La Corporation de développement Osisko est une société canadienne de développement aurifère. La société se concentre sur l'exploration et le développement de ses actifs miniers, notamment les projets Cariboo Gold et Bonanza Ledge II en Colombie-Britannique et le projet aurifère San Antonio au Mexique. Le projet de la société comprend également les propriétés de la Baie James, les propriétés Guerrero et le projet Coulon. Le projet Cariboo Gold est situé dans le district minier de Cariboo, dans le centre-est de la Colombie-Britannique, à l'est et au sud-est de la ville de Quesnel. Le projet Bonanza Ledge II est situé en Colombie-Britannique, au Canada. Le projet aurifère San Antonio est situé à environ 160 kilomètres de l'aéroport et des villes de Hermosillo et Obregon, Sonora, Mexique. Les propriétés de la Baie James sont situées au Québec, au Canada. Les propriétés Guerrero sont situées au Mexique. Le projet de zinc Coulon est situé à environ 15 kilomètres au nord de l'aéroport de Fontanges, dans le Moyen Nord du Québec.

Secteur Or