, une « action ordinaire ») ont commencé à être transigées sur la Bourse de New York (« NYSE ») sous le symbole « ODV ».

Conséquemment, la Société a rempli les conditions de libération des fonds entiercés liés aux 34 093 768 reçus de souscription de la Société (les « reçus de souscription), pour un produit total brut (incluant les intérêts gagnés) de 119,4 millions de dollars US (les « fonds entiercés »), les reçus de souscription ayant été émis sur la base d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier (l’ « offre »).

Les fonds entiercés ont été libérés à la Société et chaque reçu de souscription a été automatiquement converti en (i) un tiers d’action ordinaire1 et (ii) un tiers de bons de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription donnant le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix de 18,00 $ US1 jusqu’au 27 mai 2027.

Suite à la conversion des 34 093 768 reçus de souscription (lesquels ont été émis avant la consolidation d’actions), un total de 11 363 933 actions ordinaires et 11 363 933 bons de souscription (donnant le droit aux détenteurs d’acquérir jusqu’à 11 363 933 actions ordinaires) ont été émis.

Une partie du produit net issu de l’offre sera utilisé afin de financer la contrepartie en espèces liée à l’acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC, les fonds restants étant destinés à faire progresser le développement des actifs miniers de la Société et aux fins générales de la Société. Toutes les valeurs mobilières liées à l’offre sont assujetties à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date d’émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

À propos d’Osisko Développement

Osisko Développement Corp. est uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d’autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l’actif phare d’Osisko Développement. Les formidables possibilités d’exploration en profondeur et dans l’axe longitudinal de la direction démarquent le projet aurifère Cariboo par rapport à d’autres actifs de mise en valeur. Le carnet de projets d’Osisko Développement est bonifié par sa participation dans le projet aurifère San Antonio situé à Sonora, au Mexique.

1 Le 4 mai 2022, les actions ordinaires ont été consolidées sur la base d’une action ordinaire post-regroupement pour chaque trois actions ordinaires pré-regroupement (la « consolidation d’actions »). Conséquemment, le nombre d’actions et de bons de souscription émis suite à la conversion des reçus de souscription (lesquels ont émis avant la consolidation) a été ajusté afin de prendre en compte la consolidation.