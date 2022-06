Osisko Gold Royalties : Rapport de gestion – T1 2022

Contrôles et procédures de divulgation de l'information et contrôles internes à l'égard de l'information financière

Le présent rapport de gestion et d'analyse de la situation financière et des opérations consolidées de Redevances Aurifères Osisko ltée (« Osisko » ou la « Société ») et de ses filiales pour les trois mois terminés le 31 mars 2022 devrait être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société et les notes afférentes pour les trois mois terminés le 31 mars 2022. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le Conseil des normes comptables internationales (« International Accounting Standards Board » ou l'« IASB »). La direction de la Société est responsable de la préparation des états financiers consolidés ainsi que des autres informations financières de la Société contenues dans le présent rapport. Le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer que la direction assume ses responsabilités quant aux rapports financiers. Pour aider celle-ci, le conseil a nommé un comité d'audit et des risques formé d'administrateurs indépendants. Le comité d'audit et des risques rencontre les membres de la direction et les auditeurs afin de discuter des résultats d'exploitation et de la situation financière de la Société, avant de faire ses recommandations et de soumettre les états financiers consolidés au conseil d'administration pour que celui-ci les examine et approuve leur envoi aux actionnaires. Les informations contenues dans ce rapport de gestion sont en date du 11 mai 2022, la date à laquelle le conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les trois mois terminés le 31 mars 2022, suivant la recommandation du comité d'audit. Les valeurs monétaires figurant dans ce rapport sont exprimées en dollars canadiens, la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle de la Société, sauf indication contraire. Les actifs et les passifs des filiales dont la monnaie fonctionnelle n'est pas le dollar canadien sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date du bilan consolidé, et les produits et les charges sont convertis au taux de change moyen sur la période de présentation de l'information. Le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs et devrait être lu en tenant compte des facteurs de risque décrits à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».

Description de l'entreprise

Redevances Aurifères Osisko ltée est engagée dans l'acquisition et la gestion de redevances sur métaux précieux et d'autres redevances de haute qualité, d'ententes de flux et d'intérêts similaires au Canada et dans le monde, à l'exception d'Osisko Développement Corp. et ses filiales (« Osisko Développement »), lesquelles sont engagées dans l'exploration, l'évaluation et le développement de projets miniers. Osisko est une société ouverte dont les titres se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Bourse de New York (« NYSE »). Elle a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec et est domiciliée au Québec, Canada. L'adresse de son siège social est le 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec. La Société détient un portefeuille de redevances, d'ententes de flux de métaux et d'ententes d'écoulement, d'options sur des financements de redevances et de flux de métaux et de droits exclusifs de participer à des financements futurs par redevances ou ententes de flux de métaux sur divers projets. Le principal actif de la Société est une redevance de 5 % du rendement net de fonderie (net smelter return ou « NSR ») sur la mine Canadian Malartic, située au Canada.

Au 31 mars 2022 (et en date du présent rapport de gestion), Osisko détenait une participation de 70,0 % dans Osisko Développement Corp., une société d'exploration, d'évaluation et de développement de projets miniers lancée au quatrième trimestre de 2020 dans le cadre d'une transaction par prise de contrôle inversée dans le cadre de laquelle Osisko a transféré ses actifs miniers et ses activités minières à Osisko Développement. Par conséquent, la Société consolide les actifs, les passifs, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie des activités d'Osisko Développement et de ses filiales. Le principal actif d'Osisko Développement est le projet aurifère Cariboo en Colombie-Britanniqueau Canada.

Dans ce rapport de gestion, Redevances Aurifères Osisko réfère à Redevances Aurifères Osisko ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales (secteur des redevances et des flux1). Osisko Développement réfère à Osisko Développement Corp. et ses filiales (secteur de l'exploration minière et du développement2).

Modèle d'affaires et stratégie

Osisko se concentre principalement sur des actifs de grande qualité et de longue durée liés aux métaux précieux, situés dans des juridictions favorables et exploités par des sociétés minières établies, ces actifs offrant le meilleur profil de risque/rendement. La Société examine et investit également dans des opportunités liées à d'autres matières premières et dans d'autres juridictions. Étant donné qu'un des aspects essentiels des activités de la Société implique qu'elle doit livrer concurrence à d'autres sociétés pour les occasions d'investissement, Osisko vise à maintenir un bilan solide et la capacité de déployer son capital.

Incertitudes liées à la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur l'économie mondiale et sur les marchés financiers et des matières premières. L'impact de la pandémie jusqu'à présent s'est fait sentir sous forme de volatilité sur les marchés financiers, d'un ralentissement de l'activité économique, de problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement et de la main- d'œuvre, et de volatilité au niveau des prix des matières premières (incluant l'or et l'argent). De plus, dans le cadre des efforts entrepris pour ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19, l'exploitation et le développement de projets miniers ont été affectés. Plusieurs projets miniers, incluant bon nombre de propriétés à l'égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt, ont été affectés par le fait que la pandémie a entraîné une suspension temporaire des opérations et d'autres mesures d'atténuation qui ont eu un impact sur la production. Si l'exploitation ou le développement d'une ou de plusieurs propriétés à l'égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt ou de laquelle elle reçoit ou s'attend à recevoir des revenus importants, est suspendu en raison de la pandémie COVID-19 en cours ou de futures pandémies ou d'autres crises de santé publique, cela pourrait avoir un impact défavorable important sur la rentabilité d'Osisko, ses résultats d'exploitation, sa situation financière et sur le cours des titres d'Osisko. L'étendue des impacts de la pandémie de COVID-19 sur le rendement financier et opérationnel dépendra des futurs développements, notamment l'accès répandu à la vaccination dans chacun des pays où se trouvent les actifs

l'égard desquels la Société détient une redevance, un flux ou un autre intérêt, la durée et la sévérité de la pandémie et des restrictions qui en découlent, tous des éléments qui restent incertains et qui ne peuvent faire l'objet de prévisions.

