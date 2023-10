Osisko Gold Royalties Ltd est une société canadienne intermédiaire de redevances sur les métaux précieux. La société est engagée dans l'acquisition et la gestion de redevances de métaux précieux et d'autres redevances, de flux et d'intérêts similaires au Canada et dans le monde. Elle détient un portefeuille centré sur l'Amérique du Nord de plus de 180 redevances, flux et prises de métaux précieux. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : Redevances aurifères Osisko et Développement Osisko. Le secteur Redevances aurifères Osisko est engagé dans l'acquisition et la gestion de redevances de métaux précieux et d'autres redevances, de flux et d'autres intérêts. Le secteur Développement Osisko est engagé dans l'exploration, l'évaluation et le développement de projets miniers. Son portefeuille d'actifs comprend des redevances en production, des redevances en développement et de l'exploration. Le portefeuille de la Société est ancré dans son actif principal, une redevance d'environ 5 % sur le rendement net de fonderie de la mine Canadian Malartic, située au Canada.

Secteur Or