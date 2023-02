Osisko publie des résultats financiers records pour l'exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 et ses prévisions sur cinq ans 24/02/2023 | 00:51 Envoyer par e-mail :

Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation poursuivies de 175,1 millions de dollars MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l’exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 ainsi que ses prévisions révisées de croissance sur cinq ans. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Faits saillants de l’exercice 2022 Déconsolidation d’Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») en date du 30 septembre 2022 et présentation de ses résultats en tant qu’activités d’exploitation abandonnées sur les états des résultats et les états des flux de trésorerie;

89 367 onces d’équivalent d’or 1 gagnées, un record annuel et une augmentation de 12 % par rapport à 2021 (80 000 onces d’équivalent d’or);

gagnées, un record annuel et une augmentation de 12 % par rapport à 2021 (80 000 onces d’équivalent d’or); Produits records provenant des redevances et des flux de 217,8 millions de dollars (2021 – 199,6 millions de dollars, 224,9 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement);

Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation poursuivies de 175,1 millions de dollars (2021 – 153,2 millions de dollars);

Marge monétaire 2 record sur les droits de redevances et flux de métaux de 201,7 millions de dollars, ou 93 % (2021 – 186,3 millions de dollars ou 93 %; 187,2 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement);

record sur les droits de redevances et flux de métaux de 201,7 millions de dollars, ou 93 % (2021 – 186,3 millions de dollars ou 93 %; 187,2 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement); Bénéfice net généré par les activités poursuivies de 85,3 millions de dollars, ou 0,47 $ par action (2021 – 76,6 millions de dollars, ou 0,46 $ par action de base); et

Bénéfice ajusté2 record de 111,3 millions de dollars, ou 0,62 $ par action de base (2021 – 94,4 millions de dollars, ou 0,56 $ par action de base).

Faits saillants du quatrième trimestre de 2022 25 023 onces d’équivalent d’or 1 gagnées, un record trimestriel (T4 2021 - 19 830 onces d’équivalent d’or);

gagnées, un record trimestriel (T4 2021 - 19 830 onces d’équivalent d’or); Produits trimestriels records provenant des redevances et des flux de 61,9 millions de dollars (T4 2021 – 50,7 millions de dollars);

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation poursuivies de 48,5 millions de dollars (T4 2021 – 35,1 millions de dollars);

Marge monétaire 2 trimestrielle record sur les droits de redevances et flux de métaux de 57,2 millions de dollars, ou 92 % (T4 2021 – 47,0 millions de dollars, ou 93 %);

trimestrielle record sur les droits de redevances et flux de métaux de 57,2 millions de dollars, ou 92 % (T4 2021 – 47,0 millions de dollars, ou 93 %); Bénéfice net généré par les activités poursuivies de 22,4 millions de dollars, ou 0,12 $ par action (T4 2021 – 21,2 millions de dollars, ou 0,13 $ par action de base); et

Bénéfice trimestriel ajusté2 record de 34,9 millions de dollars, ou 0,19 $ par action de base (T4 2021 – 23,8 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base). Sandeep Singh, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Tel que discuté dans notre communiqué des résultats préliminaires du quatrième trimestre de 2022, Osisko a connu une année exceptionnelle en 2022. Nous avons connu des trimestres successifs records pour les livraisons d’onces d’équivalent d’or, les produits et les marges monétaires, nous avons été actifs sur plusieurs transactions de grande qualité, et nous avons retourné du capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Nous continuons de bénéficier d'une période soutenue de croissance organique et nous avons simplifié les affaires de la Société, ce qui positionne Osisko de manière à dégager une valeur importante en 2023 pour les actionnaires. » Autres faits saillants Financement par voie de prise ferme de 18 600 000 actions ordinaires à un prix 13,45 $ US par action ordinaire pour un produit total brut de 250,2 millions de dollars US;

Osisko Bermuda Limited (« Osisko Bermuda »), une filiale en propriété exclusive d’Osisko, a conclu une entente exécutoire révisée avec Metals Acquisition Corp. (« MAC ») en lien avec un flux argentifère de 75 millions de dollars US visant à faciliter l’acquisition par MAC de la mine en production CSA située en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Osisko Bermuda a également conclu un accord de financement de réserve en lien avec un flux cuprifère pouvant s’élever à 75 millions de dollars US;

Osisko Bermuda a conclu un accord définitif avec Osisko Développement, en lien avec un flux de métaux sur la propriété Trixie et sur des titres miniers couvrant plus de 17 000 acres au sein du district minier historique Tintic situé au centre du Utah;

Acquisition d’une redevance en rendement net de fonderie (« NSR ») de 1,0 % couvrant la minéralisation actuelle et des zones d’exploration prometteuses du projet cuprifère Marimaca, situé à Antofagasta, au Chili, pour 15,5 millions de dollars US (20,3 millions de dollars);

Acquisition d’une redevance de 0,6 % NSR pour 50 millions de dollars US (67,2 millions de dollars) couvrant la totalité des 4 979 hectares de la propriété Cascabel, incluant le projet Alpala situé au nord-est de l’Équateur et opéré par SolGold plc;

Acquisition d’un droit de participation de 20 % dans le projet Magdalena Blue Carbon de Carbon Streaming Corporation, lequel devrait être l'un des plus grands projets de conservation de carbone bleu au monde. Osisko a financé le développement du projet à hauteur de 1,2 million de dollars US et recevra un flux d'environ 40 000 crédits de carbone par an, soit 4 % de la production annuelle;

Augmentation de la clause accordéon de la facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars à 200,0 millions de dollars et extension de la date d’expiration au 29 septembre 2026;

Remboursement des débentures convertibles de 300 millions de dollars arrivées à échéance, en utilisant 150 millions de dollars du solde de trésorerie et en prélevant de la facilité de crédit pour le même montant;

Rachat de 1,7 million d’actions ordinaires pour 22,1 millions de dollars en vertu du programme de rachat dans le cours normal des activités (coût d’acquisition moyen de 13,06 $);

Ajouts de Mme Edie Hofmeister et de M. Rob Krcmarov au conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants; et

Déclaration de dividendes trimestriels totalisant 0,22 $ par action ordinaire en 2022 comparativement à 0,21 $ par action en 2021.

Après le 31 décembre 2022 Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 14 avril 2023 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

Perspectives 2023 et prévisions sur cinq ans Perspectives 2023 Osisko prévoit que les onces d’équivalent d’or gagnées se situeront entre 95 000 et 105 000 onces d’équivalent d’or en 2023, avec une marge monétaire moyenne de 93 %. Les perspectives d’Osisko pour 2023 quant aux droits de redevances et de flux de métaux reposent en grande partie sur les prévisions publiques disponibles chez nos partenaires opérateurs. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes de la part des exploitants ou se base sur les meilleures estimations de la direction. Pour les perspectives 2023, les livraisons d'argent (Ag), de diamants, de cuivre et les redevances en espèces ont été converties en onces d’équivalent d’or à partir d’un consensus du prix des matières premières selon un ratio or/argent de 80:1. Les perspectives 2023 prévoient également la clôture du flux argentifère CSA au cours du deuxième trimestre de 2023, avec une date de prise d’effet au 1er février 2023. Prévisions sur cinq ans 3 Osisko prévoit que son portefeuille d’actifs générera entre 130 000 et 140 000 onces d’équivalent d’or en 2027. Les prévisions supposent le début de la production des projets San Antonio, Cariboo, Windfall et Back Forty. Elles supposent également que Mantos Blancos aura atteint sa capacité nominale à la suite de l'expansion récente de ses activités, ainsi que l'augmentation de la production de certains autres opérateurs qui ont annoncé des expansions prévues. De plus, les prévisions supposent que la production issue du flux diamantifère Renard aura cessé d'ici 2027 (bien qu'il existe des possibilités d'extension de la durée de vie de la mine en cours d'étude par l'exploitant), ces onces d’équivalent d’or devant être largement remplacées par la production initiale d’autres projets. Outre ce profil de croissance, Osisko possède plusieurs autres actifs de croissance qui n'ont pas été pris en compte dans les prévisions sur cinq ans, comme leurs échéanciers sont plus tardifs ou moins précis. Au fur et à mesure que les opérateurs apporteront des précisions sur ces actifs, Osisko cherchera à les inclure dans ses prévisions à long terme. Ces prévisions sur cinq ans sont basées sur les prévisions disponibles publiquement et sur d'autres informations fournies par les tiers propriétaires et exploitants des actifs de la Société, et pourraient différer sensiblement des résultats réels. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes des producteurs ou utilise la meilleure estimation de la direction. Les hypothèses sur le cours des matières premières qui ont été utilisées dans les prévisions sur cinq ans sont basées sur le consensus actuel à long terme et sur un ratio de prix or/argent de 75:1. Détails relatifs à la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 Conférence téléphonique : Vendredi, le 24 février 2023, 10:00 HE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786

Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658

ID de la conférence : 04967722



Reprise (disponible jusqu’au vendredi 24 mars à 23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070

Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692

Code d’accès : 967722#

Reprise également disponible sur notre site web au

www.osiskogr.com Personne qualifiée Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille de propriétés axé sur les Amériques comptant plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél: (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com Notes : (1) Onces d’équivalent d’or



Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) provenant d’ententes de redevances et de flux est converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie sont convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement sont converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Prix moyen des métaux et taux de change Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Or (i) 1 727 $ 1 796 $ 1 800 $ 1 799 $ Argent (ii) 21 $ 23 $ 22 $ 25 $ Taux de change ($ US/$ Can) (iii) 1,3578 1,2603 1,3013 1,2535

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (iii) Taux quotidien de la Banque du Canada. (2) Mesures non conformes aux IFRS



La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n’ont aucune définition standard selon les Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage), (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n’indiquent pas nécessairement des profits d’exploitation ou des flux de trésorerie d’exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d’évaluer la performance de la Société comparativement à d’autres sociétés de l’industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente. Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits) La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies. Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 40 038 34 502 144 066 140 279 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (283 ) (233 ) (1 055 ) (551 ) Marge monétaire (en dollars) 39 755 34 269 143 011 139 728 Épuisement (6 993 ) (7 324 ) (27 362 ) (28 958 ) Profit brut 32 762 26 945 115 649 110 770 Droits de flux Produits 21 876 16 171 73 743 59 333 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (4 449 ) (3 413 ) (15 021 ) (12 752 ) Marge monétaire (en dollars) 17 427 12 758 58 722 46 581 Épuisement (7 052 ) (4 940 ) (23 993 ) (19 135 ) Profit brut 10 375 7 818 34 729 27 446 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 57 182 47 027 201 733 186 309 Divisée par : produits totaux 61 914 50 673 217 809 199 612 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 92,4 % 92,8 % 92,6 % 93,3 % Ententes d’écoulement Produits - - - 25 265 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) - - - (24 343 ) Marge monétaire (en dollars) - - - 922 Marge monétaire (en pourcentage des produits) - % - % - % 3,6 % Épuisement - - - (268 ) Profit brut - - - 654 Total – profit brut 43 137 34 763 150 378 138 870 Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base Le bénéfice ajusté (perte ajustée) est défini comme: le bénéfice net (perte nette) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs (incluant la dépréciation d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d’actifs, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d’entreprises associées, la charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d’autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse. Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période. Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 22 408 21 233 85 285 76 627 Ajustements : Dépréciation de droits de redevances, de flux et autres 1 818 650 1 818 2 938 Dépréciation de placements 1 181 - 2 361 2 112 Perte (gain) de change 2 822 4 (19 907 ) 186 Perte latente (gain latent) sur placements 1 024 (6 143 ) 13 196 (14 403 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées 2 246 883 1 863 2 246 Charge d’impôts sur le résultat différés 3 427 7 181 26 688 24 695 Bénéfice ajusté 34 926 23 808 111 304 94 401 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 184 265 167 924 180 398 167 786 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,19 0,14 0,62 0,56 (3) Prévisions sur cinq ans



Les prévisions sur cinq ans présentées dans ce communiqué de presse remplacent les prévisions sur cinq ans précédemment publiées en 2022. Les investisseurs ne doivent pas utiliser ces prévisions sur cinq ans pour extrapoler les résultats prévisionnels à toute année de la période de cinq ans (2023-2027).



Énoncés prospectifs Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit ; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés à l'éclosion de la COVID-19 et l'efficacité de ces réponses, et l'impact potentiel du COVID-19 sur les affaires, les activités et la situation financière d'Osisko; en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d'affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko ou (b) l'intégration des actifs acquis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis. Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances Aurifères Osisko Ltée

Bilans consolidés

Aux 31 décembre 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

31 décembre 31 décembre 2022 2021 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 90 548 115 698 Sommes à recevoir 11 700 14 691 Inventaires - 18 596 Autres actifs 2 546 3 941 104 794 152 926 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 319 763 125 354 Autres placements 73 504 169 010 Droits de redevances, de flux et autres 1 378 253 1 154 801 Actifs miniers et immobilisations corporelles 6 947 635 655 Exploration et évaluation - 3 635 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 1 836 18 037 1 996 301 2 370 622 Passif Passif courant Comptes créditeurs et frais courus 6 825 30 049 Dividendes à payer 10 121 9 157 Provisions et autres passifs 921 12 179 Tranche courante de la dette à long terme - 294 891 17 867 346 276 Passif non courant Provisions et autres passifs 6 701 60 334 Dette à long terme 147 950 115 544 Impôts sur le résultat différés 86 572 68 407 259 090 590 561 Capitaux Capital-actions 2 076 070 1 783 689 Bons de souscription - 18 072 Surplus d’apport 77 295 42 525 Composante capitaux propres des débentures convertibles - 14 510 Cumul des autres éléments du résultat global 47 435 58 851 Déficit (463 589 ) (283 042 ) Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 1 737 211 1 634 605 Participations ne donnant pas le contrôle - 145 456 Total des capitaux propres 1 737 211 1 780 061 1 996 301 2 370 622

Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des résultats

Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action)

Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Produits 61 914 50 673 217 809 224 877 Coût des ventes (4 732 ) (3 646 ) (16 076 ) (37 646 ) Épuisement (14 045 ) (12 264 ) (51 355 ) (48 361 ) Bénéfice brut 43 137 34 763 150 378 138 870 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (5 254 ) (4 704 ) (20 216 ) (19 610 ) Développement des affaires (1 491 ) (1 130 ) (5 375 ) (4 168 ) Dépréciation de droits de redevances (1 818 ) (650 ) (1 818 ) (2 938 ) Bénéfice d’exploitation 34 574 28 279 122 969 112 154 Produits d’intérêt 3 747 1 098 9 767 4 292 Charges financières (5 390 ) (5 989 ) (22 339 ) (23 838 ) (Perte) gain de change (2 865 ) 59 20 146 (133 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées (2 246 ) (883 ) (1 863 ) (2 246 ) Autres (pertes nettes) gains nets (2 205 ) 6 176 (15 557 ) 12 324 Bénéfice avant les impôts sur le résultat 25 615 28 740 113 123 102 553 Charge d’impôts sur le résultat (3 207 ) (7 507 ) (27 838 ) (25 926 ) Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 22 408 21 233 85 285 76 627 Perte nette des activités d’exploitation abandonnées - (56 456 ) (268 475 ) (133 302 ) Bénéfice net (perte nette) 22 408 (35 223 ) (183 190 ) (56 675 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 22 408 (21 184 ) (118 754 ) (23 554 ) Actionnaires sans contrôle - (14 039 ) (64 436 ) (33 121 ) Bénéfice net par action des activités d’exploitation poursuivies De base et dilué 0,12 0,13 0,47 0,46 Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée De base et dilué(e) 0,12 (0,13 ) (0,66 ) (0,14 )

Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercices terminés

le 31 décembre

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Activités d’exploitation Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 22 408 21 233 85 285 76 627 Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 2 109 2 096 7 119 7 729 Épuisement et amortissement 14 307 12 553 52 415 49 422 Dépréciation d’actifs 2 999 650 4 179 5 050 Charges financières 2 007 1 807 7 340 6 973 Quote-part de la perte d’entreprises associées 2 246 883 1 863 2 246 Gain net à l’acquisition de placements - - (48 ) (7 416 ) Variation de la juste valeur d’actifs financiers et de passifs à la juste valeur par le biais du résultat net 1 024 (6 143 ) 16 848 (6 987 ) Gain net découlant de la dilution de placements - - (3 604 ) - Perte (gain) de change 2 822 4 (19 907 ) 186 Charge d’impôts sur le résultat différés 3 427 7 180 26 688 24 695 Autres 32 13 116 107 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 53 381 40 276 178 294 158 632 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (4 857 ) (5 157 ) (3 231 ) (5 413 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation poursuivies 48 524 35 119 175 063 153 219 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation abandonnées

- (22 348 ) (65 116 ) (47 124 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 48 524 12 771 109 947 106 095 Activités d’investissement Cession nette de placements à court terme - - 2 960 3 501 Acquisition de placements (4 298 ) (4 610 ) (12 472 ) (35 419 ) Produits de la cession de placements - 3 007 - 7 882 Acquisition de droits de redevances et de flux (91 846 ) (22 249 ) (124 209 ) (90 980 ) Décaissement lié à la déconsolidation d’Osisko Développement - - (133 138 ) - Autres - 80 (18 ) (40 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement poursuivies (96 144 ) (23 772 ) (266 877 ) (115 056 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement abandonnées

- (18 655 ) (114 984 ) (156 982 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (96 144 ) (42 427 ) (381 861 ) (272 038 ) Activités de financement Financement par voie de prise ferme - - 311 962 - Dépenses liées à l’émission d’actions - - (13 941 ) - Augmentation de la dette à long terme 147 833 - 147 833 50 000 Remboursement de la dette à long terme (300 000 ) - (413 120 ) (50 000 ) Exercice d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 3 330 1 353 4 387 14 544 Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités (805 ) (290 ) (22 135 ) (30 791 ) Dividendes payés (9 681 ) (8 719 ) (37 929 ) (32 464 ) Paiement en capital sur les charges de location (222 ) (212 ) (874 ) (834 ) Retenue d’impôt à la source sur règlement d’unités d’actions restreintes et différées - (133 ) (2 224 ) (3 715 ) Autres - 3 (555 ) (1 079 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement poursuivies (159 545 ) (7 998 ) (26 596 ) (54 339 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement abandonnées

- 2 431 245 833 34 738 Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (159 545 ) (5 567 ) 219 237 (19 601 ) Diminution de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (207 165 ) (35 233 ) (52 677 ) (185 544 ) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie Opérations poursuivies (2 829 ) (852 ) 21 008 (920 ) Opérations abandonnées - (172 ) 6 519 (362 ) Diminution nette de la trésorerie (209 994 ) (36 247 ) (25 150 ) (186 826 ) Trésorerie – début de la période 300 542 151 945 115 698 302 524 Trésorerie – fin de la période 90 548 115 698 90 548 115 698

