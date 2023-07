Téléchargez en pdf

Montréal, 6 juillet 2023 - Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses produits, sa marge monétaire et sur les progrès récents de ses actifs pour le deuxième trimestre de 2023. Tous les montants inclus dans ce communiqué sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2023

Osisko a gagné environ 24 645 onces d'équivalent d'or attribuables1 (« OEO ») au deuxième trimestre de 2023, y compris 1 527 OEO gagnées grâce au flux argentifère CSA récemment acquis, pour lequel les produits devraient être reconnus au troisième trimestre de 2023.

Osisko a enregistré des produits préliminaires, issus des redevances et des flux, de 60,5 millions de dollars durant le deuxième trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l'épuisement) de 4,3 millions de dollars, résultant en une marge monétaire2 trimestrielle d'approximativement 56,2 millions de dollars (ou 93 %).

Paul Martin, chef de la direction par interim d'Osisko, a commenté : « C'est un privilège d'avoir l'occasion de devenir chef de la direction par intérim d'Osisko, une société de redevances de premier plan qui possède un portefeuille d'actifs exceptionnel. Je me réjouis à l'idée de superviser l'exécution continue par la direction de sa stratégie fructueuse qui consiste à créer et à réaliser des transactions de qualité supérieure dans le domaine des redevances et des flux de métaux, tandis que le conseil d'administration poursuit sa recherche du prochain dirigeant de la Société.

Osisko fournira tous les détails financiers et relatifs à la production par la publication de ses résultats du deuxième trimestre de 2023 après la clôture des marchés le mercredi 9 août 2023, suivi d'une conférence téléphonique le jeudi 10 août à 10h00 HE. De plus amples détails sont fournis à la fin de ce communiqué.

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE D'ACTIFS

Prolongement de la durée de vie de la mine Canadian Malartic et mise à jour (redevances de 5 % NSR sur les fosses à ciel ouvert et de 3 à 5 % sur les mines souterraines)

Le 30 juin, Mines Agnico Eagle Mines Ltée (« Agnico Eagle ») a présenté les résultats d'une étude interne sur la mine souterraine Odyssey (l' « étude 2023 ») et les résultats d'exploration du complexe Canadian Malartic. L'étude 2023 a mis en évidence une augmentation de 23 % de la production d'or payable sur la durée de vie de la mine Odyssey par rapport à l'étude interne de 2020. L'étude 2023 décrit également une prolongation de la durée de vie de la mine jusqu'en 2042 avec un plan minier qui comprend environ 9,0 millions d'onces d'or, dont 0,2 million d'onces d'or dans les réserves minérales (2,8 millions de tonnes à 2,22 grammes par tonne (« g/t ») d'or), 4,8 millions d'onces d'or dans les ressources minérales indiquées (45,5 millions de tonnes à 3,31 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 4,0 millions d'onces d'or (53,5 millions de tonnes à 2,32 g/t d'or).

Agnico Eagle a noté que le potentiel de conversion des ressources minérales présumées est important et qu'il devrait prolonger la durée de vie de la mine. Grâce à des travaux d'exploration supplémentaires, Agnico Eagle pense que la minéralisation continuera d'être ajoutée au plan de mine global dans les années à venir, avec un bon potentiel d'augmentation de la production annuelle d'or et de prolongation de la durée de vie de la mine.

Figure 1 : Profil de production de Canadian Malartic

Source : communiqué de presse d'Agnico Eagle, 20 juin 2023

En 2023, Agnico Eagle prévoit de dépenser environ 21,8 millions de dollars pour 164 000 mètres de forage à Canadian Malartic et sur ses propriétés adjacentes. Environ 95 030 mètres ont été forés au cours des cinq premiers mois de 2023. Jusqu'à quinze foreuses étaient actives sur Canadian Malartic et ses propriétés avoisinantes au cours de la même période, dont cinq foreuses souterraines qui effectuent actuellement des forages intercalaires sur le gisement Odyssey Sud, quatre foreuses de surface qui se concentrent sur l'achèvement des forages intercalaires et la transition vers l'expansion de la minéralisation East Gouldie, et jusqu'à six foreuses actives dans le cadre de l'exploration régionale.

Le forage souterrain dans le gisement Odyssey Sud a progressivement augmenté au cours du premier semestre 2023, car le développement de la rampe a permis d'accéder à de nouvelles baies de forage visant à tester les zones Odyssey Sud et internes d'Odyssey. Au 31 mai, la rampe avait une longueur de 3 645 mètres, atteignant le fond du gisement d'Odyssey Sud à une profondeur de 578 mètres. Les activités de fonçage de puits ont commencé en mars et 55 mètres avaient été réalisés au 20 juin. Les forages intercalaires souterrains dans Odyssey Sud ont continué à confirmer les largeurs et les teneurs de la minéralisation. Grâce au succès continu des forages intercalaires, Agnico Eagle s'attend à ce que les réserves minérales probables continuent d'augmenter et remplacent la production de 2023 dans cette zone. Les forages d'exploration réalisés à partir de la rampe Odyssey renforcent également la confiance dans les zones internes adjacentes d'Odyssey et démontrent une bonne continuité de la minéralisation aurifère au sein de ces structures internes. La minéralisation aurifère rencontrée à ce jour dans les zones internes d'Odyssey n'a pas été incluse dans le plan minier actuel et pourrait représenter une opportunité d'exploration intéressante à court terme compte tenu de la proximité de la zone avec les infrastructures minières souterraines existantes et prévues autour des gisements d'Odyssey Sud et d'Odyssey Nord. Agnico Eagle a indiqué que les résultats positifs des forages dans les zones internes d'Odyssey montrent la possibilité d'augmenter encore la production au cours de la période de transition 2023-2028 de l'exploitation.

L'exploration de la mine Odyssey en 2023 devrait comprendre 11,8 millions de dollars pour 102 000 mètres de forage axés sur les quatre objectifs suivants :

poursuite du forage à East Gouldie pour convertir des ressources minérales présumées supplémentaires en ressources minérales indiquées vers les parties extérieures du gisement; tester les extensions immédiates d'East Gouldie vers l'ouest et à des profondeurs moindres; poursuite du forage de conversion dans les extensions d'Odyssey Sud; et poursuivre l'étude des zones internes d'Odyssey.

Des intersections choisies dans les récents forages à Odyssey sont présentés à la figure 2.

Figure 2 : Section longitudinale de Canadian Malartic

Source : communiqué de presse d'Agnico Eagle, 20 juin 2023

Agnico Eagle continue de prévoir une capacité de traitement excédentaire de 40 000 tonnes par jour (« tpj ») à partir de 2028, à mesure que le traitement du minerai à ciel ouvert et des piles de stockage à faible teneur diminue graduellement et passe à la mine souterraine Odyssey, dont la teneur est plus élevée. Cette capacité de traitement additionnelle offre d'importantes possibilités de croissance organique à Canadian Malartic et sur l'ensemble du territoire. Agnico Eagle contrôle maintenant 16,5 kilomètres de terrain continu le long de la faille Cadillac-Larder Lake sur sa propriété Canadian Malartic et ses propriétés adjacentes. Agnico Eagle a budgété environ 10 millions de dollars en 2023 pour 62 000 mètres de forage d'exploration régional sur les propriétés Canadian Malartic, Rand Malartic, Camflo, Midway et East Amphi, qui offrent des opportunités potentielles pour compléter la durée de vie de la mine existante avec des sources de minerai supplémentaires. Osisko détient des redevances de 5 % NSR sur East Amphi et Midway.

En plus de l'exploration près de l'usine, Agnico continue d'explorer la possibilité d'utiliser la capacité d'usinage excédentaire et la capacité de stockage des résidus à Canadian Malartic pour soutenir d'autres projets régionaux. Les études internes en cours portent sur les sources potentielles de minerai provenant des gisements près de la surface de Macassa et du gisement AK (redevance de 2 % NSR), du projet Upper Beaver (redevance de 2 % NSR), d'autres gisements satellites de Kirkland Lake, y compris Upper Canada et Anoki-McBean (redevances de 2 % NSR), ainsi que du projet Wasamac. Osisko détient une redevance de 0,40 $ par tonne sur tout minerai traité à l'usine Canadian Malartic qui ne faisait pas partie de la propriété Malartic initiale au moment de la vente à Yamana et Agnico Eagle en 2014.

Figure 3 : présence régionale - faille Cadillac-Larder Lake

Source : présentation d'Agnico Eagle « Canadian Malartic Complex Mine Tour », 21 juin 2023

Livraisons initiales de CSA et mise à jour (flux argentifère de 100 % et flux cuprifère de 3,0 %)

Le 16 juin, Osisko Bermuda Limited (« OBL ») a conclu avec Metals Acquisition Limited (« MAC ») l'entente d'acquisition de l'argent (Ag) (le « flux argentifère ») et l'entente d'acquisition du cuivre (le « flux cuprifère ») relatives à la production de la mine CSA (« CSA ») qui avaient été annoncées précédemment. Les livraisons d'argent affiné à OBL dans le cadre du flux argentifère incluront approximativement 1 527 OEO issues de l'argent (Ag) produit à CSA entre le 1er février et le 15 juin. Les livraisons de cuivre affiné à OBL dans le cadre du flux cuprifère commenceront en juin 2024. La production du premier semestre 2023 a été affectée par l'arrêt programmé de l'usine de traitement pour achever la modernisation du circuit de broyage.

Le 27 juin, MAC a annoncé qu'elle avait expédié sa première cargaison de concentré à des clients en Asie, contenant environ 2 300 tonnes de cuivre et 28 000 onces d'argent. MAC a identifié de multiples possibilités d'améliorer la productivité, d'optimiser les coûts, d'abaisser la teneur de coupure, d'augmenter les ressources minérales et de prolonger la durée de vie de la mine à CSA.

Acquisition de la redevance Costa Fuego (redevances de 1,0 % NSR sur le cuivre et 3,0 % NSR sur l'or)

Le 28 juin, Osisko a annoncé un accord contraignant visant à acquérir une redevance de 1,0 % NSR sur le cuivre et une redevance de 3,0 % NSR sur l'or couvrant le projet de cuivre et d'or Costa Fuego (« Costa Fuego ») de Hot Chili Limited, au Chili.

Costa Fuego est l'un des plus grands projets de cuivre non développés au monde, qui n'est pas actuellement contrôlé par une grande société minière. Il renferme des ressources minérales indiquées conformes au Règlement NI 43-101, y compris les parties à ciel ouvert et souterraines des gisements Cortadera et Productora, de 725 millions de tonnes à une teneur de 0,47 % d'équivalent cuivre (« Éq.Cu »), incluant 0,38 % de cuivre, 0,11 g/t d'or, 0,45 g/t d'argent et 93 ppm de molybdène, ainsi que des ressources minérales présumées de 202 millions de tonnes à teneur de 0,30 % de cuivre et de 0,06 g/t d'or. L'ÉÉP de juin 2023 prévoit une durée de vie de la mine de 16 ans, avec une production annuelle moyenne de 95 000 tonnes de cuivre et de 49 000 onces d'or au cours des 14 premières années.

Costa Fuego est situé à basse altitude et à proximité de toutes les infrastructures essentielles. Une mise à jour des ressources minérales est prévue pour la fin de l'année 2023 et servira de base à une étude de préfaisabilité, dont l'achèvement est prévu pour la seconde moitié de l'année 2024.

Augmentation du flux Gibraltar (flux argentifère de 87,5 %)

Le 29 juin, Osisko a annoncé une modification à son flux argentifère sur la mine de cuivre Gibraltar (« Gibraltar »). Osisko et Taseko Mines Limited (« Taseko ») ont modifié le flux argentifère afin d'augmenter le pourcentage effectif du flux d'Osisko de 12,5 %, pour le porter à 87,5 %. De plus, le seuil rabaissé de livraison de l'argent (Ag) a été prolongé pour coïncider avec la récente mise à jour de l'estimation des réserves minérales de Taseko pour Gibraltar.

Augmentation de la production à Mantos Blancos (flux argentifère de 100 %)

Le 3 mai, Capstone Copper (« Capstone ») a discuté de ses progrès dans la phase d'accroissement de production à Mantos Blancos, y compris l'emphase continue sur la maintenance préventive visant à accroître la fiabilité et à réduire les temps d'arrêt. Le débit moyen au cours du premier trimestre a été de 16 023 tpj (contre 15 246 tpj au quatrième trimestre de 2022). Le trimestre comprenait dix-huit jours d'exploitation à 20 000 tpj et un débit moyen de 19 000 tpj en février. Lors de sa conférence téléphonique du premier trimestre, Capstone a indiqué qu'un débit plus élevé à Mantos Blancos est prévu pour le reste de l'année. OBL s'attend à des livraisons plus importantes dans le cadre du flux au cours du deuxième semestre de 2023.

Capstone évalue actuellement la possibilité d'augmenter davantage le débit de l'usine de concentration de sulfures Mantos Blancos de 20 000 tpj à 27 000 tpj en utilisant la capacité de l'usine inutilisée, avec un potentiel de production supplémentaire jusqu'en 2032. L'étude de faisabilité de la phase II de Mantos Blancos devrait être publiée au cours du second semestre de 2023.

Augmentation de la production d'Eagle (redevance de 5 % NSR)

Le 5 juillet, Victoria Gold Corp. (« Victoria ») a annoncé une production de 45 568 onces d'or au deuxième trimestre, ce qui donne une production de 83 188 onces d'or au cours du premier semestre de 2023. Cela représente une amélioration de 47 % par rapport aux 56 413 onces d'or produites au cours du premier semestre 2022. La teneur en or et la récupération métallurgique continuent de se rapprocher du modèle de réserve Eagle.

Succès de l'exploration à Island (redevance de 1,38 % à 3,0 % NSR)

Le 15 juin, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a annoncé de nouveaux résultats de forage souterrain à la mine d'or Island. Ces résultats confirment la présence d'or à haute teneur dans tout le gisement, y compris dans plusieurs structures de mur suspendu et d'éponte inférieure récemment définies à proximité de l'infrastructure souterraine existante. Les succès continus de l'exploration dans les structures subparallèles récemment définies démontrent les opportunités significatives d'ajouter des onces à haute teneur près des horizons miniers existants. Cela inclut la zone NS1 récemment définie dans la paroi suspendue, qui est actuellement en cours de développement et d'exploitation; la zone se situe au-delà des réserves et ressources minérales existantes et en dehors du plan minier 2023.

Un total de 14 millions de dollars est prévu pour l'exploration à Island Gold en 2023. Au cours des dernières années, l'exploration s'est concentrée sur l'ajout de ressources minérales à haute teneur en profondeur avant l'étude d'expansion Phase 3+, principalement par le biais de forages directionnels en surface. Cette stratégie d'exploration a permis de tripler les réserves et les ressources minérales depuis 2017. Avec une durée de vie de la mine de 17 ans et l'accélération des travaux d'expansion, l'accent a été mis sur un programme élargi de forage d'exploration souterraine qui tirera parti de l'infrastructure souterraine existante. Le programme de forage d'exploration souterrain a été étendu de 27 500 mètres en 2022 à 45 000 mètres en 2023 et se concentre sur la définition de nouvelles réserves et ressources minérales à proximité des horizons de production et des infrastructures existantes, y compris le long de la direction et dans le mur suspendu et l'éponte inférieure. Ces ajouts potentiels de réserves et de ressources minérales à haute teneur seraient peu coûteux à développer et pourraient être incorporés dans le plan de mine et exploités au cours des prochaines années.

Mise à jour sur Seabee (redevance de 3 % NSR)

Lors de la conférence téléphonique du premier trimestre de SSR Mining Inc. (« SSR Mining »), il a été mentionné que la production au cours du trimestre reflétait un problème de disponibilité de l'équipement souterrain qui a eu un impact négatif sur le séquençage de la mine à Seabee. Le problème a été résolu, mais les teneurs traitées ont été inférieures aux attentes.

SSR Mining continue de faire progresser l'exploration à proximité de la mine Seabee, en mettant l'accent sur la priorité à donner aux activités de conversion des ressources minérales afin d'assurer la croissance des réserves minérales et l'extension de la durée de vie de la mine à l'avenir. L'entreprise continue d'évaluer des cibles d'exploration préliminaires en profondeur sous la minéralisation existante de Santoy, ainsi que des cibles régionales comme Porky et Porky West qui pourraient contribuer de manière significative au profil de production à plus long terme de Seabee.

Mise à jour sur Lamaque (redevances de 1 % NSR et 2,5 % NSR)

Au cours de la conférence téléphonique du premier trimestre d'Eldorado Gold Corporation (« Eldorado »), la direction a indiqué que les taux de traitement du deuxième trimestre augmenteront légèrement et que la production pour le deuxième semestre de l'année devrait être plus élevée que celle du premier semestre. En outre, Eldorado prévoit la livraison du premier camion de transport électrique au deuxième trimestre et d'un deuxième au quatrième trimestre, ce qui devrait améliorer les capacités de transport et réduire la consommation de diesel par tonne, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

Eldorado a également souligné que les résultats de l'exploration à Ormaque continuent de démontrer le potentiel d'augmentation des ressources minérales. Les résultats partiels des forages de conversion des ressources seront incorporés dans une mise à jour des ressources minérales plus tard en 2023 et dans des réserves minérales initiales à Ormaque en 2024.

Mise à jour sur Renard (flux diamantifère de 9,6 %)

Le 23 juin, Stornoway a pris la décision d'évacuer la mine Renard, située dans le centre du Québec, en raison des feux de forêt qui se sont déclarés à 50 km au nord-ouest de l'exploitation. La fumée dégagée par les incendies ainsi que la fermeture d'une importante route d'accès ont nécessité l'interruption des activités du site. Les opérations minières ont repris le 1er juillet et l'usine de récupération de diamants a redémarré le 4 juillet après la réouverture de la route d'accès qui a permis la reprise du transport du gaz naturel et du diesel nécessaires aux opérations. En raison de l'évacuation temporaire, nous anticipons un impact modéré sur les livraisons de Renard au troisième trimestre 2023; nous notons également un ralentissement général du marché du diamant au cours du deuxième trimestre en raison des niveaux élevés des stocks de diamants polis et d'un rebond économique plus lent en Chine.

Mine Pan (redevance de 4,0 % NSR)

Le 21 juin, Calibre Mining Corp. (« Calibre ») a annoncé les résultats d'analyse du programme de forage 2023 à la mine Pan au Nevada. Les résultats de la cible Palomino, située immédiatement au sud de la fosse à ciel ouvert actuelle, indiquent des teneurs supérieures à la teneur moyenne actuelle des réserves minérales, soit 0,4 g/t d'or. Actuellement, une petite quantité de matériel à Palomino existe dans les ressources minérales présumées. Il est désormais possible d'augmenter sensiblement le nombre d'onces, la teneur et la confiance dans les ressources minérales au sud de la mine Pan, et le gisement de Palomino reste ouvert au sud-est et à de faibles profondeurs. Parmi les intersections les plus remarquables, citons 3,84 g/t d'or sur 15,2 mètres, 2,08 g/t d'or sur 27,4 mètres et 2,02 g/t d'or sur 27,4 mètres. Toutes les cibles de forage sont situées près de la surface dans du calcaire oxydé. Étant donné la proximité de la mine à ciel ouvert actuelle et le fait que Palomino se trouve dans la zone autorisée, Calibre a indiqué qu'elle pourrait commencer l'exploitation minière à Palomino dès 2024.

Coentreprise Windfall (redevance de 2 à 3 % NSR)

Le 5 juin, Minière Osisko Inc. (« Minière Osisko ») a annoncé la suspension de toutes les activités au projet Windfall en raison de la situation des feux de forêt dans le nord du Québec. Les installations ont été surveillées conformément aux directives locales.

Le 2 mai, Minière Osisko et Gold Fields Ltd. (« Gold Fields ») ont annoncé un partenariat en coentreprise (collectivement « le partenariat ») pour développer et exploiter le projet Windfall au Québec, Canada. Gold Fields a acquis une participation de 50 % dans le projet Windfall, qui en est au stade de la faisabilité (y compris le potentiel d'exploration), selon les conditions clés suivantes :

paiement en espèces de 300 millions de dollars CA à la signature; paiement en espèces de 300 millions de dollars CA à la délivrance des principaux permis; et partage à 50/50 des dépenses d'investissement intermédiaires et de construction.

Gold Fields estime que le projet Windfall est en passe de devenir une mine d'or souterraine de haute qualité et à faible coût, avec une empreinte de surface relativement réduite et des perspectives de croissance considérables dans l'axe et en profondeur, bien au-delà des réserves minérales délimitées et de la durée de vie de la mine actuellement prévue pour 10 ans dans l'étude de faisabilité Windfall d'Osisko Mining de décembre 2022. S'appuyant sur plus de 20 ans d'exploration réussie, au sein de secteurs ayant connu des activités minières historiques, et d'augmentation des réserves dans ses opérations en Australie occidentale, Gold Fields estime qu'il est possible de suivre une voie similaire dans les ceintures Windfall, Urban Barry et Quévillon.

L'exploration régionale et à proximité du gisement est déjà en cours à l'échelle de la propriété, avec six foreuses explorant des cibles développées par Osisko au cours des sept dernières années, y compris les prospects Golden Bear, Fox et Shellian. Un programme d'exploration initial élaboré par le partenariat comprend 20 millions de dollars consacrés à ces cibles et à d'autres.

Progrès de la rampe Tintic et succès de l'exploration (flux de métaux de 2,5 %)

Le 17 mai, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») a annoncé les derniers résultats de forage au diamant (« FD ») et de forage à circulation inverse (« FCI ») de son programme d'exploration 2022, a annoncé de nouveaux résultats de forage au diamant souterrain 2023 et a fourni un aperçu du programme d'exploration 2023 en cours à sa mine d'essai Trixie (« Trixie »), détenue à 100 % et située dans l'ensemble du projet Tintic (« Tintic »). Les faits saillants comprennent 23,49 g/t d'or et 58,79 g/t d'argent sur 1,37 mètre, 62,82 g/t d'or et 231,46 g/t d'argent sur 6,86 mètres, y compris 191 g/t d'or et 707 g/t d'argent sur 1,07 mètre. Actuellement, deux foreuses à diamant souterraines sont en service à Trixie et mènent des activités d'exploration.

De plus, en date du 17 mai, environ 75 % du portail Trixie et de la rampe de descente souterraine avaient été complétés et l'achèvement de la rampe de descente jusqu'au niveau principal 625 est prévu d'ici le troisième trimestre de 2023, ce qui devrait améliorer considérablement l'accès souterrain pour le forage d'exploration.

Au cours de l'année 2022, Osisko Développement a complété un examen approfondi et une compilation des données historiques sur le projet Tintic. Par conséquent, un certain nombre de cibles d'or-argent épithermales à haute sulfuration ont été identifiées à North Lily et Eureka Standard. De plus, des cibles de porphyre cuivre-molybdène-or ont été identifiées à Big Hill - une lithocapture d'environ 2 kilomètres de longueur et 1 kilomètre de largeur indiquent un système porphyrique sous-jacent. Une cible géophysique et géochimique importante a également été identifiée à l'ouest et en profondeur sous Trixie. Un premier programme de forage en surface est prévu pour tester Big Hill, à partir du troisième trimestre 2023.

Mise à jour sur les permis pour Cariboo (redevance de 5,0 % NSR)

Le 8 mai, Osisko Développement a annoncé la signature de deux ententes d'autorisation, la charte de processus et le tableau conjoint des exigences en matière d'information, réaffirmant le soutien multilatéral et l'engagement des divers paliers du gouvernement de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») à faire avancer le processus d'approbation du projet Cariboo Gold (« Cariboo »). Les délais cibles établis par la charte de processus, qui dépendent de la délivrance du certificat d'évaluation environnementale prévue au troisième trimestre 2023, envisagent une date de renvoi de la demande finale qui est alignée sur la réception prévue des permis environnementaux au premier trimestre 2024.

Mise à jour sur Taylor (redevance de 1 % NSR sur le minerai sulfuré)

Le 8 mai, South32 Limited (« South32 ») a annoncé que le projet Taylor avait été confirmé par le United States Federal Permitting Improvement Steering Council (FPISC) comme le premier projet minier ajouté au processus FAST-41, permettant un processus plus efficace et plus transparent pour l'obtention des permis fédéraux. Le projet Taylor, situé dans le sud de l'Arizona, est actuellement le seul projet de développement minier avancé aux États-Unis qui pourrait produire deux minéraux critiques désignés par le gouvernement fédéral : le zinc et le manganèse. Pour bénéficier de la procédure FAST-41, les projets d'infrastructures critiques complexes doivent répondre à des critères rigoureux afin de démontrer les avantages qu'ils présentent pour les États-Unis.

Lors d'une récente présentation, South32 a indiqué que l'étude de faisabilité de Taylor et la décision finale d'investissement sont en bonne voie pour le second semestre 2023, en incorporant le calendrier révisé de développement de la mine, qui est optimisé pour le processus d'autorisation FAST-41.

Le 23 avril, en même temps que les résultats trimestriels, South32 a indiqué que 173 millions de dollars US avaient été investis dans le projet au cours des neuf mois se terminant en mars 2023. La construction de la deuxième usine de traitement des eaux a progressé et reste en bonne voie pour être achevée au quatrième trimestre 2023.

Casino (redevance de 2,75 % NSR)

Le 14 avril, Western Copper and Gold Corporation (« Western Copper ») a annoncé la clôture de l'investissement stratégique de 21,3 millions de dollars de Mitsubishi Materials Corporation, représentant une participation d'environ 5,0 % dans Western Copper, afin de faire progresser le projet Casino. Par la suite, Western Copper a également annoncé la clôture de la souscription de 2,3 millions de dollars par Rio Tinto Canada Inc. afin de maintenir sa participation proportionnelle d'environ 7,84 %.

Propriété Corvette (redevance de 2 % NSR sur le lithium couvrant la majeure partie de la zone forée)

Le 14 juin, Patriot Battery Metals Inc. (« Patriot ») a annoncé de nouveaux résultats de forage provenant du programme de forage d'hiver 2023 sur la propriété Corvette (« Corvette »), située dans la région de la Baie James de l'Eeyou Istchee au Québec. Les analyses de carottes, pour les trous de forage rapportés, couvrent l'extension vers l'est de la pegmatite CV5 récemment définie, la zone Nova à haute teneur et l'extension vers l'ouest récemment définie. Le sondage CV23-148 ciblait la zone Nova et a donné une large intersection à haute teneur de 95,3 mètres à 1,62 % Li2O, dont 47,6 mètres à 2,09 % Li2O.

Ce résultat à haute teneur confirme l'interprétation selon laquelle la zone Nova s'étend de façon continue sur une longueur d'au moins 1,1 kilomètre. De fortes teneurs et largeurs ont été obtenues en forage sur l'extension vers l'ouest récemment définie, comme le montre le sondage CV23-160A, qui a retourné 127,7 mètres à 1,78 % Li2O, dont 50,1 mètres à 2,43 % Li2O. Grâce au programme de forage d'hiver 2023, la pegmatite CV5 a été tracée de façon continue par forage (à un espacement d'environ 50 à 150 mètres) comme un corps spodumène-minéralisé principalement continu sur une distance latérale d'au moins 3,7 kilomètres et reste ouverte latéralement aux deux extrémités et en profondeur sur la majeure partie de sa longueur. Patriot prévoit annoncer une première estimation des ressources minérales de CV5 à court terme.

Le 4 juin, Patriot a fait le point sur ses programmes de travail et sur l'impact de la situation actuelle des feux de forêt au Québec. Patriot a temporairement cessé ses activités de forage et d'exploration de surface jusqu'à ce que la situation s'améliore. Les carottes continuent d'être traitées à partir des trous complétés à Corvette en mai 2023.

Projet aurifère Tocantinzinho (redevance de 0,75 % NSR)

Le 13 juin, G Mining Ventures Corp. (« G Mining ») a fourni une mise à jour des activités sur le site de son projet aurifère Tocantinzinho (« TZ ») dans l'État de Pará, au Brésil. En date du 13 juin, le projet était achevé à 30 % et restait sur la bonne voie et dans les limites du budget pour une production commerciale au second semestre 2024. À ce jour, 1,74 million de tonnes de stérile ont été excavées de la fosse de démarrage. Environ 2,4 millions de tonnes de minerai seront stockées pendant la période de pré-production précédant la mise en service de l'usine, ce qui permettra d'alimenter l'usine pendant environ 6 mois. L'état d'avancement de la ligne électrique a atteint 41%.

Le 1er juin, G Mining a annoncé qu'elle avait conclu un contrat d'achat d'électricité qui accorde des certificats d'énergie renouvelable comme garantie de la fourniture d'électricité produite à partir de sources renouvelables. Cela permettra à G Mining de produire des onces d'or avec des émissions de portée 1 dans le quartile inférieur de la courbe des émissions de CO 2 par rapport à des opérations similaires dans les Amériques.

Marimaca Copper (redevance NSR de 1%)

Le 20 juin, Marimaca Copper Corp. (« Marimaca ») a annoncé un investissement en actions de 20 millions de dollars par Mitsubishi Corporation, ce qui représente une forte approbation de la qualité du projet Marimaca. Le produit de l'investissement sera utilisé pour faire avancer et accélérer le développement et les progrès vers l'étude de faisabilité, ainsi que pour les initiatives d'autorisation du projet.

Le 18 mai, Marimaca a annoncé une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») pour le gisement d'oxyde de Marimaca (« le GOM »). Les ressources minérales mesurées et indiquées du GOM s'élèvent maintenant à 200 millions de tonnes à 0,45 % de cuivre total (« CuT ») pour 900 000 tonnes de cuivre contenu, en plus des ressources minérales présumées de 37,3 millions de tonnes à 0,38 % de CuT pour 141 kt de cuivre contenu. 86 % des tonnes de ressources minérales totales du GOM sont maintenant contenues dans les catégories mesurées et indiquées. L'ERM de 2023 incorpore 28 374 mètres de nouvelles données de forage réalisées depuis l'ERM de 2022 publiée en octobre 2022. Les caractéristiques uniques du GOM ont été maintenues dans l'ERM 2023, notamment un faible ratio de décapage au sein d'une fosse restreinte unique. Marimaca a achevé cinq phases de tests métallurgiques approfondis et une sixième phase de tests métallurgiques est en cours, ce qui devrait permettre de définir le schéma de traitement optimisé avant l'étude de faisabilité prévue, qui devrait maintenant être publiée au premier trimestre de 2024.

Akasaba Ouest (redevance de 2,5 % NSR)

Le 27 avril, Agnico Eagle a annoncé que les travaux du projet Akasaba West ont commencé en septembre 2022 et se poursuivent selon le calendrier prévu pour l'enlèvement des morts-terrains au premier trimestre 2023, avec plus de 670 000 tonnes de matériaux enlevés à ce jour. La construction de l'infrastructure de surface progresse également comme prévu, y compris des bureaux, un garage et des installations de traitement de l'eau.

Succès de l'exploration à Altar (redevance de 1,0 % NSR)

Le 14 juin, Aldebaran Resources (« Aldebaran ») a annoncé la conclusion du financement complémentaire précédemment annoncé avec une filiale de South32. South32 a choisi d'exercer ses droits anti-dilution pour conserver une participation de 9,9 % dans Aldebaran à la suite de l'exercice des bons de souscription annoncés le 5 mai 2023.

Le 7 juin, Aldebaran a communiqué les résultats de sa campagne de forage en cours à Altar. Le trou ALD-23-228 a atteint la formation rocheuse hôte favorable à une profondeur d'environ 750 mètres et a ensuite révélé une minéralisation en cuivre parmi les plus élevées rencontrées à ce jour sur le projet, démontrant une continuité avec la minéralisation à haute teneur précédemment recoupée. Les faits marquants comprennent 565,6 mètres d'équivalent cuivre 0,60 % (« Éq.Cu ») à partir de 676 mètres de profondeur dans le trou ALD-23-228, dont 329,6 mètres de 0,80 Éq.Cu et 198,5 mètres de 0,50 % Éq.Cu à partir de 1 040 mètres de profondeur dans le trou ALD-23-227, notamment 31,5 mètres de 0,69 % Éq.Cu à la fin du trou. Au 7 juin, Aldebaran a repris le forage du trou 228 pour voir si la minéralisation à plus haute teneur se poursuit en profondeur. Aldebaran a indiqué que quatre appareils de forage sont en activité et que les analyses sont en attente.

Le 31 mai, Aldebaran a annoncé les résultats du trou ALD-23-225B, foré pour tester la continuité entre la minéralisation rencontrée dans les trous précédemment publiés et pour fournir un autre point d'entrée dans l'anomalie géophysique prometteuse qui se trouve en dessous et latéralement aux ressources actuelles d'Altar. Les résultats comprennent 1 056,2 mètres de 0,56% Éq.Cu à 291 mètres de profondeur, dont 951,20 mètres de 0,60% Éq.Cu à 396 mètres. Ce forage comble un vide de 400 mètres entre les sondages 223 et 224. Les résultats sont plus élevés que la teneur moyenne actuelle des ressources minérales et confirment que l'empreinte minéralisée du système Altar est plus importante que ce que l'on pensait jusqu'à présent. La figure 4 montre une coupe transversale en direction du nord-est montrant des résultats de forage significatifs qui correspondent à une large anomalie géophysique couvrant les gisements d'Altar Est et d'Altar Centre.

Figure 4 : Coupe transversale en direction du nord-est

Source : Aldebaran Resources, mai 2023

West Kenya (redevance de 2,0 % NSR)

Le 22 mai, Shanta Gold Limited (« Shanta Gold ») a annoncé une mise à jour de l'exploration pour l'ensemble de la société, y compris les plans de forage du projet West Kenya (« West Kenya ») pour 2023. Jusqu'à 26 000 mètres sont prévus sur 80 trous concentrés autour des gisements Isulu et Ramula visant à la fois la conversion en ressources minérales indiquées et l'extension des ressources minérales. Des consultants tiers ont été engagés pour accélérer les études techniques et des demandes de licence minière et d'autorisation pour le projet West Kenya sont en cours. Le budget d'exploration de 2023 pour West Kenya s'élève à 10 millions de dollars US, comme les années précédentes. Les premiers résultats d'analyse sont attendus en juillet et une mise à jour de l'estimation des ressources minérales est prévue pour le second semestre 2023.

WKP (redevance de 2,0 % NSR)

Le 19 juin, OceanaGold Corporation (« OceanaGold ») a annoncé les résultats du programme de forage de conversion des ressources minérales 2023 à Wharekirauponga (« WKP ») en Nouvelle-Zélande.

WKP est un système de veines épithermales d'or et d'argent à faible sulfuration situé à environ 10 kilomètres au nord de la mine d'or Waihi d'OceanaGold. WKP renferme des ressources minérales indiquées de 1,7 million de tonnes à une teneur de 12,3 g/t pour 0,66 million d'onces d'or. Les ressources présumées s'élèvent à 2,6 millions de tonnes à une teneur de 7,8 g/t pour 0,64 million d'onces d'or, avec environ 90 % des ressources contenues dans la veine EG, un éperon de mur suspendu et trois veines d'éponte inférieure (collectivement, la « zone de la veine EG »). Le forage de conversion des ressources minérales reste une priorité en 2023, OceanaGold s'efforçant d'accroître les ressources indiquées pour soutenir une étude de préfaisabilité en 2024.

Les possibilités d'extension en amont et en aval de la plongée et le long de l'axe de la veine EG sont toujours en vigueur, avec des intersections à haute teneur qui restent également ouvertes. Le forage d'extension dans le trou WKP100, le plus au sud du filon EG, a également confirmé que la minéralisation se poursuit sur au moins 200 mètres supplémentaires le long de l'axe du filon sud actuellement défini. Les meilleures intersections du forage dans la zone du filon EG comprennent 60,5 g/t d'or sur 11,1 mètres, 51,3 g/t d'or sur 5,9 mètres, 36,9 g/t d'or sur 8,0 mètres et 53,3 g/t d'or sur 5,0 mètres.

FAITS SAILLANTS ADDITIONNELS

Group 6 Metals a annoncé la production commerciale à la mine de tungstène Dolphin en Tanzanie et la première expédition de concentré est prévue pour juillet (redevance de 1,5 % GRR). Westhaven Resources a annoncé les résultats de sa campagne de forage sur la propriété aurifère Shovelnose, y compris 24,95 mètres à 14,66 g/t d'or et 35,52 g/t d'argent sur la cible Franz (redevance de 2,0 % NSR). Brunswick Exploration a annoncé la première série de résultats de sa campagne de forage récemment achevée sur le projet Anatacau West, situé dans la région d'Eeyou Istchee-Baie James au Québec. Les résultats des 12 premiers trous comprennent 26,5 mètres à 1,51 % Li 2 O, et 10,1 mètres à 1,06 % Li 2 O, dont 4,9 m à 1,63 % Li 2 (redevance de 3,0 % NSR) Roscan Gold a annoncé des résultats de forage supplémentaires à Kabaya au Mali, dont 1,62 g/t d'or sur 24 mètres et 2,27 g/t d'or sur 7 mètres (redevance de 1,0 % NSR). First Majestic Silver a annoncé que Santa Elena a transféré la totalité de sa production minière à la mine souterraine Ermitaño au cours du trimestre (redevance de 2,0 % NSR). Talisker Resources a annoncé un financement de 31,5 millions de dollars US pour le projet aurifère Bralorne (redevance de 1,7 % NSR). Eagle Mountain Mining a annoncé que les résultats d'analyse de l'échantillonnage préliminaire détaillé et de la cartographie à Oracle Ridge ont permis d'identifier de multiples zones à haute teneur en cuivre, ce qui accroît les possibilités d'Oracle Ridge et permet d'envisager des scénarios d'exploitation en vrac ou d'exploitation sélective à haute teneur (redevance de 3,0 % NSR). Benz Mining a annoncé une mise à jour de l'ERM sur le gisement Eastmain au Québec, incluant des ressources minérales indiquées de 1,3 Mt à 9,0 g/t pour 384 koz d'or et des ressources minérales présumées de 3,8 Mt à 5,1 g/t pour 621 koz d'or (redevance de 1,15 % NSR).

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2023

Osisko fournit un avis de publication des résultats du deuxième trimestre de 2023 et les détails relatifs à la conférence téléphonique.

Publication des résultats : Mercredi, le 9 août 2023, après la fermeture des marchés Conférence téléphonique : Jeudi, le 10 août 2023, 10h00 HE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786 Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658 ID de la conférence : 63806714 Reprise (disponible jusqu'au dimanche 10 septembre 2023 à 23h59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070 Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692 Code d'accès : 806714# Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com

Notes :

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant les produits et les coûts des ventes, n'ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la Société n'a pas encore terminé ses procédures de clôture de trimestre, l'information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture du trimestre et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d'équivalent d'or

Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) provenant d'ententes de redevances et de flux a été converti en OEO en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en OEO en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement sont converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés les 30 juin 2023 2022 Or (i) 1 976 $ 1 871 $ Argent (ii) 24,13 $ 22,60 $ Taux de change ($ US/$ Can) (iii) 1,3428 1,2768

Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association. Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association. Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) M esures non conformes aux IFRS

La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des Normes internationales d'information financières ou International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant la marge monétaire en dollars et en pourcentage. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l'information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d'opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d'Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu'elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, ainsi que des mesures déterminées comme conformes au normes IFRS, afin d'évaluer la performance de la Société en comparaison avec d'autres sociétés minières de l'industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d'autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

La marge monétaire (en dollars) représente les produits moins les coûts des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits.

Trois mois terminés le 30 juin 2023 Produits 60 500 $ Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement) (4 260 $) Marge monétaire (en dollars) 56 240 $ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 93 %

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D.,

géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Dans ce communiqué de presse, Osisko s'appuie sur des informations divulguées publiquement par d'autres émetteurs et par des tiers concernant ses actifs et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité quant à ces divulgations publiques par des tiers.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Courriel : gmoenting@osiskogr.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (514) 940-0670 #105

Courriel : htaylor@osiskogr.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs », au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l' « information prospective » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s'y limiter, aux événements futurs, qu'un million et demi d'onces d'argent additionnelles seront livrées à Osisko en raison de la prolongation du seuil initial, aux estimations de production des actifs d'Osisko (incluant l'augmentation de la production), les développements opportuns des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, des flux de métaux, des ententes d'écoulement et des investissements, les attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, les résultats d'exploitation, les revenus futurs estimés, les coûts de production, la valeur comptable des actifs, la capacité de continuer à verser des dividendes, les besoins en capitaux additionnels, les perspectives et opportunités d'affaires, la demande future et la fluctuation des prix des matières premières (incluant les perspectives sur l'or, l'argent, les diamants, les autres matières premières), les devises, les marchés et la conjoncture générale du marché.De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter; (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d'exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes :(a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d'écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés à l'éclosion de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, et l'impact potentiel de ces éclosions sur les affaires, les activités et la situation financière d'Osisko; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d'affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko, (b) l'intégration des actifs acquis ou (c) la détermination du statut PFIC d'Osisko. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, incluant notamment, sans s'y limiter : l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société relativement à la détermination de son statut PFIC et l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui a trait aux propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, qui fournit également d'autres hypothèses générales en rapport avec ces énoncés. Osisko met en garde que la liste de risques et d'incertitudes qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent. Osisko croit que les hypothèses reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes puisque les résultats réels et les événements prospectifs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et ne devraient pas être indûment invoqués. Dans ce communiqué de presse, Osisko se fie à l'information divulguée publiquement par d'autres émetteurs et tierces parties concernant ses actifs et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité à l'égard de cette divulgation publique par une tierce partie. Ces énoncés ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse. Osisko ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.