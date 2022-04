Osisko annonce les livraisons préliminaires du premier trimestre de 2022, une marge monétaire record et fournit une mise à jour de ses actifs

MONTRÉAL, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons du premier trimestre de 2022, ses ventes et sa marge monétaire, ainsi que sur les progrès récents de ses actifs.



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE 2022

Osisko a gagné approximativement 18 251 onces d’équivalent d’or1 attribuables au cours du premier trimestre de 2022, excluant les 3 025 onces d’équivalent d’or issues du flux diamantifère Renard. Comme prévu, les mois les plus froids de l’année ont affecté la production au premier trimestre et ont freiné la production à la mine Eagle. La production devrait augmenter au cours des prochains trimestres à mesure que cet effet saisonnier se dissipera et que progressera l’accroissement de la production à la mine Mantos. En outre, le produit issu du flux diamantifère Renard ne devrait plus être réinvesti dans le prêt relais à compter du début mai. Par conséquent, les produits seront à nouveau comptabilisés à titre d’onces d’équivalent d’or attribuables.

Osisko a enregistré des produits préliminaires, issus des redevances et des flux, de 50,7 millions de dollars CA durant le premier trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l’épuisement) de 3,2 millions de dollars CA, résultant en une marge monétaire2 record de 47,5 millions de dollars CA, ou environ 94 % (97 % en excluant le flux diamantifère Renard).

Osisko fournira tous les détails financiers et relatifs à la production par la publication de ses résultats du premier trimestre de 2022 après la clôture des marchés le mercredi 11 mai 2022, suivi d’une conférence téléphonique le jeudi 12 mai à 8h00 HE. De plus amples détails sont fournis à la fin du communiqué.

Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « Osisko a connu un début d’année très productif. Nous avons présenté nos prévisions initiales de croissance sur cinq ans, qui mettent en lumière une croissance organique robuste, annoncé une entente d’acquisition d’un flux de métaux sur la mine à haute teneur Trixie située au Utah, conclu une entente exécutoire avec Metals Acquisition Corp. en lien avec un flux argentifère sur la mine à haute teneur CSA en Australie et réalisé un financement par actions de 250 millions de dollars US. Nous nous réjouissons à la perspective de voir les transactions de Trixie et de CSA se réaliser en 2022.

Nous avons précédemment mentionné que le montant d’onces d’équivalent d’or du premier trimestre serait inférieur au niveau des autres trimestres de l’année, car la mine Eagle n’empile pas de minerai durant les 90 jours les plus froids de l’année (de janvier à mars). De plus, l’accroissement de la production d’autres actifs au cours de l’année, notamment l’expansion de la mine Mantos, le démarrage des mines Ermitaño et Santana, et la réactivation du flux Renard au début de mai, stimulera la production. Cela est de bon augure pour le reste de l’année, tout comme la marge monétaire record dont nous avons bénéficié au premier trimestre, en raison d’un cours de l’or élevé et de la nature de notre société, laquelle évolue dans un secteur agissant comme couverture contre l’inflation. »

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS

Flux argentifère sur la mine CSA

Le 17 mars, Osisko Bermuda Limited (« OBL »), a conclu une entente exécutoire avec Metals Acquisition Corp. (« MAC ») en lien avec un flux argentifère de 90 millions de dollars US visant à faciliter l’acquisition par MAC de la mine en production CSA en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. OBL a également fournit à MAC une option de prélever un montant additionnel pouvant atteindre 100 millions de dollars US en produits initiaux via la vente d’un flux cuprifère, conditionnellement à ce que les parties en finalisent les termes définitifs et les conditions. MAC a accordé à OBL un droit de premier refus sur des redevances ou flux de métaux sur tous les actifs détenus par MAC pour les trois années suivant la clôture de la transaction.

De 2019 à 2021, la production annuelle moyenne d’argent à la mine CSA a été ~431 koz, ou ~5 600 onces d’équivalent d’or par année1. La mine a un historique de remplacement des réserves et de ressources minérales avec plus de 100 % des réserves minérales extraites remplacées depuis 2011. MAC cible une durée de vie de la mine de plus de 15 années en fonction des zones de forage existantes testées, et un potentiel important en exploration sur des cibles situées à proximité de la mine et à l’échelle régionale, en plus d’une structure géologique très prometteuse au sein de la position de terrain de 350 km2. Le flux est assujetti à la clôture de la transaction avec MAC, prévue pour le troisième trimestre de 2022. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse d’Osisko daté du 17 mars 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Mise à jour sur le projet Canadian Malartic

Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée (collectivement, le « Partenariat ») ont actuellement 15 foreuses en activité sur le site et 137 000 mètres de forage intercalaire et d’expansion de ressources minérales sont prévus (en surface et en profondeur) en 2022. L’accent sera mis sur le forage intercalaire intensif dans le gisement East Gouldie afin de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées et de raffiner le modèle géologique. Plus de 50 % de la ressource présumée a fait l’objet de forage à interevalles de 75 mètres avec des volumes sélectionnés de forage à 40 mètres.

Des forages récents continuent de définir une deuxième zone de cisaillement minéralisée, la zone Titan, située en parallèle et à environ 350 mètres au sud d’East Gouldie, ce qui élargit l’empreinte minéralisée et procure un nouveau volume cible peu testé à proximité d’East Gouldie. Le développement continu de la réserve et l’expansion des ressources devraient prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 2039 et mettre en évidence le potentiel d’infrastructures souterraines supplémentaires, et donc de production.

Osisko détient une redevance en rendement net de fonderie (net smelter return ou « NSR ») de 5 % sur East Gouldie, Odyssey South et la moitié ouest d’East Malartic et une redevance NSR de 3 % sur Odyssey North et la moitié est d’East Malartic. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Agnico Eagle Limitée daté du 23 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Agnico Eagle : mises à jour supplémentaires

Le 23 février, Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») a fait part de prévisions de production mondiale et a indiqué que les prévisions pour 2024 ne tiennent pas compte de la production supérieure potentielle de projets de développement comme le gisement AK, les zones internes d’Odyssey et le projet Akasaba à la mine Goldex. Collectivement, ces projets, s’ils étaient mis en œuvre, pourraient ajouter jusqu’à 100 000 onces de production d’or aux prévisions de 2024. Osisko détient une redevance NSR de 2 % sur le gisement AK, une redevance NSR de 2,5 % sur le projet Akasaba et une redevance NSR de 3 % à 5 % sur les zones internes d’Odyssey.

Après sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd., Agnico Eagle est maintenant propriétaire de la mine en exploitation et de l’usine de concentration de Macassa et du complexe minier Holt (environ 60 kilomètres au nord-est de Kirkland Lake). Agnico Eagle prévoit évaluer la possibilité d’intégrer un certain nombre de gisements satellites à l’infrastructure existante dans la région, y compris AK, Upper Beaver, Upper Canada, Anoki-McBean et Bidgood. Osisko détient des redevances NSR de 2 % sur ces gisements.

Agnico Eagle a également indiqué qu’Upper Beaver a le potentiel d’être une mine à faible coût avec une production annuelle de l’ordre de 150 000 à 200 000 onces d’or et des besoins en capitaux initiaux modérés. Agnico Eagle évalue diverses options de traitement, y compris la construction d’une usine de traitement et d’une installation de gestion des résidus autonomes sur le site d’Upper Beaver, ou l’utilisation d’une usine de traitement et d’une installation de gestion des résidus existantes à la mine Macassa ou au complexe minier Holt. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Agnico Eagle daté du 23 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Mantos réalise le regroupement d’entreprises avec Capstone

Le 23 mars, Capstone Copper Limited a réalisé le regroupement d’entreprises précédemment annoncé avec Capstone Mining Corp pour former Capstone Copper Corp. (« Capstone »). Capstone est un producteur de cuivre intermédiaire détenant un portefeuille diversifié de grande qualité et des opérations à longue durée de vie dans les Amériques, incluant la mine de cuivre et d’argent Mantos Blancos située au Chili.

Capstone effectue actuellement l’agrandissement de l’usine de concentration de Mantos Blancos afin d’augmenter la capacité de traitement de sulfure de 4,5 Mtpa à 7,3 Mtpa. La construction est terminée et l’accroissement de la production est bien amorcé. Les livraisons annuelles d’argent affiné à Osisko pour les cinq prochaines années, une fois l’accroissement de la production terminé, devraient atteindre en moyenne environ 1,3 million d’onces. L’argent (Ag) payable sur la durée de vie de la mine devrait atteindre approximativement 14,9 millions d’onces. Une étude de phase II visant une expansion est également en cours pour examiner la possibilité d’une expansion supplémentaire de la capacité de traitement de 7,3 Mtpa à 10 Mtpa.

Osisko détient un flux argentifère de 100 % sur la mine Mantos Blancos pour lequel est requis un prix de transfert continu de 8 % du prix moyen de l’argent. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Capstone daté du 23 mars 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Victoria Gold formule des prévisions et des mises à jour sur le forage d’exploration

Le 24 mars, Victoria Gold Corp. (« Victoria Gold ») a annoncé les résultats de production de 2021 pour la mine d’or Eagle, y compris 164 222 onces d’or, ce qui représente une augmentation de 40 % de la production d’or par rapport à 2020. Elle a également formulé des prévisions de production pour 2022 de l’ordre de 165 000 à 190 000 onces d’or.

Le premier trimestre de 2022 devrait être le plus faible en ce qui concerne la production à Eagle, compte tenu de sa nature saisonnière et du fait que l’empilage du minerai dans la zone de lixiviation a été réduit pendant les 90 jours les plus froids de l’année, de janvier à mars. Cette période a également été utilisée pour un programme d’entretien prévu de six semaines des installations de concassage et d’empilage.

Victoria Gold a annoncé le démarrage du « Projet 250 » visant à accroître la production aurifère annuelle moyenne de la mine Eagle à 250 000 onces d’or d’ici 2023. L’ingénierie détaillée et l’acquisition d’équipement sont en cours pour permettre le début des travaux de construction au deuxième semestre de 2022.

Le 28 février et le 1er mars, Victoria Gold a annoncé les résultats des essais du programme de forage de Dublin Gulch de 2021 sur les cibles de Raven et de Lynx. Au cours de la saison 2021, 20 000 mètres de forage au diamant ont été effectués dans l’ensemble de la concession minière. Le programme de 2021 a réussi à doubler le corridor Raven, le portant à environ 1,3 km, particulièrement à l’ouest, dans une zone couverte de roches métasédimentaires sus-jacentes. Les résultats des essais mis en évidence pour les 19 premiers trous de forage du corridor Raven comprennent 1,25 g/t d’or sur 70 mètres et 1,74 g/t d’or sur 15,1 mètres. En 2022, Victoria Gold vise une première estimation des ressources minérales pour le corridor Raven et 20 000 mètres de forage supplémentaires.

Les résultats des essais mis en évidence pour les 6 premiers trous de Lynx comprennent 2,0 g/t d’or sur 32,3 mètres et 3,42 g/t d’or sur 18,3 mètres. La minéralisation à Lynx ressemble à celle des gisements de Raven et de Nugget et s’étend sur un corridor de 600 mètres tout en demeurant ouverte à l’est, à l’ouest et en profondeur.

Osisko détient une redevance NSR de 5 % sur le projet Dublin Gulch de Victoria Gold, y compris la mine d’or Eagle, et les cibles de Raven et Lynx. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Victoria Gold des 28 février, 1er mars et 24 mars 2022, et déposés sur www.sedar.com.

Augmentation des réserves d’Éléonore

Le 24 février, Newmont Corporation (« Newmont ») a fait état d’une augmentation des réserves minérales, nettes de l’épuisement, de 560 000 onces d’or à la mine d’or Éléonore. Les réserves probables comprennent maintenant 11,2 Mt à une teneur de 5,05 g/t pour 1,82 million d’onces d’or. Newmont a réitéré les prévisions de production pour 2022 d’Éléonore de 275 000 onces d’or.

Osisko détient des redevances variables NSR de 2,0 % à 3,5 % sur la mine d’or Éléonore de Newmont, au taux actuel de 2,2 %. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Newmont daté du 24 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Island Gold élargit ses ressources et ses réserves

Le 22 février, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a annoncé que les réserves et les ressources minérales de la mine Island Gold avaient augmenté dans toutes les catégories, y compris une augmentation de 2 % des réserves minérales et une augmentation de 8 % des ressources minérales présumées. Un plan minier mis à jour devrait être publié au milieu de 2022, lequel tiendra compte de 1,2 million d’onces supplémentaires de ressources présumées délimitées depuis l’achèvement de l’étude de phase III sur l’expansion publiée en juillet 2020. Le plan de la mine mis à jour devrait également tenir compte de matières ayant une teneur supérieure à proximité du fond du puits prévu plus tôt au cours de la durée de vie de la mine. Ce changement devrait contribuer à accroître la proportion de la production provenant des zones couvertes par les redevances NSR de 3 % d’Osisko plus tôt dans le plan minier par rapport à la production provenant des zones couvertes par les redevances NSR 1,38 % d’Osisko. Un total de 22 millions de dollars est prévu au budget pour l’exploration à Island Gold en 2022.

Osisko détient une redevance NSR de 1,38 % à 3 % sur la mine Island Gold d’Alamos. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse d’Alamos daté du 22 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Prolongation de la durée de vie de la mine à Seabee

Le 23 février, SSR Mining Inc. (« SSR ») a annoncé la prolongation de la durée de vie de la mine Seabee jusqu’en 2028. Le projet Seabee est en exploitation continue depuis 30 ans et a fait ses preuves en ce qui concerne le remplacement des réserves minérales, et SSR s’attend à ce que la situation se maintienne. Les dépenses d’exploration augmenteront de 20 % en 2022 et seront concentrées sur Santoy 8, Santoy 9, Gap Hangingwall, Shane, Joker et Porky.

Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur la mine Seabee de SSR. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de SSR daté du 23 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Une nouvelle étude technique de Lamaque met en lumière un potentiel de hausse important

Le 24 février, Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a publié les résultats d’une nouvelle étude technique pour le projet Lamaque, y compris l’augmentation de la production d’or à plus de 190 000 onces par année selon les réserves d’Upper Triangle. L’entreprise a également souligné la possibilité de prolonger la durée de vie de la mine jusqu’à 8,5 années supplémentaires à un taux de production d’environ 180 000 onces par année avec la production de ressources présumées des gisements Lower Triangle et Ormaque. Ces zones ont maintenant été évaluées dans le cadre d’une évaluation économique préliminaire et offrent un potentiel important d’augmentation de la production et des possibilités d’expansion des ressources.

Le 29 mars, Eldorado a annoncé des expansions dans la zone Ormaque le long du corridor et en profondeur, dont 18,7 g/t d’or sur plus de 6,6 mètres. Une galerie d’exploration est en cours de développement pour accéder au gisement supérieur d’Ormaque à partir de la rampe d’accès de Triangle-Sigma, ce qui facilitera un programme de forage intercalaire et d’expansion de 16 900 mètres. Eldorado a également annoncé un programme de forage de 37 000 mètres sur la propriété de Bourlemaque, axé sur les cibles de Bevcon et d’Herbin.

Osisko détient une redevance NSR de 1 % sur les gisements Triangle, Plug 4, Parallel et Ormaque, et une redevance NSR de 2,5 % sur les cibles de Bonnefond, Bevcon, Herbin et River. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse d’Eldorado des 24 février et 29 mars 2022, et déposés sur www.sedar.com.

Financement d’Osisko Développement, acquisition de Tintic et résultats de San Antonio

Le 25 janvier, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») a annoncé le projet d’acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC (« TCM »). Une fois la transaction conclue, Osisko Développement sera l’unique propriétaire de la mine Trixie en exploitation, ainsi que des titres miniers couvrant plus de 17 000 acres dans le district minier historique Tintic du centre du Utah. Plus de 2 300 échantillons récoltés sur un corridor de 215 mètres à Trixie ont retourné des teneurs moyennes de 93 g/t Au et 135 g/t Ag. Osisko Développement vise une augmentation de la capacité de traitement de 45 à 500 tonnes par jour d’ici la fin de 2024.

Afin de faciliter l’acquisition de TCM par Osisko Développement, OBL a signé un accord de principe non contraignant en lien avec un flux de métaux de 20 à 40 millions de dollars US visant tous les métaux produits à la mine Trixie. Si OBL choisit de prélever le montant complet du paiement, OBL achètera 5,0 % des tous les métaux produits par le projet jusqu’à ce que 54 300 onces d’or affiné aient été livrées. OBL achètera par la suite 4,0 % de tous les métaux produits. Le montant du flux sera réduit au prorata si OBL choisit de prélever un montant inférieur à 40 millions de dollars US. À la suite de l’annonce de l’acquisition de TCM, Osisko Développement a annoncé des rondes de financement pour un produit brut totalisant environ 251,5 millions de dollars CA. Sous réserve de l’acquisition de TCM et de la réalisation desdites rondes de financement, la participation d’Osisko dans Osisko Développement passera de 75 % à environ 45 %.

Le 28 février, Osisko Développement a annoncé des résultats de forage sur le projet San Antonio. Un total de 27 900 mètres de forage ont été complétés sur l’exploration et le forage intercalaire des gisements Sapuchi, California et Golfo de Oro. Les faits saillants de Golfo de Oro incluent 1,55 g/t d’or sur 42,5 mètres et 2,47 g/t d’or sur 21,2 mètres. Les faits saillants de Sapuchi incluent 2,19 g/t d’or sur 78,90 mètres et 21,3 g/t d’or sur 3,2 mètres. Les gisements de Sapuchi, Golfo de Oro et California s’étendent sur environ 3 km et il y a au moins une dizaine d’autres cibles à la surface qui restent inexplorées ou sous-explorées le long d’un corridor de 10 km.

Osisko détient un flux aurifère et argentifère de 15 % sur le projet San Antonio. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse d’Osisko Développement datés du 25 janvier, du 28 février, du 2 mars, du 4 mars et du 29 mars 2022, et déposés sur www.sedar.com.

Mises à jour concernant Windfall

Le 10 janvier, Minière Osisko inc. (« Minière Osisko ») a publié une mise à jour de l’estimation des ressources minérales du projet aurifère Windfall (« Windfall »). Les ressources mesurées et indiquées sont estimées à 3,2 millions d’onces d’or, une augmentation de 73 %, à une teneur moyenne de 10,5 g/t. Les ressources présumées sont estimées à 3,6 millions d’onces d’or à une teneur moyenne de 8,6 g/t. Minière Osisko a continué de recouper des intersections à très haute teneur à Windfall au premier trimestre de 2022, y compris 449 g/t d’or sur 2,3 mètres et 56,5 g/t d’or sur 6,9 mètres. Le forage a également confirmé la découverte de Golden Bear avec 15,3 g/t d’or sur 3,5 mètres et 10,5 g/t d’or sur 2,4 mètres. Le 23 mars, Minière Osisko a annoncé la découverte d’une nouvelle zone aurifère près de Lynx 4 qui comprend des intersections de 60,7 g/t d’or sur 5 mètres et de 76,4 g/t d’or sur 3,6 mètres. Une étude de faisabilité est prévue en 2022.

Le 28 février, Minière Osisko a annoncé la signature d’un protocole d’entente avec la Première Nation des Cris de Waswanipi (la « PNCW »), en vertu duquel la PNCW transportera de l’hydroélectricité au projet Windfall. La PNCW financera, construira, détiendra et exploitera une ligne de transmission de 120 kV qui transportera de l’hydroélectricité jusqu’au projet Windfall.

Osisko détient une redevance NSR de 2 % à 3 % sur le projet Windfall de Minière Osisko. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Minière Osisko datés des 10 et 25 janvier, des 16 et 28 février, et des 2, 23 et 29 mars 2022, et déposés sur www.sedar.com.

Progression de G Mining Ventures sur Tocantinzinho

Le 9 février, G Mining Ventures Corp. (« G Mining ») a présenté les résultats d’une étude de faisabilité mise à jour visant le projet aurifère Tocantinzinho, situé dans l’État de Para au Brésil. L’étude mise à jour estime que la production annuelle moyenne d’or serait de 196 000 onces au cours des cinq premières années et de 187 000 onces pendant toute la durée de vie de la mine, soit 10,5 ans. G Mining espère obtenir le financement du projet et prendre une décision de construction d’ici le milieu de 2022.

Osisko détient une redevance NSR de 1,75 % assujettie à une clause de réduction à 1 % (pour une redevance NSR finale de 0,75 %) sur le projet Tocantinzinho. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de G Mining daté du 9 février 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Résultats de l’étude de préfaisabilité pour le projet Hermosa

Le 17 janvier, South32 Limited (« South32 ») a publié les résultats d’une étude de préfaisabilité sur le gisement Taylor du projet Hermosa. L’étude faisait état d’une durée de vie initiale de 22 ans de la mine avec une capacité de conception pouvant atteindre 4,3 Mt par année. Selon le calendrier de l’étude, et sous réserve d’une décision d’investissement finale et de l’obtention des permis requis, le développement du puits devrait commencer en 2024 et la première production en 2027. La production annuelle de métaux en régime établi estimée par l’étude de préfaisabilité est de 130 000 tonnes de zinc, 166 000 tonnes de plomb et 8,7 millions d’onces d’argent.

Le gisement de Clarke, hébergeant des ressources indiquées de 33 Mt de 9,39 % Mn, 2,49 % Zn et 110 g/t Ag, et des ressources présumées de 22 Mt de 8,64 % Mn, 2,04 % Zn et 110 g/t Ag est considéré comme une unité de traitement distincte pour la production d’un produit à base de manganèse de catégorie batterie qui viendrait s’ajouter à la production de Taylor. La première phase de préfaisabilité du gisement Clark visant la trajectoire de développement privilégiée est prévue à la fin de 2022.

Osisko détient une redevance NSR de 1 % sur le projet Hermosa (y compris Taylor et Clarke). Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de South32 daté du 17 janvier 2022 qui figure sur son site Web.

Mise à jour sur les réserves de Gibraltar

Le 31 mars, Taseko Mines Limited (« Taseko ») a annoncé une augmentation de 40 % des réserves prouvées et probables de sa mine de cuivre Gibraltar, au centre de la Colombie-Britannique, dont elle est propriétaire à 75 %. La mise à jour des réserves de Gibraltar sous-tend une durée de vie de 23 ans de la mine qui produit en moyenne environ 129 millions de livres de cuivre et 2,3 millions de livres de molybdène chaque année. Taseko ne déclare pas la teneur en argent de ses estimations de réserves.

Osisko détient un flux argentifère de 100 % de la part de 75 % de la production de Taseko à Gibraltar. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Taseko daté du 31 mars 2022 et déposé sur www.sedar.com.

Nouvelle ressource à West Kenya

Le 9 mars, Shanta Gold Limited (« Shanta ») a déclaré une ressource présumée non exploitée sur la cible de Ramula (dans la propriété élargie de West Kenya) de 6,6 Mt de 2,08 g/t d’or 434 000 onces d’or. La direction de Shanta examine un échéancier accéléré pour l’évaluation économique complète.

Le 28 février, Shanta a publié les résultats de la campagne de forage de 31 484 mètres terminée en 2021. Les points saillants comprenaient 3,9 mètres de 17,8 g/t d’or à Isulu et 3,2 mètres de 16,1 g/t d’or à Bushiangala. Osisko détient une redevance NSR de 2 % sur la propriété Shanta de West Kenya. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse datés du 28 février et du 9 mars sur le site Web de Shanta.

Mise à jour sur les ressources à Oracle Copper

Le 3 mars, Eagle Mountain Mining Limited (« Eagle Mountain ») a présenté une mise à jour de l’estimation des ressources présumées pour son projet Oracle Ridge de 17 Mt de 1,48 % de cuivre, 15 g/t d’argent et 0,17 g/t d’or. La ressource minérale actuelle ne comprend pas les résultats de forage récemment déclarés, y compris 15 mètres à 4,1 % de cuivre, 37 g/t d’argent et 0,53 g/t d’or, et 30,7 mètres à 2,54 % de cuivre, 22 g/t d’argent et 0,42 g/t d’or. Une autre mise à jour des ressources est prévue au quatrième trimestre de 2022.

Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur la propriété d’Oracle Ridge d’Eagle Mountain. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse datés du 24 janvier et du 3 mars sur le site Web d’Eagle Mountain.

Financement de Cornish Metals

Le 28 mars, Cornish Metals Inc. (« Cornish ») a annoncé une offre visant à mobiliser jusqu’à 40,5 millions £, y compris un investissement stratégique de 25 millions £ par Vision Blue Resources, une société de placement dirigée par Sir Mick Davis, créée pour investir dans des entreprises de ressources métalliques et minérales liées à l’énergie verte. Le produit net du placement servira à faire progresser le projet d’étain de South Crofty, une ancienne mine souterraine d’étain à haute teneur entièrement autorisée située à Cornwall, au Royaume-Uni. Les travaux comprendront l’assèchement de la mine, le forage des ressources, la réalisation d’une étude de faisabilité, l’évaluation des possibilités d’amélioration en aval et les travaux préliminaires sur place avant une éventuelle décision de construction.

Osisko détient une redevance NSR de 1,5 % sur le gisement South Crofty et une redevance NSR de 0,5 % sur le gisement United Downs. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Cornish daté du 28 mars 2022 et déposé sur www.sedar.com.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2022 ET DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Osisko fournit également un avis de publication des résultats du premier trimestre de l’année 2022 et les détails relatifs à la conférence téléphonique. Les participants devront entrer un code d’accès avant d’être admis à la conférence téléphonique, tel qu’indiqué ci-dessous :

Publication des résultats du premier trimestre de l’année 2022 :

Mercredi, le 11 mai 2022, après la fermeture des marchés Conférence téléphonique : Jeudi, le 12 mai 2022, à 8h00 HAE

Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord : 1-888-440-2180

Appels locaux et internationaux : 1-438-803-0536

Code d’accès : 1981388

Reprise (disponible jusqu’au 27 mai 2022 à 23h59 HAE): Sans frais en Amérique du Nord : 1-800-770-2030

Appels locaux et internationaux : 1-647-362-9199

Code d’accès : 1981388 Reprise également disponible sur notre site web au

www.osiskogr.com



Notes :

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant les produits et les coûts des ventes, n’ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la Société n’a pas encore terminé ses procédures de clôture de trimestre, l’information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture du trimestre et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d’équivalent d’or



Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) provenant d’ententes de redevances et de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 31 mars 2022 2021 Or(i) 1 877 $ 1 794 $ Argent(ii) 24,01 $ 26,26 $ Taux de change ($ US/$ CA)(iii) 1,2662 1,2660





(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association (ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association (iii) Taux quotidien de la Banque du Canada

(2) Mesures non conformes aux IFRS



Osisko a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant la marge monétaire en dollars et en pourcentage. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d’opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information afin d’évaluer la performance de la Société en comparaison avec d’autres sociétés minières de l’industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d’autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

La marge monétaire (en dollars) représente les produits issus des redevances et des flux moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits issus des redevances et des flux.

Trois mois terminés le 31 mars 2022 Tous les actifs Flux diamantifère

Renard Tous les actifs,

excluant le flux

diamantifère Renard Produits 50 689 $ 7 190 $ 43 499 $ Moins : coût des ventes (3 181 $) (2 023 $) (1 158 $) Marge monétaire (en dollars) 47 508 $ 5 167 $ 42 341 $ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 94 % 72 % 97 %

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 165 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces risques incluent, mais sans s’y limiter : les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l’octroi des permis et les et les politiques fiscales; des développements au niveau règlementaire, politique ou économique dans les pays où les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit se situent, où via lesquels ils sont détenus; les risques liés aux opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit; la réalisation dans les délais prévus du développement, de l’obtention des permis, de la construction, du début de la production, de l’accroissement de production (incluant les défis opérationnels et techniques) sur les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des variations au niveau du débit et de l’échéancier de production en fonction de l’estimation des ressources minérales ou prévisions de production par les opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant la conversion des ressources minérales en réserves minérales et la capacité de remplacer les ressources minérales; une issue défavorable à des défis ou litiges liés aux titres miniers, permis ou autorisations en lien avec des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des opportunités d’affaires qui se présentent à, ou initiées par Osisko; la disponibilité en continu du capital et du financement et les conditions économiques générales, les conditions de marchés et d’affaires; les risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant, sans s’y limiter, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, ou d’autres risques non assurés, l’intégration des actifs acquis et les mesures des gouvernements envers la propagation de la COVID-19 et l’efficacité de ces mesures et l’impact potentiel de la COVID-19 sur les affaires, les opérations et la condition financière d’Osisko. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction, incluant, sans s’y limiter, l’exploitation continue des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publics et de la divulgation faite par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes (incluant les attentes liées au développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production); l’absence de développement défavorable lié à toute propriété importante sur laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; que les énoncés et estimations liés aux réserves et ressources minérales et effectués par les propriétaires ou opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit soient exacts; les revenus stables de la Société et les actifs liés à la détermination du statut PFIC (Passive Foreign Investment Company); l’intégration des actifs acquis; et l’absence de tout facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ce qui est anticipé, estimé et attendu.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Dans ce communiqué de presse, Osisko s’appuie sur des informations publiques divulguées par des tierces parties en lien avec ses actifs et ne peut conséquemment assumer la responsabilité des divulgations publiques de ces tierces parties. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

* Les onces d’argent sont converties en onces d’équivalent d’or au moyen des cours au comptant de l’argent et de l’or en date du 16 mars 2022 (le jour de l’annonce).