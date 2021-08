Osisko publie de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021 ; augmentation de 10 % du dividende trimestriel 10/08/2021 | 03:25 Envoyer par e-mail :

(T2 2020 – 12 245 onces d’équivalent d’or) Produits records provenant des redevances et des flux de 49,9 millions de dollars (T2 2020 – 28,7 millions de dollars)

(T2 2020 – 28,7 millions de dollars) Marge monétaire 4 de 94 % sur les droits de redevances et flux de métaux (T2 2020 – 95 %);

(T2 2020 – 95 %); Flux de trésorerie consolidés générés par les activités d’exploitation de 30,9 millions de dollars (T2 2020 – 15,4 millions de dollars)



Flux de trésorerie d’opérations records pour le secteur des redevances et des flux de métaux 2 de 37,3 millions de dollars Flux de trésorerie d’opérations pour le secteur de l’exploration minière et du développement 3 (Osisko Développement Corp. – TSX-V : ODV) de (6,4) millions de dollars

Perte nette attribuable aux actionnaires d’Osisko de 14,8 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base (T2 2020 – bénéfice net de 13,0 millions de dollars, ou 0,08 $ par action de base) en raison d’une charge de dépréciation de 36,1 millions de dollars sur le projet Bonanza Ledge Phase 2 opéré par Osisko Développement

Bénéfice ajusté 5 de 20,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base 3 (T2 2020 – 5,7 millions de dollars, ou 0,03 $ par action de base)



Bénéfice ajusté 5 pour le secteur des redevances et des flux de métaux 2 de 23,9 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base 5 Perte ajustée 5 pour le secteur de l’exploration minière et du développement 3 de 3,7 millions de dollars, ou 0,02 $ par action de base 5

de 20,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base (T2 2020 – 5,7 millions de dollars, ou 0,03 $ par action de base) Dividende trimestriel augmenté de 10 % à 0,055 $ par action (dividende annualisé de 0,22 $ par action) , payable le 15 octobre 2021 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 septembre 2021 à la fermeture des bureaux.

, payable le 15 octobre 2021 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 septembre 2021 à la fermeture des bureaux. Osisko a modifié sa facilité de crédit renouvelable et augmenté le montant disponible de l’ordre de 150 millions de dollars, pour la porter à 550 millions de dollars, en plus d’un montant additionnel de 100 millions de dollars octroyé en vertu de la disposition accordéon (pour un total disponible de 650 millions de dollars). L’échéance de la facilité de crédit a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2025 et peut être prolongée à chaque année. Les marges applicables ont également été diminuées, réduisant donc les frais sur les portions utilisée et inutilisée de la facilité de crédit. La portion utilisée de la facilité demeure inchangée. Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté les activités du deuxième trimestre de 2021 : « Au cours du deuxième trimestre, nos redevances et flux de métaux ont générés des niveaux records pour les produits, les marges monétaires et les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, dans un contexte où nos actifs principaux continuent de livrer une solide performance. L’augmentation et la prolongation de notre facilité de crédit, à un coût en capital réduit, démontre également la confiance de nos prêteurs en notre société, et accroît notre flexibilité financière et notre capacité à saisir des opportunités de croissance. En fonction des solides résultats de la première moitié de l’année 2021 et de notre robustesse financière constante, nous avons priorisé les rendements aux actionnaires et augmenté le dividende trimestriel de l’ordre de 10 %. Notre modèle d’affaires à fortes marges monétaires nous permet de continuer et d’accroître les rendements aux actionnaires en dépit de la volatilité des marchés. » Faits saillants financiers par secteur d’exploitation

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) En raison de sa participation de 75 % dans Osisko Développement, les actifs, les passifs, les résultats d’opérations et les flux de trésorerie de la Société consolident les activités d’Osisko Développement et de ses filiales. Le tableau ci-dessous fournit certains faits saillants financiers par secteur d’exploitation. Plus d’information par secteur d’exploitation peut être trouvée dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les trois mois terminés le 30 juin 2021. Pour les trois mois terminés le 30 juin Redevances

Aurifères Osisko (i)

Osisko

Développement(ii)

Consolidé

2021 2020 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ $ $ Trésorerie

(Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020) (iii) 110 341 105 097 144 622 197 427 254 963 302 524 Produits 57 246 40 758 775 - 57 246 40 758 Marge monétaire (iv) 47 150 27 813 - - 47 150 27 813 Bénéfice brut 35 713 19 121 - - 35 713 19 121 Charges d’exploitation

(G&A, dév. corp. et exploration) (6 483 ) (6 488 ) (4 649 ) (998 ) (11 132 ) (7 486 ) Bénéfice net (perte nette) 16 341 12 781 (41 404 ) 267 (25 063 ) 13 048 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Osisko n/a n/a n/a n/a (14 759 ) 13 048 Bénéfice net (perte nette) par action (v) n/a n/a n/a n/a (0,09 ) 0,08 Bénéfice ajusté (perte ajustée) (vi) 23 877 6 614 (3 727 ) (881 ) 20 150 5 733 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base (vi) 0,14 0,04 (0,02 ) (0,01 ) 0,12 0,03 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (vii) 37 340 16 802 (6 423 ) (1 380 ) 30 917 15 422 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (vii) (42 377 ) (32 215 ) (47 464 ) (11 459 ) (89 841 ) (43 674 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (3 542 ) 63 733 (1 718 ) 12 813 (5 260 ) 76 546 (i) Redevances Aurifères Osisko Ltd et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres droits. (ii) Osisko Développement Corp. et ses filiales (activités minières d’Osisko détachées avant la transaction par voie de prise de contrôle inversée complétée le 25 novembre 2020 et qui a créé Osisko Développement). Représente le secteur de l’exploration, de l’évaluation et du développement minier.

(iii) Au 30 juin 2021 et 30 décembre 2020. (iv) La marge monétaire est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Elle est calculée en déduisant le coût des ventes des produits. Veuillez consulter les notes à la fin de ce communiqué de presse pour une réconciliation. (v) Attribuable aux actionnaires d’Osisko. (vi) Le bénéfice ajusté (perte ajustée) et le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base sont des mesures de performance financière non conformes aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Veuillez consulter les notes à la fin de ce communiqué de presse pour une réconciliation. (vii) Les résultats consolidés sont nets des transactions entre secteurs. Autres faits saillants Publication du rapport ESG inaugural et engagement envers les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies.





Acquisition de six redevances et d’une entente d’écoulement de métaux précieux de deux vendeurs privés, pour une contrepartie totale en espèces de 26 millions de dollars US (32,6 millions de dollars CA). Quatre de ces redevances se situent sur des titres miniers couvrant le projet Spring Valley détenu par Waterton Global Resource Management et ont augmenté la redevance en rendement net de fonderie (« NSR ») actuelle de la Société sur Spring Valley, la faisant passer de 0,5 % à 2,5 % - 3,0 % (échelle variable des pourcentages tant que le cours de l’or se situe au-dessus de 700 $ US par once).





Entente de transfert de redevance visant à acquérir une redevance de 2,75 % NSR sur le projet aurifère Tocantinzinho (« Tocantinzinho ») détenu par Eldorado Gold Corp. pour une contrepartie en espèces de 10 millions de dollars US (12,6 millions de dollars CA). L’opérateur de Tocantinzinho détient une option de réduction non récurrente en lien avec la redevance. Au moment de la construction du projet, l’opérateur pourra effectuer un paiement de 5,5 millions de dollars US afin de réduire le pourcentage de la redevance de l’ordre de 2 % pour la fixer à 0,75 %. En vertu d’une entente existante, le paiement lié à la réduction de la redevance est payable aux propriétaires originaux du droit de redevance.





GoGold Resources Inc. (« GoGold ») et Osisko Bermuda Limited (« Osisko Bermuda »), une filiale d’Osisko, ont conclu un accord visant à convertir l’entente d’écoulement actuelle d’or et d’argent Parral en un flux aurifère et argentifère couvrant la durée de vie de la mine. En vertu du flux, Osisko Bermuda recevra, le tout en vigueur depuis le 29 avril 2021, 2,4 % de l’or et de l’argent produits à partir des résidus empilés et actuellement détenus ou acquis par GoGold, avec un coût de transfert équivalant à 30 % des cours de l’or et de l’argent. Osisko ne détient actuellement aucune autre entente d’écoulement sur des actifs en production.





Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire payable le 15 avril 2021 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2021. Mise à jour : Osisko Développement Osisko Développement mène actuellement un programme de forage intensif d’environ 200 000 mètres visant à accroître et à définir les corridors de veines connus, les nouveaux corridors et les gisements du projet aurifère Cariboo. L’exploration se concentre sur l’accroissement de la zone Lowhee et sur la définition des gisements Cow, Valley, Mosquito et Shaft à l’aide de dix foreuses au diamant. L’exploration régionale préliminaire sera initiée sur les cibles Burns, Yanks et Cariboo Hudson et inclura de la cartographie géologique et de l’échantillonnage géochimique de surface. Un total d’environ 100 000 mètres a été foré jusqu’à aujourd’hui en 2021 par Osisko Développement, dans le cadre du programme d’exploration et de conversion de catégories de ressources minérales sur la propriété aurifère Cariboo, sur les zones Mosquito Creek, Lowhee, Valley et Shaft. Le forage a confirmé des prolongements en aval-pendage de corridors de veines minéralisées et des intersections à haute teneur à même l’estimation actuelle des ressources minérales. L’objectif du programme 2021 d’exploration et de délimitation est de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées afin de soutenir les réserves minérales de l’étude de faisabilité en cours, et d’accroître le nombre total d’onces dans les catégories de ressources minérales présumées et indiquées par l’exploration en profondeur et latéralement des gisements connus. Osisko Développement a reçu le permis d’échantillonnage en vrac souterrain de Cow Mountain en juillet 2021. La conception et les travaux de développement ont débuté pour le portail souterrain. Osisko Développement continuera aussi à développer le gisement d’or Cariboo et s’affaire à compléter une étude de faisabilité pour le premier semestre de 2022. Charge de dépréciation – Projet Bonanza Ledge Phase 2 En mars 2021, le traitement de minerai a débuté sur le projet Bonanza Ledge Phase 2 et Osisko Développement a enregistré ses premiers produits issus de la phase de production précommerciale de 0,8 million de dollars suite à la remise en service de l’usine Quesnel Regional. Il s’agit d’un petit projet satellite souterrain qui contribuera à former la main-d’œuvre et à éliminer de façon permanente des résidus présents en surface, issus d’opérations minières historiques, atténuant ainsi un passif environnemental existant. Suite à des défis liés aux opérations rencontrés au deuxième trimestre de 2021, il a été déterminé que le total des coûts en capital et de production liés au projet Bonanza Ledge Phase 2 seraient plus élevés qu’anticipés. Ces facteurs ont été considérés comme des indices de dépréciation, parmi d’autres faits et circonstances, et, par conséquent, la direction a procédé à un test de dépréciation en date du 30 juin 2021. Par conséquent, Osisko Développement a enregistré une charge de dépréciation de 36,1 millions de dollars sur le projet Bonanza Ledge Phase 2 durant les trois mois terminés le 30 juin 2021. Pour plus d’information sur les activités d’Osisko Développement, veuillez vous référer aux communiqués de presse et autres documents déposés sur Sedar (www.sedar.com) sous le profil de l’émetteur Osisko Développement et sur le site web de la société (www.osiskodev.com).

Résultats du T2 2021 et détails de la conférence téléphonique Conférence téléphonique : Mardi le 10 août 2021 à 10h00 HAE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 550-4423

Appels internationaux : 1 (438) 801-4067 Reprise (disponible jusqu’au 17 août 2021 à 23h59 HAE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (800) 770-2030

Appels internationaux : 1 (647) 362-9199

Code d’accès : 1981388 Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com Personne qualifiée Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 150 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com Notes: (1) Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Prix moyen des métaux et taux de change Trois mois terminés

le 30 juin Six mois terminés

le 30 juin 2021 2020 2021 2020 Or(1) 1 816 $ 1 711 $ 1 805 $ 1 645 $ Argent(2) 27 $ 16 $ 26 $ 17 $ Taux de change ($ US/$ CA)(3) 1,2282 1,3853 1,2471 1,3651 (1) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(2) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(3) Taux quotidien de la Banque du Canada (2) Le secteur d’exploitation des redevances et des flux réfère au secteur d’exploitation des redevances, des flux de métaux et d’autres droits, ce qui correspond aux activités de Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. (3) Le secteur d’exploitation de l’exploration minière et du développement minier réfère au secteur d’exploitation de l’exploration minière, de l’évaluation et du développement, ce qui correspond aux activités d’Osisko Développement Corp. et ses filiales. (4) La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l’industrie fournit une indication réaliste des performances d’opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats (perte), et les notes afférentes (en milliers de dollars canadiens) : Trois mois terminés

le 30 juin

Six mois terminés

le 30 juin

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Produits 57 246 40 758 124 169 93 363 Moins : produits des droits d’ententes d’écoulement (7 339 ) (12 025 ) (25 265 ) (26 796 ) Produits des droits de redevances et de flux 49 907 28 733 98 904 66 567 Coût des ventes (10 096 ) (12 945 ) (30 493 ) (30 228 ) Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement 7 104 11 454 24 343 25 376 Coût des ventes des droits de redevances et de flux (2 992 ) (1 491 ) (6 150 ) (4 852 ) Produits des droits de redevances et de flux 49 907 28 733 98 904 66 567 Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux (2 992 ) (1 491 ) (6 150 ) (4 852 ) Marge monétaire des droits de redevances et de flux 46 915 27 242 92 754 61 715 94 % 95 % 94 % 93 % Produits des droits d’ententes d’écoulement 7 339 12 025 25 265 26 796 Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement (7 104 ) (11 454 ) (24 343 ) (25 376 ) Marge monétaire des droits d’ententes d’écoulement 235 571 922 1 420 3 % 5 % 4 % 5 % (5) La Société a inclus certaines mesures non conformes aux IFRS, y compris le « bénéfice ajusté » et le « bénéfice ajusté par action de base » afin d’ajouter de l’information à ses états financiers consolidés, lesquels sont présentés conformément aux IFRS.



La Société croit que ces mesures, ainsi que les mesures déterminées en conformité avec les normes IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d’évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires employées par d’autres sociétés. Les données visent à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS.



Le « bénéfice ajusté (perte) » est défini comme le « bénéfice net (perte) » moins certains éléments : le « gain (la perte) de change », les « dépréciations d’actifs », y compris les dépréciations d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées, les « gains (pertes) à la cession d’actifs d’exploration et d’évaluation », le « gain latent (perte latente) sur placements », la « quote-part de la perte d’entreprises associées », le « revenu lié à la prime sur les actions accréditives », la « charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés » ainsi que d’autres éléments inhabituels comme les frais de transaction.



Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le « bénéfice ajusté (perte) » par le « nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation » pour la période. Trois mois terminés le 30 juin

2021 2020 Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 16 341 (41 404 ) (25 063 ) 12 781 267 13 048 Ajustements : Dépréciation d’actifs - 40 479 40 479 3 117 - 3 117 Perte (gain) de change (169 ) 791 622 544 - 544 Perte latente (gain latent) sur placements 1 553 13 1 566 (11 337 ) (2 586 ) (13 923 ) Quote-part de la perte (gain) d’entreprises associées 1 111 750 1 861 628 830 1 458 Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives - (2 798 ) (2 798 ) - - - Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différé 5 041 (1 558 ) 3 483 881 608 1 489 Bénéfice ajusté (perte ajustée) 23 877 (3 727 ) 20 150 6 614 (881 ) 5 733 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 167 895 167 895 167 895 164 733 164 733 164 733 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,14 (0,02 ) 0,12 0,04 (0,01 ) 0,03 (i) Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres droits. (ii) Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur de l’exploration, de l’évaluation et du développement minier. Six mois terminés le 30 juin

2021

2020

Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 29 805 (45 105 ) (15 300 ) (213 ) (57 ) (270 ) Ajustements : Dépréciation d’actifs 4 400 40 479 44 879 30 323 - 30 323 Perte (gain) de change (140 ) 1 535 1 395 (1 557 ) - (1 557 ) Perte latente (gain latent) sur placements 2 942 (1 297 ) 1 645 (10 582 ) (4 876 ) (15 458 ) Quote-part de la perte (gain) d’entreprises associées 736 1 157 1 893 1 785 1 389 3 174 Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives - (3 267 ) (3 267 ) - - - Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différé 9 573 (2 740 ) 6 833 (2 459 ) 434 (2 025 ) Bénéfice ajusté (perte ajustée) 47 316 (9 238 ) 38 078 17 297 (3 110 ) 14 187 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 167 696 167 696 167 696 160 067 160 067 160 067 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,28 (0,06 ) 0,23 0,11 (0,02 ) 0,09 (i) Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres droits. (ii) Osisko Développement Corp. et ses filiales (activités minières détachées d’Osisko avant la transaction par voie de prise de contrôle inversée complétée le 25 novembre 2020 et qui a créé Osisko Développement). Représente le secteur de l’exploration minière, de l’évaluation et du développement minier. Énoncés prospectifs Ce communiqué contient de l’ « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des développements ou des performances qu’Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, les résultats d’exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire, les estimations de production, les coûts de production et des revenus, les perspectives et occasions d’affaires sont des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés en lien avec les onces d’équivalent d’or, plus particulièrement en ce qui concerne les perspectives pour 2021, sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, mais sans s’y limiter, le rendement des actifs d’Osisko, incluant les résultats d’exploration des autres propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit, la capacité d’Osisko de saisir des opportunités dans le futur en fonction de sa flexibilité financière accrue et de la capacité d’Osisko Développement à atteindre l’objectif de son programme 2021 d’exploration et de délimitation visant à accroître et à délimiter les corridors de veines connus, les nouveaux corridors et les gisements du projet aurifère Cariboo, le succès des travaux d’exploration préliminaires à l’échelle régionale sur les gisements Burns, Yanks et Shaft, le développement du projet aurifère Cariboo et la réalisation de l’étude de faisabilité dans les délais prévus, et l’atteinte des objectifs fixés par Osisko Développement dans le cadre des opérations minières effectuées sur le gisement Bonanza Ledge Phase 2. Bien qu’Osisko soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats issus des redevances, flux et ententes d’écoulement d’Osisko diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter, les incertitudes liées aux impacts de la COVID-19, l’influence des facteurs politiques et économiques incluant notamment les fluctuations des prix des commodités et les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; la disponibilité continue de capital et de financement et le marché ou les conditions économiques générales; et les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l’octroi des permis et les et les politiques fiscales; qu’Osisko soit ou non déterminée à obtenir le statut de « société d’investissement étrangère passive » (« passive foreign investment company ») (« PFIC ») tel que défini à la section 1297 de la United States Internal Revenue Code de 1986, telle que modifiée; des changements potentiels dans le traitement fiscal canadien des flux de métaux structurés à l’étranger ou d’autres actifs, les litiges concernant tout titre, permis ou licence; les risques et les dangers liés à l’exploration, au développement et à l’exploitation minière sur les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou d’autres intérêts, y compris, mais sans s’y limiter, des difficultés de développement, d’obtention de permis, d’infrastructures, d’opérations ou d’ordre technique, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, des différences de cadence de production, de teneur et d’échéancier par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production ou d’autres risques non assurés; des risques reliés aux opportunités d’affaires qui deviennent disponibles et qui sont entreprises par Osisko et l’exercice des droits d’une tierce partie affectant les investissements proposés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l’exploitation continue des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou d’autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publiques et de la divulgation faites par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l’absence de changement défavorable important dans le prix des commodités qui sous-tendent le portefeuille d’actifs; les revenus d’Osisko et les actifs lié au statut PFIC, aucun changement important des politiques fiscales actuelles; aucun changement défavorable à l’égard d’une propriété à l’égard de laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou autre intérêt; l’exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l’absence d’autres facteurs qui pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Toutefois, il n’existe aucune garantie que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, puisque que les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L’information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l’émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi. Redevances Aurifères Osisko Ltée

Bilans consolidés (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 30 juin 31 décembre 2021 2020 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 254 963 302 524 Placements à court terme 3 408 3 501 Sommes à recevoir 17 364 12 894 Stocks 25 839 10 025 Autres actifs 3 490 6 244 305 064 335 188 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 124 454 119 219 Autres placements 135 428 157 514 Redevances, flux et autres intérêts 1 121 428 1 116 128 Intérêts miniers et immobilisations corporelles 554 491 489 512 Exploration et évaluation 45 349 42 519 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 13 309 25 820 2 410 727 2 397 104 Passif Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 38 924 46 889 Dividendes à payer 8 404 8 358 Provisions et autres passifs 21 416 4 431 Tranche courante de la dette à long terme - 49 867 68 744 109 545 Passif non courant Provisions et autres passifs 40 200 41 536 Dette à long terme 401 954 350 562 Impôts sur le résultat différés 57 599 54 429 568 497 556 072 Capitaux propres Capital-actions 1 797 646 1 776 629 Bons de souscription 18 072 18 072 Surplus d’apport 39 759 41 570 Composante capitaux propres des débentures convertibles 14 510 17 601 Cumul des autres éléments du résultat global 49 688 48 951 Déficit (247 280 ) (174 458 ) Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 1 672 395 1 728 365 Participations ne donnant pas le contrôle 169 835 112 667 Total des capitaux propres 1 842 230 1 841 032 2 410 727 2 397 104 Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des résultats

Pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2021 et 2020 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) Trois mois terminés

le 30 juin

Six mois terminés

le 30 juin

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Produits 57 246 40 758 124 169 93 363 Coût des ventes (10 096 ) (12 945 ) (30 493 ) (30 228 ) Épuisement des droits de redevances, de flux et d’autres intérêts (11 437 ) (8 692 ) (23 364 ) (22 392 ) Bénéfice brut 35 713 19 121 70 312 40 743 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (9 171 ) (5 818 ) (19 077 ) (12 102 ) Développement des affaires (1 118 ) (1 634 ) (2 105 ) (2 772 ) Exploration et évaluation (843 ) (34 ) (1 180 ) (76 ) Dépréciation d’actifs - redevances, flux de métaux et autres droits - - (2 288 ) (26 300 ) Dépréciation d’actifs - exploration, évaluation et développement minier (40 479 ) - (40 479 ) - Bénéfice (perte) d’exploitation (15 898 ) 11 635 5 183 (507 ) Produits d’intérêts 1 348 1 075 2 658 2 196 Charges financières (5 884 ) (6 636 ) (12 027 ) (13 498 ) Gain (perte) de change (406 ) (608 ) (1 535 ) 1 718 Quote-part de la perte d’entreprises associées (1 861 ) (1 458 ) (1 893 ) (3 174 ) Autres gains nets (pertes nettes) 1 629 10 806 (281 ) 11 435 Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat (21 072 ) 14 814 (7 895 ) (1 830 ) Recouvrement (charge) d’impôts sur le résultat (3 991 ) (1 766 ) (7 405 ) 1 560 Bénéfice net (perte nette) (25 063 ) 13 048 (15 300 ) (270 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée (14 759 ) 13 048 (4 165 ) (270 ) Actionnaires sans contrôle (10 304 ) - (11 135 ) - Bénéfice net (perte nette) par action De base et dilué(e) (0,09 ) 0,08 (0,02 ) - Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2021 et 2020 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) Trois mois terminés

le 30 juin

Six mois terminés

le 30 juin

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Activités d’exploitation Bénéfice net (perte nette) (25 063 ) 13 048 (15 300 ) (270 ) Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 2 090 1 682 5 390 4 365 Épuisement et amortissement 11 794 8 981 24 055 23 113 Dépréciation d’actifs 40 479 3 117 44 879 30 323 Charges financières 1 716 2 126 3 555 4 750 Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 861 1 458 1 893 3 174 Gain net à l’acquisition de placements (211 ) - (649 ) (2 845 ) Variation de la juste valeur d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 1 777 (2 316 ) 3 685 (1 006 ) Gain net découlant de la dilution de placements - (10 381 ) (1 391 ) (10 381 ) Gain net découlant de la cession de placements - (1 226 ) - (1 226 ) Perte (gain) de change 622 544 1 395 (1 557 ) Revenu lié à la prime sur les actions accréditives (2 798 ) - (3 268 ) - Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés 3 483 1 490 6 833 (2 025 ) Autres (432 ) 33 493 75 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 35 318 18 556 71 570 46 490 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (4 401 ) (3 134 ) (19 329 ) (7 268 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 30 917 15 422 52 241 39 222 Activités d’investissement Cession nette de placements à court terme - - - (1 069 ) Acquisition de placements (4 026 ) (18 356 ) (13 837 ) (33 943 ) Produits de la cession de placements 8 338 3 115 28 109 3 437 Acquisition de droits de redevances et de flux (39 085 ) (16 867 ) (42 877 ) (24 367 ) Actifs miniers et immobilisations corporelles (53 839 ) (11 561 ) (89 651 ) (26 415 ) Charges d’exploration et d’évaluation, nettes (1 028 ) - (1 163 ) (116 ) Autres (201 ) (5 ) (201 ) 151 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (89 841 ) (43 674 ) (119 620 ) (82 322 ) Activités de financement Placement privé d’actions ordinaires - 85 000 - 85 000 Augmentation de la dette à long terme - - 50 000 71 660 Remboursement de la dette à long terme - - (50 000 ) - Investissements d’actionnaires minoritaires - - 38 841 - Dépenses liées à l’émission d’actions pour des investissements effectués par des actionnaires minoritaires - - (2 581 ) - Levée d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 8 129 773 13 107 1 133 Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités - (977 ) (4 464 ) (3 933 ) Dividendes payés (7 914 ) (6 639 ) (15 696 ) (14 181 ) Retenue d’impôt à la source sur règlement d’unités d’actions restreintes et différées (3 544 ) (1 135 ) (3 582 ) (2 094 ) Autres (1 931 ) (476 ) (2 783 ) (672 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (5 260 ) 76 546 22 842 136 913 Augmentation (diminution) de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (64 184 ) 48 294 (44 537 ) 93 813 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (1 483 ) (4 648 ) (3 024 ) (65 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie (65 667 ) 43 646 (47 561 ) 93 748 Trésorerie – début de la période 320 630 158 325 302 524 108 223 Trésorerie – fin de la période 254 963 201 971 254 963 201 971



