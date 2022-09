Osisko annonce une transaction de redevance avec Marimaca Copper

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer qu’elle a acquis une redevance de 1,0 % en rendement net de fonderie (« NSR ») couvrant la minéralisation actuellement identifiée et des zones d’exploration potentielles composant le projet cuprifère Marimaca situé à Antofagasta, au Chili (Figure 1).

FAITS SAILLANTS

Osisko a acquis une redevance de 1 % NSR de Marimaca Copper Corp. (MARI : TSX) et de certaines de ses filiales détenues en propriété exclusive (« Marimaca ») pour une contrepartie totale de 15,5 millions de dollars US;

») pour une contrepartie totale de 15,5 millions de dollars US; Redevance nouvellement créée sur le projet cuprifère Marimaca couvrant approximativement 1 310 hectares, incluant les ressources minérales existantes et des cibles d’exploration potentielles à proximité;

Dans le cadre de la transaction, Osisko s’est vu accorder certains droits incluant un droit de premier refus en lien avec toute redevance, tout flux de métaux ou tout droit similaire lié au financement du projet Marimaca;

Le projet Marimaca se retrouve au sein d’une juridiction minière bien établie située à 35 kilomètres de la mine de cuivre en opération Mantos Blancos détenue par Capstone Copper Corp., où Osisko détient un flux argentifère;

Osisko croit que le projet Marimaca est l’un des meilleurs projets cuprifères non développés actuellement détenus par des développeurs détenant un seul actif; Une étude économique préliminaire de 2020 a défini une production annuelle de cathode de cuivre de 36 mille tonnes sur une durée de 12 années; 41 572 m de forages effectués en 2022, lesquels devraient accroître les ressources minérales visant à supporter une étude de faisabilité définitive qui devrait débuter plus tard cette année; Plus spécifiquement, Marimaca a défini une cible d’exploration de 30-50 Mt à 0,4-0,5 % Cu pour la zone MAMIX qui est située en profondeur et en continuité du gisement connu, ce qui devrait accroître l’inventaire de ressources minérales pour les prochaines études;



Projet d’oxyde de cuivre à ciel ouvert simple et à faible ratio de décapage nécessitant un faible engagement de capitaux;

Juridiction minière de premier plan dotée d’accès à des infrastructures clés d’électricité, d’eau et des ports;

Équipe de direction et conseil d’administration expérimentés.

PROJET CUPRIFÈRE MARIMACA

Le projet cuprifère Marimaca est un projet d’oxyde de cuivre à ciel ouvert à être exploité par lixiviation en tas, situé à Antofagasta au Chili. L’actif est détenu à 100 % par Marimaca et comprend des ressources minérales conformes au Règlement NI 43-101 de 70,4 Mt à une teneur de 0,60 % CuT (cuivre total), 0,39 % CuS (cuivre soluble) pour 420 kt CuT (276 kt CuS) dans les catégories de ressources mesurées et indiquées, en plus de 43 Mt à une teneur de 0,52 % CuT (0,31 % CuS) pour 225 kt CuT (132 kt CuS) dans la catégorie des ressources présumées. Ces ressources minérales datent de décembre 2019 et ont été plus récemment rapportées dans l’étude économique préliminaire publiée par Marimaca en août 2020, laquelle est disponible sur SEDAR. La description et la preuve justificative des diverses cibles d’exploration, incluant MAMIX, peuvent être trouvées dans le communiqué de presse du 20 janvier 2022. Tel que prévu, Marimaca devrait publier une mise à jour des ressources minérales à la fin septembre ou au début du mois d’octobre et la société anticipe le démarrage d’une étude de faisabilité définitive plus tard cette année.

Figure 1 : délimitation de la zone soumise à la redevance NSR d’Osisko

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6921379b-61f1-42de-8547-9c89d22745bd

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur les Amériques de plus de 165 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

