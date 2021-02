La construction du projet souterrain Canadian Malartic est approuvée, augmentant la production aurifère sur la durée de vie de la mine d'environ 6,9 millions d'onces d'or

MONTRÉAL, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer que le partenariat Canadian Malartic (le « partenariat »), formé de Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico ») et de Yamana Gold Inc. (« Yamana »), a approuvé la construction du projet souterrain Odyssey (« Odyssey ») à la mine Canadian Malartic (« Canadian Malartic »).

Les paiements de redevances issues de la production souterraine à Canadian Malartic débuteront en 2023

Production souterraine moyenne de 545 koz d’or par année à partir de 2029 et au-delà (voir graphique 1), plus élevée que le montant de 400-450 koz d’or par année divulgué précédemment par le partenariat

Osisko détient une redevance en rendement net de fonderie (« NSR ») de 3-5 % sur la minéralisation contenue dans le plan minier souterrain

») de 3-5 % sur la minéralisation contenue dans le plan minier souterrain Fait important, la majorité de la production est prévue sur les gisements situés au sein de la limite de redevance d’Osisko de 5 % NSR

La durée de vie de la mine est prolongée de 2028 jusqu’à au moins 2039 en considérant approximativement 50 % des ressources actuelles du plan minier

Un montant de 30 millions de dollars US en forage et en travaux d’exploration est prévu en 2021 par le partenariat

East Gouldie demeure ouverte et compte onze foreuses dédiées au forage de définition et d’extension

Osisko détient également une redevance de traitement de 0,40 $ CA/tonne sur tout minerai provenant de l’extérieur des limites de sa redevance qui serait traité par l’usine Canadian Malartic, apportant un potentiel de croissance en exploration à l’échelle régionale

Progrès positifs additionnels annoncés par Agnico sur les projets aurifères Upper Beaver et Hammond Reef sur lesquels Osisko détient une redevance de 2% NSR

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux communiqués de presse émis par Agnico et Yamana le 11 février 2021 et disponibles sur leur site web respectif.

Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « La décision quant à la construction du projet souterrain Odyssey par Agnico et Yamana établit la mine Canadian Malartic en tant qu’actif phare d’Osisko pour des décennies. On ne peut surestimer l’importance de cette annonce pour Osisko, comme Canadian Malartic continuera de fournir une production stable jusqu’à au moins 2039 et qu’elle fournit un potentiel de croissance important par la suite. Nous félicitons le partenariat pour les efforts en exploration et en ingénierie qui ont mené à cette annonce. »

Graphique 1 : profil de production de Canadian Malartic

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5aa7398f-7785-44bc-843d-59af9267f2e3/fr

Le projet Odyssey abrite trois zones minéralisées principales : East Gouldie, East Malartic, et Odyssey, cette dernière étant subdivisée entre les zones Odyssey Nord, Odyssey Sud et Odyssey Interne. Osisko détient une redevance de 5 % NSR sur East Gouldie, Odyssey Sud et la moitié ouest de East Malartic, et une redevance de 3 % NSR sur Odyssey Nord et la moitié est de East Malartic.

Le gisement East Gouldie représente 70 % de l’inventaire minier souterrain planifié. Les perspectives de production d’Odyssey ne prennent en compte qu’environ la moitié des ressources souterraines totales de 13,58 millions d’onces d’or (177,5 millions de tonnes à 2,38 g/t d’or) dans la catégorie des ressources présumées et de 0,86 million d’onces d’or (13,3 millions de tonnes à 2,01 g/t d’or) dans la catégorie des ressources indiquées, en utilisant un prix de l’or de 1 250 $ US par once.

Le forage d’exploration sur East Gouldie en 2020 a totalisé 97 000 mètres et a augmenté les ressources minérales présumées de la zone East Gouldie de 134 %. Le budget d’exploration total pour 2021 a augmenté à 173 400 mètres (30 millions de dollars US) et sera axé sur du forage intercalaire et d’expansion supplémentaire sur East Gouldie, et sur des cibles régionales. La zone East Gouldie à elle seule bénéficiera de 141 400 mètres de forage représentant environ 80 % du total de forages effectués sur East Gouldie à ce jour.

Un rapport technique conforme au Règlement NI 43-101 sous forme d’évaluation économique préliminaire pour l’exploitation Canadian Malartic devrait être déposé par le partenariat en mars 2021 et inclura un sommaire du projet souterrain Odyssey. De plus amples détails peuvent être trouvés dans les communiqués de presse d’Agnico et de Yamana datés du 11 février 2021, et respectivement intitulés « Agnico Eagle Reports Fourth Quarter and Full Year 2020 Results » et « Yamana Gold Reports Strong Fourth Quarter and Full Year 2020 Results ».

Mises à jour sur Upper Beaver et Hammond Reef

Agnico a également fourni une mise à jour sur ses opportunités de croissance après 2024, soulignant deux projets sur lesquels Osisko détient une redevance de 2 % NSR – le projet Upper Beaver à Kirkland Lake, en Ontario, et le projet Hammond Reef, au nord-ouest de l’Ontario.

En date du 31 décembre 2020, Upper Beaver détenait approximativement 1,4 million d’onces d’or et 20 000 tonnes de cuivre en réserves minérales souterraines probables (8,0 millions de tonnes à 5,43 g/t d’or et 0,25 % de cuivre). La propriété Kirkland Lake d’Agnico Eagle comprend également les gisements Upper Canada, AK et Anoki-McBean qui détiennent ensemble, incluant Upper Beaver, des ressources indiquées additionnelles de 1,71 million d’onces (17,2 millions de tonnes à 3,09 g/t d’or) et des ressources minérales présumées de 4,07 millions d’onces (32,2 millions de tonnes à 3,93 g/t).

En 2021, Agnico envisage de forer 36 500 mètres sur Upper Beaver incluant du forage additionnel à faible profondeur visant à tester un concept de fosse à ciel ouvert, et du forage supplémentaire en profondeur visant à convertir les ressources minérales en réserves minérales. Une étude technique interne sur Upper Beaver, incluant les résultats de forage de 2020 à 2021, devrait être complétée d’ici la fin de 2021.

À Hammond Reef, une étude technique interne a été complétée par Agnico en 2020, laquelle a permis d’établir les premières réserves minérales d’Agnico Eagle sur le projet. Les réserves minérales d’une fosse à ciel ouvert sont estimées à 3,32 millions d’onces d’or (123,5 millions de tonnes à 0,84 g/t). De plus, le projet contient 2,3 millions d’onces de ressources minérales mesurées et indiquées (133,4 millions de tonnes à 0,54 g/t d’or).

Les résultats de l’étude interne ont déterminé une production aurifère annuelle d’approximativement 272 000 onces à un coût total moyen de 748 $ US par once et un coût de maintien tout compris moyen de 806 $ US par once. En utilisant un prix de l’or de 1 550 $ US par once et un taux de change $CA/$US de 1,30, le projet Hammond Reef affiche un taux de rendement interne après impôts de 9,8 % et une valeur actuelle nette après impôts (à un taux d’actualisation de 5 %) d’environ 245 millions de dollars US.

Agnico continuera d’évaluer l’optimisation du projet et les scenarios miniers potentiels afin d’améliorer davantage le rendement économique du projet.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport du partenariat inclut des ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives d’un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques qui permettraient de les considérer comme des réserves minérales, et il n’existe aucune certitude que les perspectives de production seront réalisées.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 140 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

